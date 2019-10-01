جريزمان : لم أقدم كل ما لدى ومواجهة الإنتر صعبة

تحرير:محمد جمال ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م

جريزمان

تحدث أنطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة الإسبانى عن مواجهة فريقه أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء على ملعب الكامب نو فى إطار دور المجموعات من البطولة الأوروبية، وأشار الدولى الفرنسي خلال تصريحاته إلى أن المواجهة لن تكون سهلة بالرغم من كونها على ملعب الفريق الكتالونى. وقال الفرنسي جريزمان عن بطولة دوري أبطال أوروبا: "البطولة دائمًا ما تكون مهمة، لكن الأهم الآن هو تحقيق الفوز على الإنتر والحصول على نقاط المباراة وتقديم أفضل أداء".

وعن تراجع أداء البلوجرانا مؤخرًا قال جريزمان: "في غياب ميسي وفاتي وديمبيلي الأمر سيكون صعبًا، لكن لدينا أيضًا لاعبون قادرون على التعويض مثل كارليس بيريز". وبسؤاله عن مستواه مع الفريق الكتالونى قال: "لم تروا النسخة الأفضل من جريزمان بعد، ولكن يجب عليّ التحسن أكثر في التحرك بدون كرة". وأكمل: "ما زلت