انتصار السيسي في اليوم العالمي للمسنين: ندين لهم بفضل عظيم

تحرير:التحرير ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م

انتصار السيسي

قالت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، إننا ندين بفضل لآبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال السابقة، لما قدموه لصالح الارتقاء بهذا المجتمع. وكتبت الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء: «في اليوم العالمي لكبار السن، علينا أن نشيد بفضل آبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال السابقة، التي ندين لها بفضل عظيم لما قدموا لصالح الارتقاء بهذا المجتمع، والعمل على بنائه بشكل سليم، فشكرًا لهم جميعًا».

وكانت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية قد هنأت للشعب المصري بمناسبة بدء العام الهجري الجديد.وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة لها على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحتفل معًا ببداية العام الهجري الجديد، مناسبة تجلت فيها مبادئ إنسانية نبيلة، تتمثل في السلام والمحبة والإخاء، كل عام