مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

تحرير:أحمد سعيد ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

الأهلي

أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه، التي تستعد لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، الذي يقوده مختار مختار، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء، على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة عودة محمد مجدى "أفشة"، وحمدي فتحي وعلي معلول، فيما شهدت استبعاد كل من أليو ديانج وصالح جمعة وأحمد الشيخ وعلي لطفي، وحسين السيد وسعد سمير ومحمد محمود وعمار حمدي، وكريم نيدفيد ومروان محسن بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي، كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، أحمد طارق. خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أفشة، حسام عاشور. خط الهجوم: أجايي، صلاح محسن، أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي،