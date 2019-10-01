عبدالعال: إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية قريبًا

تحرير:التحرير ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

علي عبدالعال

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، مضيفًا: «الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماما»، جاء ذلك خلال مقاطعته كلمة النائب ضياء الدين داوود، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس، اليوم، والتي قال فيها: «لا نملك رفاهية الاختلاف».

واتفق معه عبدالعال مضيفا: «نعم لا نملك رفاهية الاختلاف، وبناء الأوطان في الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية، والكتاب بيقول كده لسبب بسيط جدا إنها الفترة التي يتم فيها بناء المؤسسات والبنية الأساسية فلا تقدم لأى دولة إلا ببنية أساسية». وتابع رئيس مجلس النواب: «هتلر كانت له أخطاؤه،