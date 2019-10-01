رياضة

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

تحرير:أحمد سعيد ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
الأهلي
الأهلي
أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه، التي تستعد لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، الذي يقوده مختار مختار، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء، على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة عودة محمد مجدى "أفشة"، وحمدي فتحي وعلي معلول، فيما شهدت استبعاد كل من أليو ديانج وصالح جمعة وأحمد الشيخ وعلي لطفي، وحسين السيد وسعد سمير ومحمد محمود وعمار حمدي، وكريم نيدفيد ومروان محسن بسبب الإصابة.
وجاءت قائمة الأهلي، كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، أحمد طارق. خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أفشة، حسام عاشور. خط الهجوم: أجايي، صلاح محسن، أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي،
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الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب الجونة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة، بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود رزق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليحصد زعيم الثغر أول 3 ثلاث نقاط، محققًا الفوز الأول له بعد السقوط أمام الزمالك بهدف نظيف، في المقابل فشل الجونة، في تحقيق أي نقطة ويقبع في المركز الأخير، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الإسماعيلي بهدف نظيف.
الهلال- واتحاد جدة (2)

الهلال يضرب السد القطري برباعية في عقر داره

اكتسح فريق الهلال السعودي مضيفه السد القطري، بنتيجة 4- 1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "استاد جاسم بن حمد بنادي السد" بالعاصمة القطرية الدوحة في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا. اللقاء بدأ قويا من جانب الفريقين منذ الدقائق الأولى، وسط هجمات متبادلة، واهتزت الشباك مبكرًا لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 16 عن طريق بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال الذي سجل بالخطأ في مرماه لتشتعل المباراة بعد هدف السد الأول.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

أزمة الزمالك وجينراسيون.. ماذا يريد الاتحاد الإفريقى؟

أصبح نادى الزمالك فى انتظار قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، بعد أن قرر ضيفه جينراسيون، عدم حضور مباراتهما فى إياب الدور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا؛ احتجاجًا على نقل مكانها وموعدها، ولم يخطر ببال أحد على الإطلاق أن تتعقد الأمور بين مسؤولى الزمالك و«الكاف»، بعد الأزمة التى تفجرت بسبب رفض بعثة بطل السنغال السفر من القاهرة إلى الإسكندرية لأداء اللقاء على استاد برج العرب، وفقًا لتعليمات الأمن الذى رفض إقامة المباراة على ملعب «بتروسبورت» بحضور جماهيرى، وهو الأمر الذى رحب به الاتحاد الإفريقى.
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الاهلى- وسموحة (1)

فايلر: تراجع الأداء نتيجة الإجهاد.. وإصابة محسن قوية

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره فريق سموحة، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، مؤكدًا على أن فريقه كان الأفضل في الشوط الأول، بعكس ما حدث في نهاية الشوط الثاني. وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "كنا الأفضل في المباراة، والفريق عانى من إجهاد، وأضعنا أكثر من فرصة خطيرة، أما المنافس فله فرصة وحيدة".
نجوم الأهلي

فايلر يعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره سموحة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء غد الإثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب يالإسكندرية في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، بمعنويات مرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك للمرة الـ11 في تاريخه تحت قياده مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.
مبارة- السوبر (1)

طه إسماعيل: مغامرة فايلر نجحت والرد جاء عمليًا

يرى الدكتور طه إسماعيل محلل قناة أون سبوت ونجم النادي الأهلى الأسبق إن الشوط الأول قدم خلاله لاعبو القلعة الحمراء أداً متميزاً للغاية وبمثابة درسًا من الأهلي للاعبي الزمالك، مشيرًا إلى أن مغامرة المدرب السويسري فايلر مدرب الأحمر نجحت بعدما دفع بالنيجيري أجايى فى التشكيل الأساسى للفريق. وأوضح طه إسماعيل خلال تحليله لقاء السوبر الذى جمع الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت أنه لا بد أن يتعلم اللاعبون من درس أن التقدم بثنائية فى أى مباراة لا يجعلك تأمن للنتيجة، بعدما استطاع لاعبو الزمالك العودة و أحرزوا هدفين قلصوا النتيجة من 3- 0 إلى 3-2.
مران- الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. تقسيمة قوية وجلسة بين فايلر وعبد الحفيظ

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على استاد مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة، بعد عودة البعثة فجرا، من غينيا، وذلك لبدء التحضير لمواجهة الزمالك في كأس السوبر، وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قبل انطلاق مران الفريق، وتحدث في حضور المترجم، عن ترتيبات للمرحلة المقبلة وكافة الأمور المتعلقة بالجانب الإداري قبل معسكر الفريق الأحمر في برج العرب بالإسكندرية.
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