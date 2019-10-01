مفاجأة فى تشكيلة ريال مدريد أمام كلوب بورج

تحرير:محمد جمال ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م

ريال مدريد

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الثلاثاء، والتى يواجه فيها فريق كلوب بورج البلجيكي، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب سنتياجو برنابيو (معقل المرينجي)، وتأتى المباراة فى إطار دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا. ويقع ريال مدريد فى المجموعة الأولى، محتلا المركز الأخير بعد الخسارة أمام باريس سان جيرامان بثلاثة أهداف نظيفة فى أول مشوار الملكى على ملعب حديقة الأمراء.

وجاءت تشكيلة المرينجي التي اختارها زيدان على النحو التالى: حراسة المرمى: كورتوا. خط الدفاع: كارفاخال، سيرجو راموس، فاران، ناتشو. خط الوسط: تونى كروس، مورديتش، كاسيميرو. خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، بنزيما، هازارد. والبدلاء: أريولا، ميليتو، مارسيلو، فالفيردى، يوفيتش، ايسكو، فينسيس جونيور. ويدخل المرينجي