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الأزهر: مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية

تحرير:محمد فتحي ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٦ م
أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
أصدر المركز الإعلامي للأزهر الشريف، بيانًا بشأن ما أثير في تأخر الأزهر بالرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إليه، وضح فيه أنه استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض النواب والمجلس القومي للمرأة، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، لافتًا إلى أن الأزهر عمل على صياغة مشروع متكامل للأحوال الشخصية، عكفت هيئة العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة، كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر.
وأشار إلى أنه بذلك فإن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر هو الرد الفعلي على كل المقترحات التي وصلت إليه، حيث استفاد منها ومن غيرها من الآراء والأصوات التي حرص الأزهر على الاستماع إليها، وقد أرسل الأزهر مشروع القانون إلى الجهات المعنية بهذا الشأن.وأضاف البيان، أن الإمام الأكبر منذ بداية العمل
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السيسي ومدبولي والجزار

السيسي: تقنيات حديثة لتنفيذ الانتقال إلى العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعاييرالرقمية العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، أخذاً في الاعتبار ما تساهم به الحكومة الرقمية في توفير بيئة تشاركية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة من خلال شبكة معلوماتية ومنصات إلكترونية تضم مختلف المستندات والمراسلات الموثقة إلكترونياً، كما تسمح بتطبيق نظام لمراقبة الأداء الحكومي، فضلاً عن توفير مراكز اتصال لتقديم الخدمات الحكومية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: سنواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله بكل قوة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة بذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية في هذا الإطار، مشدداً على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويدعمه ويقف وراءه بكل قوة وحسم، وأن الشعب المصري يعي تماماً حجم التحديات التي يواجهها الوطن، ويقدّر التضحيات التي قدمها شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة فداءً لمصر وشعبها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، و سامح شكري وزير الخارجية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، و عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
السيدة-انتصار-السيسي-قرينة-رئيس-الجمهورية

انتصار السيسي في اليوم العالمي للمسنين: ندين لهم بفضل عظيم

قالت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، إننا ندين بفضل لآبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال السابقة، لما قدموه لصالح الارتقاء بهذا المجتمع. وكتبت الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء: «في اليوم العالمي لكبار السن، علينا أن نشيد بفضل آبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال السابقة، التي ندين لها بفضل عظيم لما قدموا لصالح الارتقاء بهذا المجتمع، والعمل على بنائه بشكل سليم، فشكرًا لهم جميعًا».
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

عبدالعال: إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية قريبًا

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، مضيفًا: «الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماما»، جاء ذلك خلال مقاطعته كلمة النائب ضياء الدين داوود، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس، اليوم، والتي قال فيها: «لا نملك رفاهية الاختلاف».
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

عبدالعال: إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية قريبًا

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، مضيفًا: «الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماما»، جاء ذلك خلال مقاطعته كلمة النائب ضياء الدين داوود، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس، اليوم، والتي قال فيها: «لا نملك رفاهية الاختلاف».
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

بعد حادث «جنة».. خطاب للطيب بشأن «الأحوال الشخصية»

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب أحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بخطاب لفضيلة لإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، بشأن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب، إذ إنه إلى الآن لم يرسل الأزهر تعليقاته على مشروعات القوانين المرسلة من مجلس النواب؛ ما تسبب في تعطيل مناقشة مشروعات القوانين وارتفاع المشكلات الناجمة عن القانون الحالي، وكان آخرها حادث الطفلة "جنة". وثمن فؤاد، في نص الخطاب، الدور الإنساني للإمام الأكبر بشأن قضية "جنة"، وشعوره النبيل تجاه القضية واهتمامه بالأمر بشكل شخصي.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر يعود للقاهرة بعد رحلة علاج في فرنسا

عاد الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، قادمًا من فرنسا بعد رحلة علاجية أجرى خلالها فضيلته عملية جراحية بالعين، وجاءت هذه الزيارة استكمالا لفترة العلاج التي نصح بها الأطباء المعالجين. واستقبل فضيلته فى مطار القاهرة؛ وفد رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف، يتقدمهم الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للأزهر، وعدد من القيادات الأزهرية والعلماء.
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إعفاء «أمين العليا للانتخابات الجزائرية» من منصبه

أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، قرارًا بإعفاء الأمين العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مهامه، وفقا لصحيفة النهار الجزائرية. وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن "الرئيس الجزائري المؤقت، أعفى فؤاد مخلوف، الأمين العام للهيئة، من مهامه، تمهيدا لتأسيس اللجنة الجديدة وفقا للقانون الجديد الذي أقره مجلس النواب". ووقع كذلك عبد القادر بن صالح على القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن تأسيس سلطة وطنية مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات في الجزائر، وكذلك على القانون المتعلق بتنظيم الانتخابات.
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