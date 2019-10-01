مدرب الإسماعيلي يفرض عقوبة قاسية على ثنائي الفريق

تحرير:علي الزيني ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٢ م

الإسماعيلي

قرر المدرب الصربي ميودراج بيسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خصم 50 % من مكافأة محمد الشامي ووجيه عبدالحكيم، بعد تأهل الدراويش إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الملك محمد السادس "البطولة العربية"، بسبب عدم تعاونهما مع بعضهما البعض أمام مرمى فريق الخصم، وأبلغ المدرب الثنائي عن سبب الخصم، والذي يرجع لاعتماد كل منهما على الأداء الفردي والأنانية أمام المرمى، ما تسبب في خسارة الفريق أمام أهلي بنغازي الليبي، في لقاء الإياب بالبطولة العربية.

وقام مجلس إدارة الإسماعيلي، بصرف مكافأة صعود الفريق إلى دور الستة عشر من البطولة العربية، تحفيزًا للاعبين قبل مواجهة فريق المصري غدًا الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز. وفي سياق آخر، حرص اللاعب الغيني بكيتي سيلفا، مع ميودراج بيسيتش، بشأن عدم مشاركته