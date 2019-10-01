الاتحاد يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب الجونة

تحرير:علي الزيني ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٦ م

الاتحاد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة، بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود رزق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليحصد زعيم الثغر أول 3 ثلاث نقاط، محققًا الفوز الأول له بعد السقوط أمام الزمالك بهدف نظيف، في المقابل فشل الجونة، في تحقيق أي نقطة ويقبع في المركز الأخير، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الإسماعيلي بهدف نظيف.

جاء هدف اللقاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما أرسل خالد الغندور، كرة عرضية من ركلة حرة، استقبلها محمود رزق برأسه في شباك محمود الغرباوي. وفي الدقيقة 61، تعرض محمد أنور مدافع فريق الاتحاد السكندري، إلى الطرد مباشرة، بعد حصوله على البطاقة الحمراء، لتعمده لمس الكرة بيده. في الشوط