مصطفى بكري: يجب إيقاف الحرب ضد من يقول رأيه

تحرير:محمد فتحي ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

النائب مصطفى بكري

قال النائب مصطفى بكري، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستطيع أن يعبر بمصر ويجب أن تكون هناك مراجعة حقيقية، مطالبًا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بإخراج الاستجوابات من الدرج، مضيفًا: «مطلوب إيقاف الحرب الخفية ضد أي أحد يقول رأيه.. هذه ليست مصر التي ضحينا من أجلها ولن يزايد أحد علينا أو على حبنا لهذا الوطن، ومن يدير الأمور من وراء ستار سنقول له حاسب»، قائلًا: «يجب أن يكون هناك رد للإعلام بدلا من أن نسمع من قناة الخنزيرة ومن الأفاك والمسطول وغيره»، على حد قوله.

وتابع بكري: «لدينا يقين كامل أن الوطن يتعرض لمؤامرة حقيقية، وعلينا كرجال دولة في وقت الأزمات أن نبتلع ما لايمكن ابتلاعه ونفقد أحيانا شعبيتنا من أجل البلد، قد نستطيع أن نشكك في المؤسسات ونعترض على قضايا جوهرية مثل تيران وصنافير، ولكن الوقفة الحقيقية تكون عند الأزمة ومواجهتها حتى لو على حساب أمور كثيرة