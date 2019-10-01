رياضة

مفاجأة فى تشكيلة ريال مدريد أمام كلوب بورج

تحرير:محمد جمال ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م
ريال مدريد
ريال مدريد
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الثلاثاء، والتى يواجه فيها فريق كلوب بورج البلجيكي، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب سنتياجو برنابيو (معقل المرينجي)، وتأتى المباراة فى إطار دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا. ويقع ريال مدريد فى المجموعة الأولى، محتلا المركز الأخير بعد الخسارة أمام باريس سان جيرامان بثلاثة أهداف نظيفة فى أول مشوار الملكى على ملعب حديقة الأمراء.
وجاءت تشكيلة المرينجي التي اختارها زيدان على النحو التالى: حراسة المرمى: كورتوا. خط الدفاع: كارفاخال، سيرجو راموس، فاران، ناتشو. خط الوسط: تونى كروس، مورديتش، كاسيميرو. خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، بنزيما، هازارد. والبدلاء: أريولا، ميليتو، مارسيلو، فالفيردى، يوفيتش، ايسكو، فينسيس جونيور. ويدخل المرينجي
اقرأ المزيد
الفيفا‎

الاتحاد السوداني يرد على تكذيب «فيفا»: صوتنا لصلاح

أكد نصر الدين حميدتي نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، أن زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني لفريقه، صوت للدولي المصري محمد صلاح كخيار أول في تصويت جائزة "ذا بيست" لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وأثير جدل كبير بعدما أكد المدير الفني لمنتخب السودان أن التصويت الخاص به تم تغييره، كما قال قائد منتخب نيكاراجوا إنه لم يشارك في التصويت هذا العام، ورغم ذلك ظهر اسمه في نتائج التصويت، مصوتًا لميسي في المركز الأول.
جريزمان‎ (1)

جريزمان : لم أقدم كل ما لدى ومواجهة الإنتر صعبة

تحدث أنطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة الإسبانى عن مواجهة فريقه أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء على ملعب الكامب نو فى إطار دور المجموعات من البطولة الأوروبية، وأشار الدولى الفرنسي خلال تصريحاته إلى أن المواجهة لن تكون سهلة بالرغم من كونها على ملعب الفريق الكتالونى. وقال الفرنسي جريزمان عن بطولة دوري أبطال أوروبا: "البطولة دائمًا ما تكون مهمة، لكن الأهم الآن هو تحقيق الفوز على الإنتر والحصول على نقاط المباراة وتقديم أفضل أداء".
الإسماعيلي (2)

مدرب الإسماعيلي يفرض عقوبة قاسية على ثنائي الفريق

قرر المدرب الصربي ميودراج بيسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خصم 50 % من مكافأة محمد الشامي ووجيه عبدالحكيم، بعد تأهل الدراويش إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الملك محمد السادس "البطولة العربية"، بسبب عدم تعاونهما مع بعضهما البعض أمام مرمى فريق الخصم، وأبلغ المدرب الثنائي عن سبب الخصم، والذي يرجع لاعتماد كل منهما على الأداء الفردي والأنانية أمام المرمى، ما تسبب في خسارة الفريق أمام أهلي بنغازي الليبي، في لقاء الإياب بالبطولة العربية.
اقرأ المزيد من الأخبار
توتنهام

ليلة الأبطال.. قمة ملتهبة بين توتنهام وبايرن ميونخ

تتصدر مواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما يتطلع ريال مدريد الإسباني الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة لتجنب التعثر مجددًا أمام كلوب بروج بعدما استهل المسابقة بالخسارة. وسيتنافس توتنهام وبايرن ميونخ على صدارة المجموعة الثانية التي يحتلها الأخير حاليا بعد فوزه على النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، بينما يتقاسم توتنهام المركز لثاني مع أولمبياكوس اليوناني بنقطة بعد تعادلهما 2-2 في أثينا.
أتليتكوا مدريد وريال مدريد

ديربي مدريد يشعل لهيب الدوري الإسباني

يحتضن ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم السبت، ديربي العاصمة بين الجارين الغريمين أتلتيكو مدريد المضيف، وريال مدريد المتصدر في قمة المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتخطى كلا الفريقين أزمة نتائج عانى منها لفترة قصيرة في مسابقتي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، فاستعاد كل منهما توازنه، خصوصا النادي الملكي بفوزين متتاليين عقب الخسارة المدوية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-3 في المسابقة القارية العريقة، فانتزع الصدارة بفارق نقطة أمام جاره ومطارده المباشر أتلتيكو.
الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (1)

«ويفا» يعلن عن بطولة جديدة وملاعب دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن الملاعب التي ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الثلاثة المقبلة، ويقام نهائي النسخة الحالية، على ملعب أتاتورك الأوليمبي في إسطنبول بتركيا، وسيقام نهائي العام المقبل على ملعب مدينة سان بطرسبرج الروسية، ثم يستضيف ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونيخ نهائي نسخة (2022)، على أن يحتضن ملعب ويمبلي التاريخي في إنجلترا نهائي (2023)، كما حدد "ويفا" ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل فريق إشبيلية ليستضيف نهائي الدوري الأوروبي (2021)، بينما يُلعب السوبر الأوروبي على ملعب "ويندسور بارك" في أيرلندا الشمالية.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (2)

توخيل يتسلح بإيكاردى فى مواجهة ريال مدريد

أعلن توماس توخيل الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء أمام فريق ريال مدريد، والتى من المقرر إقامتها فى تمام التساعة مساءً على ملعب حديقة الأمراء فى منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتى تضم كلا من كلوب بروج وجلاطة سراى . وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي .
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]