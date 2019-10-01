انقسام داخل جهاز المنتخب بشأن فتحي والسعيد

تحرير:كريم أحمد ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٣ م

جهاز المنتخب

تسود حالة انقسام داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، حول ضم عبدالله السعيد، وأحمد فتحي، لاعبي بيراميدز والأهلي لقائمة الفراعنة، خلال المعسكر المقبل في أكتوبر الجاري، والذي يخوض خلاله مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، في إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، التي تقام بالكاميرون، ويرى بعض أعضاء الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، أن الثنائي سيكون عمرهما 36 عامًا بحلول بطولة أمم إفريقيا، وهو ما يصعب من مسألة مشاركتهما بصفة أساسية مع المنتخب.

في الوقت نفسه اتفق الجهازان الفنيان للمنتخبين الأول والأولمبي، على انضمام رمضان صبحي لاعب الأهلي للمنتخب الأولمبي في معسكر أكتوبر، بعد موافقة حسام البدري على طلب شوقي غريب مدرب المنتخب بترك اللاعب للمنتخب الأوليمبي، خلال الفترة الحالية. وأكد مصدر بمنتخب مصر، في تصريحات خاصة أن حسام البدري، استقر على