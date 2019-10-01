رياضة

الأهلي يخاطب الرئاسة لحسم تجاوزات رئيس الزمالك

الأهلي يطالب مؤسسات الدولة بحسم موقفها من تجاوزات رئيس الزمالك وطالب مجلس النواب برفع الحصانة عنه من أجل التمثيل أمام جهات التحقيق ويتم محاسبته بالقانون
تحرير:أحمد سعيد ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي 10 مخطابات رسمية إلى جهات الدولة المختلفة ضد تجاوزات مرتضى رئيس الزمالك، ونشر النادي عبر الموقع الرسمي، صورًا لمخاطباته مع رئاسة الجمهورية، النائب العام، مجلس الوزراء، مجلس النواب، وزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية المصرية، اتحاد الكرة المصري، الهيئة الوطنية للإعلام ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وطلب الأهلي في مخاطباته جهات الدولة بـ"حسم موقفهم من التجاوزات" وتساءل عن "ما هي الطرق البديلة للحفاظ على الحقوق ضد هذه التجاوزات؟".
وشدد مجلس إدارة الأهلي أنه "ترفع كثيرا عن الرد رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصا على المصلحة العليا للبلاد لكن في الفترة الأخيرة فاقت تجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود". وأشار الأهلي في بيانه، إلى رفضه القاطع للتجاوزات التي وصفها بغير الأخلاقية من مرتضى منصور رئيس الزمالك، خلال مداخلاته التليفزيونية
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الكاف يختار معروف والبساطى لبطولة إفريقيا تحت 23 سنة

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اختيار محمد معروف ويوسف البساطي للمشاركة في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وتنطلق البطولة خلال شهر نوفمبر وتجرى القرعة الخاصة بالبطولة غدًا الأربعاء في الإسكندرية. وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تصنيف قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، حيث من المنتظر أن تجرى مراسم القرعة غدًا الأربعاء، في السابعة مساء في قصر الحرملك بالمنتزه فى مدينة الإسكندرية.
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رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لمحمود الخطيب

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مرتضى منصور: الأهلي لم يفوز بالسوبر.. ورمضان صبحي زملكاوي

يرى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني، أهدى بطولة السوبر للغريم التقليدي الأهلي، وهو ما دفعه لمحاسبة الجهاز الفني مساء السبت، معلقا: "الأهلي ما كسبش السوبر، الزمالك هو اللي خسر". وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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مرتضى منصور يُهاجم حسام عاشور: أخدت 40 بطولة بالحكام

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الأخير صرح بأنه حصل على 12 بطولة، قائلًا: "إنت أخدت 40 بطولة بالحكام، ومش أنا اللي قلت ده تركي آل الشيخ، قال إن بطولة الزمالك بـ100 بطولة". وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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رئيس الزمالك يكشف عن سبب مشادته مع إدارة الأهلي

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن السبب في المشادة التي نشبت بينه وبين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب لقاء كأس السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، أمس الجمعة، والذي فاز به المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال مرتضى خلال تصريحاته لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، قام بإشارة غير أخلاقية كانت السبب في المشادة التي حدثت عقب نهاية السوبر المصري».
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مرتضى منصور: الخطيب نفسه يبقى زيي.. ولن يحضر السوبر

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لا يهتم بموقف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن مصافحته في مباراة السوبر المصري، المقرر لها غدا الجمعة، مشيرا إلى أنه يستبعد حضور الأخير لمشاهدة اللقاء بملعب برج العرب بالإسكندرية. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، أن الخطيب يسعى لتقليده باستمرار، معلقا: «نفسه يبقى مرتضى منصور» والدليل ما فعله مؤخرا مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر.
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