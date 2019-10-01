رياضة

الهلال يضرب السد القطري برباعية في عقر داره

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م
الهلال
الهلال
اكتسح فريق الهلال السعودي مضيفه السد القطري، بنتيجة 4- 1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "استاد جاسم بن حمد بنادي السد" بالعاصمة القطرية الدوحة في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا. اللقاء بدأ قويا من جانب الفريقين منذ الدقائق الأولى، وسط هجمات متبادلة، واهتزت الشباك مبكرًا لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 16 عن طريق بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال الذي سجل بالخطأ في مرماه لتشتعل المباراة بعد هدف السد الأول.
بعد تقدم السد بالهدف الأول، جاء الرد من نفس اللاعب جوميز لكن هذه المرة لصالح الهلال في الدقيقة 34، ورفض الفريق السعودي انتهاء الشوط الأول دون إضافة هدف التقدم في الدقيقة 45 عن طريق علي هادي آل بليهي. وفي الشوط الثاني فشلت كل محاولات السد القطري في تعويض تأخره، في الوقت الذي عمق فيه سالم الهاجري جراح
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الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب الجونة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة، بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود رزق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليحصد زعيم الثغر أول 3 ثلاث نقاط، محققًا الفوز الأول له بعد السقوط أمام الزمالك بهدف نظيف، في المقابل فشل الجونة، في تحقيق أي نقطة ويقبع في المركز الأخير، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الإسماعيلي بهدف نظيف.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

أزمة الزمالك وجينراسيون.. ماذا يريد الاتحاد الإفريقى؟

أصبح نادى الزمالك فى انتظار قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، بعد أن قرر ضيفه جينراسيون، عدم حضور مباراتهما فى إياب الدور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا؛ احتجاجًا على نقل مكانها وموعدها، ولم يخطر ببال أحد على الإطلاق أن تتعقد الأمور بين مسؤولى الزمالك و«الكاف»، بعد الأزمة التى تفجرت بسبب رفض بعثة بطل السنغال السفر من القاهرة إلى الإسكندرية لأداء اللقاء على استاد برج العرب، وفقًا لتعليمات الأمن الذى رفض إقامة المباراة على ملعب «بتروسبورت» بحضور جماهيرى، وهو الأمر الذى رحب به الاتحاد الإفريقى.
مران الأهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه، التي تستعد لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، الذي يقوده مختار مختار، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء، على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة عودة محمد مجدى "أفشة"، وحمدي فتحي وعلي معلول، فيما شهدت استبعاد كل من أليو ديانج وصالح جمعة وأحمد الشيخ وعلي لطفي، وحسين السيد وسعد سمير ومحمد محمود وعمار حمدي، وكريم نيدفيد ومروان محسن بسبب الإصابة.
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تشافى (2)

تشافي يحلم بالعودة إلى برشلونة أو الدوري الإنجليزي

أعرب النجم الإسباني المعتزل تشافي، عن رغبته في العودة لتدريب برشلونة، وقال تشافي، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "لا أخفي أن هدفي الحالي هو العودة إلى أوروبا وإلى برشلونة، فهذا هو التحدي المقبل، ولكني لا أزال أتعلم من المشروع الحالي (السد القطري)، وأستمتع به كثيرًا، ولكن تبقى فكرتي كما كانت عندما كنت لاعبًا، وهي الوجود في برشلونة، فتدريب فريق مثل البارسا يمثل الفخر الأكبر بالنسبة لي، ولكن في الوقت ذاته من لا يحب الدوري الإنجليزي؟ الأجواء الكروية هناك والملاعب الممتلئة، وكل من يلعب هناك يصف المسابقة بالاستثنائية".
تشافى (2)

صلاح و3 لاعبين.. تشافي يرشح نجوم عصر ما بعد ميسي

علق تشافى هيرنانديز المدير الفنى الحالى للسد القطرى وأسطورة خط وسط برشلونة، على أداء الدولى الإنجليزي رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أنه سيصبح أفضل لاعب فى العالم، وقال فى تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن "ميسي ورونالدوا نجحوا فى السيطرة على جوائز الأفصل فى العالم لسنوات عديدة، لدرجة أنك من الصعب أن تتذكر من سبقهم"، ويقمد الدولى الإنجليزي مستوى رائع فى الدورى الإنجليزي، حيث استطاع الحفاظ على صدارة البريميرليج بعد مرور خمس أسابيع من المسابقة، برصيد خمس أهداف.
الهلال- واتحاد جدة (1)

الهلال يضرب موعدًا مع السد في نصف نهائي أبطال آسيا

تأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على مواطنه اتحاد جدة، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3- 1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «استاد جامعة الملك سعود» في غياب الدور ربع النهائي من البطولة، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب «الجوهرة المشعة» في أغسطس الماضي، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين، وفاجأ العميد أصحاب الأرض بهدف التقدم عن طريق زياد المولد، في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.
السد القطري‎

السد القطري يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

ودع فريق النصر السعودي بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بطولة دوري أبطال آسيا 2019 من دور ربع النهائي عقب الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام السد في مباراة إياب الدور، مساء اليوم الإثنين، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في الرياض بفوز النصر بهدفين مقابل هدف، سجلهما كل من البرازيلي جوليانو دي باولا، وعبدالرحمن الدوسري. تقدم السد بهدف أول عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 26 من ضربة رأٍسية وسط ارتباك من دفاع النصر وخروج خاطئ معتاد من الحارس الأسترالي براد جونز.
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