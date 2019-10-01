أزمة الزمالك وجينراسيون.. ماذا يريد الاتحاد الإفريقى؟

تسود حالة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإعادة المباراة، في المقابل يتمسك طرفا الزمالك وبطل السنغال بموقفهما، فيما يؤكد اتحاد الكرة المصري على صحة موقف الفارس الأبيض

تحرير:علي الزيني ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

الزمالك وجينراسيون

أصبح نادى الزمالك فى انتظار قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، بعد أن قرر ضيفه جينراسيون، عدم حضور مباراتهما فى إياب الدور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا؛ احتجاجًا على نقل مكانها وموعدها، ولم يخطر ببال أحد على الإطلاق أن تتعقد الأمور بين مسؤولى الزمالك و«الكاف»، بعد الأزمة التى تفجرت بسبب رفض بعثة بطل السنغال السفر من القاهرة إلى الإسكندرية لأداء اللقاء على استاد برج العرب، وفقًا لتعليمات الأمن الذى رفض إقامة المباراة على ملعب «بتروسبورت» بحضور جماهيرى، وهو الأمر الذى رحب به الاتحاد الإفريقى.

رفض جينراسيون الذى فاز ذهابًا على أرضه بنتيجة (2- 1) -ما جعله أمام فرصة أن يكون أول فريق من بلاده يبلغ دور المجموعات فى المسابقة القارية الأم منذ 2004- قرار نقل مكان وموعد المباراة وتغيب عن الحضور أول من أمس الأحد، مما دفع الحكم المالى محمدو كيتا إلى إطلاق صافرته عقب انتهاء مهلة العشرين دقيقة من موعد