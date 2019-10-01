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انتصار السيسي في اليوم العالمي للمسنين: ندين لهم بفضل عظيم

تحرير:التحرير ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م
انتصار السيسي
انتصار السيسي
قالت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، إننا ندين بفضل لآبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال السابقة، لما قدموه لصالح الارتقاء بهذا المجتمع. وكتبت الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء: «في اليوم العالمي لكبار السن، علينا أن نشيد بفضل آبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال السابقة، التي ندين لها بفضل عظيم لما قدموا لصالح الارتقاء بهذا المجتمع، والعمل على بنائه بشكل سليم، فشكرًا لهم جميعًا».
وكانت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية قد هنأت للشعب المصري بمناسبة بدء العام الهجري الجديد.وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة لها على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحتفل معًا ببداية العام الهجري الجديد، مناسبة تجلت فيها مبادئ إنسانية نبيلة، تتمثل في السلام والمحبة والإخاء، كل عام
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السيسي ومدبولي والجزار

السيسي: تقنيات حديثة لتنفيذ الانتقال إلى العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعاييرالرقمية العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، أخذاً في الاعتبار ما تساهم به الحكومة الرقمية في توفير بيئة تشاركية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة من خلال شبكة معلوماتية ومنصات إلكترونية تضم مختلف المستندات والمراسلات الموثقة إلكترونياً، كما تسمح بتطبيق نظام لمراقبة الأداء الحكومي، فضلاً عن توفير مراكز اتصال لتقديم الخدمات الحكومية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: سنواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله بكل قوة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة بذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية في هذا الإطار، مشدداً على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويدعمه ويقف وراءه بكل قوة وحسم، وأن الشعب المصري يعي تماماً حجم التحديات التي يواجهها الوطن، ويقدّر التضحيات التي قدمها شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة فداءً لمصر وشعبها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، و سامح شكري وزير الخارجية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، و عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
احمد-الطيب

الأزهر: مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية

أصدر المركز الإعلامي للأزهر الشريف، بيانًا بشأن ما أثير في تأخر الأزهر بالرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إليه، وضح فيه أنه استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض النواب والمجلس القومي للمرأة، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، لافتًا إلى أن الأزهر عمل على صياغة مشروع متكامل للأحوال الشخصية، عكفت هيئة العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة، كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

عبدالعال: إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية قريبًا

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، مضيفًا: «الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماما»، جاء ذلك خلال مقاطعته كلمة النائب ضياء الدين داوود، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس، اليوم، والتي قال فيها: «لا نملك رفاهية الاختلاف».
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أمن البحر الأحمر واستقرار القرن الإفريقي.. السيسي يلتقي وزير خارجية جيبوتي

في تواصل مصر مع قضايا وتحديات الدول الإفريقية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور كل من سامح شكري وزير الخارجية، وسفير جيبوتي بالقاهرة.
الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

إقالة 3 رؤساء وحدات محلية بالقليوبية خلال 24 ساعة

شهدت الـ24 ساعة الماضية، صدور عدة قرارات من محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، آخرها، اليوم الخميس، بإقالة رئيس الوحدة المحلية بقرية مشتهر مركز طوخ، بسبب الإهمال فى مواجهة التعديات ومخالفات البناء لمنازل عشوائية وتعلية أدوار بدون ترخيص، وأقال المحافظ، أمس الأربعاء، خلال جولة بالقناطر الخيرية رئيسا الوحدة المحلية بقريتي باسوس وشلقان بالقناطر الخيرية، بسبب مخالفات البناء ولإهمالهما وتقاعسهما عن العمل وعدم تصديهم لظاهرة البناء المخالف، خاصة على الأرض الزراعية ما أدى إلى انتشار المخالفات بنطاق وحداتهم.
الرئيس-السيسى

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا، بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما. وعين الصاوي بالنيابة العامة في 4 فبراير عام 1986، عمل وكيل للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991، عمل وكيل للنائب العام بمكتب النائب العام ـ نيابة الأموال العامة العليا عامي 1992 و1993. وعمل قاضيا المحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام من العام القضائي 1994 حتى العام القضائي 1998 " القضاء المدني، قضاء الضرائب، قضاء التنفيذ، القضاء الجنائي، القضاء الشرعي"، وعامين "عضو يمين دائرة"، وعامين "رئيس محكمة جزئية".
السيسي (5)

السيسي يوافق على تسهيل ائتماني بـ60 مليون يورو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على اتفاق بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي يتيح تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى مليوني يورو، والموقع في القاهرة 28 يناير الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تفاصيل القرار، الذي حمل رقم 177 لسنة 2019، متبوعا بتصديق وزارة الخارجية بتاريخ 15 يوليو الماضي.
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