رياضة

الاتحاد السوداني يرد على تكذيب «فيفا»: صوتنا لصلاح

تحرير:علي الزيني ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م
الفيفا
الفيفا
أكد نصر الدين حميدتي نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، أن زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني لفريقه، صوت للدولي المصري محمد صلاح كخيار أول في تصويت جائزة "ذا بيست" لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وأثير جدل كبير بعدما أكد المدير الفني لمنتخب السودان أن التصويت الخاص به تم تغييره، كما قال قائد منتخب نيكاراجوا إنه لم يشارك في التصويت هذا العام، ورغم ذلك ظهر اسمه في نتائج التصويت، مصوتًا لميسي في المركز الأول.
وتحدث حميدتي في تصريحات لقناة العربية، اليوم الثلاثاء، قائلا: "النفي الذي جاء من الفيفا بشأن وجود خطأ في تصويت مدرب السودان لصالح ليونيل ميسي هو ادعاء غير صحيح". وواصل حديثه، قائلا: "اخترنا اللاعب المصري محمد صلاح، ثم السنغالي ساديو ماني، وأخيرًا الفرنسي كيليان مبابي، لكننا تفاجأنا بأن تصويتنا توجه
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مفاجأة فى تشكيلة ريال مدريد أمام كلوب بورج

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الثلاثاء، والتى يواجه فيها فريق كلوب بورج البلجيكي، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب سنتياجو برنابيو (معقل المرينجي)، وتأتى المباراة فى إطار دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا. ويقع ريال مدريد فى المجموعة الأولى، محتلا المركز الأخير بعد الخسارة أمام باريس سان جيرامان بثلاثة أهداف نظيفة فى أول مشوار الملكى على ملعب حديقة الأمراء.
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جريزمان : لم أقدم كل ما لدى ومواجهة الإنتر صعبة

تحدث أنطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة الإسبانى عن مواجهة فريقه أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء على ملعب الكامب نو فى إطار دور المجموعات من البطولة الأوروبية، وأشار الدولى الفرنسي خلال تصريحاته إلى أن المواجهة لن تكون سهلة بالرغم من كونها على ملعب الفريق الكتالونى. وقال الفرنسي جريزمان عن بطولة دوري أبطال أوروبا: "البطولة دائمًا ما تكون مهمة، لكن الأهم الآن هو تحقيق الفوز على الإنتر والحصول على نقاط المباراة وتقديم أفضل أداء".
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مدرب الإسماعيلي يفرض عقوبة قاسية على ثنائي الفريق

قرر المدرب الصربي ميودراج بيسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خصم 50 % من مكافأة محمد الشامي ووجيه عبدالحكيم، بعد تأهل الدراويش إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الملك محمد السادس "البطولة العربية"، بسبب عدم تعاونهما مع بعضهما البعض أمام مرمى فريق الخصم، وأبلغ المدرب الثنائي عن سبب الخصم، والذي يرجع لاعتماد كل منهما على الأداء الفردي والأنانية أمام المرمى، ما تسبب في خسارة الفريق أمام أهلي بنغازي الليبي، في لقاء الإياب بالبطولة العربية.
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فيفا يرد على فضائح التلاعب في أصوات جوائز «The Best»

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان رسمي على الأنباء التي ترددت عن التلاعب في تصويت بعض مدربي وقادة منتخبات العالم، خلال التصويت الخاص بجائزة "ذا بيست" لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وأثير جدل كبير بعدما أكد المدير الفني لمنتخب السودان أن التصويت الخاص به تم تغييره، كما قال قائد منتخب نيكاراجوا إنه لم يقم بالتصويت، ورغم ذلك ظهر إسمه في نتائج التصويت، مصوتًا لميسي في المركز الأول.
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ميدو يكشف سبب اختفاء أصوات مصر في جوائز الأفضل

كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، والمدير الفني الحالي، للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن تفاصيل عملية التصويت في استفتاء، حفل توزيع جوائز أفضل لاعبي ومدربي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح صاحب الـ27 عامًا في المركز الرابع، خلف الثلاثي بالقائمة النهائية المختصرة.
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فان دايك يروي كيف أنقذته والدته من الموت ويكشف وصيته

قال الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم دفاع فريق ليفربول الإنجليزي، إنه تعرض للإصابة بعدد من الأمراض في آن واحد والتي تؤدي على الأرجح إلى وفاة المصاب بها، أحدهما كان في الكلى، بالإضافة إلى التهاب الزائدة الدودية، والتهاب الصفاق، وهو في سن الـ21 عامًا من عمره مما دفعه إلى كتابة وصيته في هذا الوقت. وأوضح فان دايك، في تصريحاته عبر مجلة Four Four Two، أن والدته لعبت دورًا كبيرًا في الحفاظ على حياته وقتها، كاشفًا أن عقله تخيل كل السيناريوهات في تلك الفترة.
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ميدو: فخور بـ صلاح.. وأتمنى فوز فان دايك لهذا السبب

يرى أحمد حسام ميدو، مهاجم المنتخب الوطني السابق، والمدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة، أن فوز الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم 2019، سيغير مفاهيم كثيرة في كرة القدم. وأوضح ميدو، خلال تصريحاته على جانب الحفل عبر قناة beIN SPORTS، أن فيرجيل فان دايك أثبت أن التعاقد مع مدافع قوي قد يؤهل الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وأنه ليس شرطًا وحيدًا أن يتم استقطاب مهاجم مميز أو أفضل لاعبي العالم لتحقيق البطولات.
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