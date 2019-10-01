الهلال يضرب السد القطري برباعية في عقر داره

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م

الهلال

اكتسح فريق الهلال السعودي مضيفه السد القطري، بنتيجة 4- 1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "استاد جاسم بن حمد بنادي السد" بالعاصمة القطرية الدوحة في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا. اللقاء بدأ قويا من جانب الفريقين منذ الدقائق الأولى، وسط هجمات متبادلة، واهتزت الشباك مبكرًا لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 16 عن طريق بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال الذي سجل بالخطأ في مرماه لتشتعل المباراة بعد هدف السد الأول.

بعد تقدم السد بالهدف الأول، جاء الرد من نفس اللاعب جوميز لكن هذه المرة لصالح الهلال في الدقيقة 34، ورفض الفريق السعودي انتهاء الشوط الأول دون إضافة هدف التقدم في الدقيقة 45 عن طريق علي هادي آل بليهي. وفي الشوط الثاني فشلت كل محاولات السد القطري في تعويض تأخره، في الوقت الذي عمق فيه سالم الهاجري جراح