الاتحاد السوداني يرد على تكذيب «فيفا»: صوتنا لصلاح

تحرير:علي الزيني ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م

الفيفا

أكد نصر الدين حميدتي نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، أن زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني لفريقه، صوت للدولي المصري محمد صلاح كخيار أول في تصويت جائزة "ذا بيست" لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وأثير جدل كبير بعدما أكد المدير الفني لمنتخب السودان أن التصويت الخاص به تم تغييره، كما قال قائد منتخب نيكاراجوا إنه لم يشارك في التصويت هذا العام، ورغم ذلك ظهر اسمه في نتائج التصويت، مصوتًا لميسي في المركز الأول.

وتحدث حميدتي في تصريحات لقناة العربية، اليوم الثلاثاء، قائلا: "النفي الذي جاء من الفيفا بشأن وجود خطأ في تصويت مدرب السودان لصالح ليونيل ميسي هو ادعاء غير صحيح". وواصل حديثه، قائلا: "اخترنا اللاعب المصري محمد صلاح، ثم السنغالي ساديو ماني، وأخيرًا الفرنسي كيليان مبابي، لكننا تفاجأنا بأن تصويتنا توجه