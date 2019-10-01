رياضة

أزمة الزمالك وجينراسيون.. ماذا يريد الاتحاد الإفريقى؟

تسود حالة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإعادة المباراة، في المقابل يتمسك طرفا الزمالك وبطل السنغال بموقفهما، فيما يؤكد اتحاد الكرة المصري على صحة موقف الفارس الأبيض
تحرير:علي الزيني ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
الزمالك وجينراسيون
الزمالك وجينراسيون
أصبح نادى الزمالك فى انتظار قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، بعد أن قرر ضيفه جينراسيون، عدم حضور مباراتهما فى إياب الدور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا؛ احتجاجًا على نقل مكانها وموعدها، ولم يخطر ببال أحد على الإطلاق أن تتعقد الأمور بين مسؤولى الزمالك و«الكاف»، بعد الأزمة التى تفجرت بسبب رفض بعثة بطل السنغال السفر من القاهرة إلى الإسكندرية لأداء اللقاء على استاد برج العرب، وفقًا لتعليمات الأمن الذى رفض إقامة المباراة على ملعب «بتروسبورت» بحضور جماهيرى، وهو الأمر الذى رحب به الاتحاد الإفريقى.
رفض جينراسيون الذى فاز ذهابًا على أرضه بنتيجة (2- 1) -ما جعله أمام فرصة أن يكون أول فريق من بلاده يبلغ دور المجموعات فى المسابقة القارية الأم منذ 2004- قرار نقل مكان وموعد المباراة وتغيب عن الحضور أول من أمس الأحد، مما دفع الحكم المالى محمدو كيتا إلى إطلاق صافرته عقب انتهاء مهلة العشرين دقيقة من موعد
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الاتحاد يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب الجونة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة، بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود رزق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليحصد زعيم الثغر أول 3 ثلاث نقاط، محققًا الفوز الأول له بعد السقوط أمام الزمالك بهدف نظيف، في المقابل فشل الجونة، في تحقيق أي نقطة ويقبع في المركز الأخير، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الإسماعيلي بهدف نظيف.
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الهلال يضرب السد القطري برباعية في عقر داره

اكتسح فريق الهلال السعودي مضيفه السد القطري، بنتيجة 4- 1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "استاد جاسم بن حمد بنادي السد" بالعاصمة القطرية الدوحة في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا. اللقاء بدأ قويا من جانب الفريقين منذ الدقائق الأولى، وسط هجمات متبادلة، واهتزت الشباك مبكرًا لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 16 عن طريق بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال الذي سجل بالخطأ في مرماه لتشتعل المباراة بعد هدف السد الأول.
مران الأهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه، التي تستعد لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، الذي يقوده مختار مختار، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء، على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة عودة محمد مجدى "أفشة"، وحمدي فتحي وعلي معلول، فيما شهدت استبعاد كل من أليو ديانج وصالح جمعة وأحمد الشيخ وعلي لطفي، وحسين السيد وسعد سمير ومحمد محمود وعمار حمدي، وكريم نيدفيد ومروان محسن بسبب الإصابة.
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مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام كانو سبورت

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية خصوصًا وأنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
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قبل مواجهة الأهلي.. سموحة يقرر منع إذاعة مبارياته

بعد إجراء قرعة مباريات بطولة الدوري الممتاز، صباح اليوم الخميس، أعلن مجلس إدارة نادي سموحة عدم إذاعة لقاءاته خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاقه في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020، بسبب خلافات مع الشركة الراعية للبث التليفزيوني حول سداد مستحقات النادي المالية، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: "قرر مجلس إدارة النادي منع كاميرات النقل التليفزيوني من إذاعة مباريات الفريق بالموسم الجديد وذلك لتوقف الشركة الراعية عن سداد المستحقات".
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أندية الهبوط ترفع دعوى لإيقاف انطلاق الدوري

أكد اللواء عثمان الدسوقي، المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية، أن الأندية الهابطة لدوري الدرجة الأولى قررت رفع دعوة في مركز التسوية لإيقاف انطلاق بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "سنقوم برفع قضية في مركز التسوية لإيقاف انطلاق بطولة الدوري الممتاز لحين البت في الشق الموضوعي للحكم الصادر بعودة الداخلية والنجوم وبتروجيت إلى الدوري الممتاز، وإلغاء هبوطها، وسيكون هناك قضية أخرى سيتم رفعها للحصول على تعويض مادي في حال انطلاق الدوري بالأندية التي شملتها القرعة.
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بداية متوازنة.. مشوار بيراميدز بالدوري للموسم الجديد

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الذي حل في المركز الثالث في النسخة الماضية، عدة مواجهات نتوازنة في البداية وصعبة في منتصف الدور الأول، حيث سيبدأ الفريق الأزرق، مشواره في الموسم الجديد من خلال مواجهة إنبي، في الأسبوع الأول ثم مواجهة طنطا، في الجولة الثانية، بعدها يلعب بيراميدز أمام طلائع الجيش، على أن ينطلق الموسم الجديد في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020.
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