مدرب الإسماعيلي يفرض عقوبة قاسية على ثنائي الفريق
تحرير:علي الزيني
٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٢ م
الإسماعيلي
قرر المدرب الصربي ميودراج بيسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خصم 50 % من مكافأة محمد الشامي ووجيه عبدالحكيم، بعد تأهل الدراويش إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الملك محمد السادس "البطولة العربية"، بسبب عدم تعاونهما مع بعضهما البعض أمام مرمى فريق الخصم، وأبلغ المدرب الثنائي عن سبب الخصم، والذي يرجع لاعتماد كل منهما على الأداء الفردي والأنانية أمام المرمى، ما تسبب في خسارة الفريق أمام أهلي بنغازي الليبي، في لقاء الإياب بالبطولة العربية.
وقام مجلس إدارة الإسماعيلي، بصرف مكافأة صعود الفريق إلى دور الستة عشر من البطولة العربية، تحفيزًا للاعبين قبل مواجهة فريق المصري غدًا الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.
وفي سياق آخر، حرص اللاعب الغيني بكيتي سيلفا، مع ميودراج بيسيتش، بشأن عدم مشاركته
وقام مجلس إدارة الإسماعيلي، بصرف مكافأة صعود الفريق إلى دور الستة عشر من البطولة العربية، تحفيزًا للاعبين قبل مواجهة فريق المصري غدًا الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.
وفي سياق آخر، حرص اللاعب الغيني بكيتي سيلفا، مع ميودراج بيسيتش، بشأن عدم مشاركته في المباريات الماضية مع الفريق، وأكد له المدرب الصربي، أن دوره قادم مع الفريق بدليل اختياره ضمن القائمة التي تستعد لمواجهة المصرى.
واشترط بيسيتش على سيلفا تنفيذ تعليماته، بجانب الجدية في تدريبات الفريق للحصول على الفرصة، وأن التشكيلة يتم اختيارها بناء على مستوى اللاعبين بالتدريبات.
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المصري، في الخامسة والنصف مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.