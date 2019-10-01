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مقتل شخص وإصابة 200 آخرين خلال تظاهرات بالعراق

تحرير:أ.ش.أ ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ م
العراق
العراق
أصدرت خلية الإعلام الحكومي العراقية، بيانًا بشأن تظاهرات اليوم في بغداد والمحافظات، حيث أعلنت وزارة الصحة وفاة شخص وإصابة 200 آخرين بينهم 40 من القوات الأمنية خلال التظاهرات. وأوضحت الخلية في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء، أن العاصمة بغداد وعددًا من المحافظات شهدت انطلاق تظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل.
وأعربت عن أسفها لما رافقت هذه الاحتجاجات من أعمال عنف صدرت من مجموعة من مثيري الشغب؛ لإسقاط المحتوى الحقيقي لتلك المطالب وتجريدها من السلمية التي خرجت لأجلها.وأضافت الخلية: "أننا في الوقت الذي نتضامن مع حرية التعبير التي كفلها الدستور، وانطلاقًا من مبدأ المسؤولية الوطنية، ندعو المواطنين كافة إلى التهدئة
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نبيل -القروي

رفض الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

رفضت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي، المحتجز بانتظار الحكم في تهم ضده بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، وينفي القروي الاتهامات. وكان المتحدث الرسمي باسم القروي، قد قال إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى أمس الإثنين، مضيفًا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.. جاء ذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، في مناسبات سابقة إلى دائرة الاتهام بطلب للإفراج عن موكلها، بحسب سبوتنيك.
سعد الحريري

16 مليون دولار.. هدايا الحريري لعارضة جنوب إفريقية

يبدو أن الأزمات مستمرة في ملاحقة لبنان، فبعد أزمتها السياسية الأخيرة عقب الانتخابات، يواجه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أزمة أخرى كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أبعادها. حيث كشفت وثائق محكمة جنوب إفريقية حصلت عليها الصحيفة تقديم رئيس وزراء لبنان أكثر من 16 مليون دولار، لعارضة أزياء جنوب إفريقية، قالت إن بينهما علاقة رومانسية بعد أن التقيا في منتجع فاخر في سيشيل. ولم يكن الحريري في منصبه عندما أرسل الأموال منذ 2013، ولا يبدو أن التحويل قد انتهك أي قوانين في لبنان أو جنوب إفريقيا، لكن الكشف عن القضية يأتي خلال فترة صعبة للحريري.
يوسف-القرضاوى

بسبب الإجهاض.. السجن لابنة شقيق رئيس الاتحاد القطري العالمي

قضت محكمة في العاصمة المغربية الرباط، الإثنين، بالسجن النافذ لابنة شقيق أحمد الريسوني الذي نصب مؤخرا رئيسا للاتحاد القطري العالمي لاتحاد المسلمين، خلفا ليوسف القرضاوي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وحكمت المحكمة الابتدائية بالرباط على الصحفية هاجر الريسوني بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة 500 درهم بتهمة "الإجهاض غير القانوني"، إلى جانب ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية، كما قضت بالحكم ذاته في حق خطيبها السوداني. وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بإلقاء الشرطة القبض على هاجر مع خطيبها بإحدى العيادات في الرباط بتهمة إجراء عملية إجهاض ممنوعة قانونا في البلاد.
جمال-خاشقجي

صلاح خاشقجي: لن أقبل استغلال ذكرى والدي للنيل من وطني

أكد صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، أنه لن يقبل أن تستغل ذكرى رحيل والده للنيل من بلده، مؤكدا أنه سيبقى وفيا للسعودية وقيادتها "كما كان جمال"، بحسب "سي إن إن عربية. وقال نجل خاشقجي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداءه في الشرق والغرب، لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي". وأضاف صلاح قائلا: "لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله".
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي

إيران ترحب بأي وساطة للتسوية مع السعودية

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدًا أن خروج السعودية من الأزمة يكون عبر القبول بوقف إطلاق النار وإنهاء حصار اليمن. وقال الموسوي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الإثنين، إن "العمليات العسكرية اليمنية ضد السعودية دفاعية"، مشددًا على أن طهران تدعم حق اليمنيين في دفاعهم المشروع عن النفس، وهي لطالما دعمت اليمنيين سياسيا ومعنويا. وأضاف أنه على السعودية القبول بالحوار لأجل حل الأزمة اليمنية، داعيا الرياض إلى وقف إطلاق النار في اليمن.
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اختراق موقع جهاز الأمن الوطني العراقي.. ورسالة تحذيرية

تعرض موقع جهاز الأمن الوطني العراقي للاختراق، وظهرت عليه رسالة موقعة باسم جهة تطلق على نفسها اسم "ماكس برو"، بحسب "سكاي نيوز عربية. وتحدث مخترقو الموقع في رسالتهم عن "فساد سبراني" يحدث باسم جهاز الأمن الوطني، بالضبط على يد موظفين هم كالتالي حسب الرسالة: "مصطفى، فراس وليد، أسامة حبيب، حسين اللامي”. ووصف المخترقون الموظفين الأربعة بالقول إنها "أسماء كانت لمدة سنتين تحت ناظرنا غرتهم مناصبهم فحسبوا أنفسهم منيعين، لا يقهرون على حساب ذوي الخبرة الفقراء من باقي العراقيين".
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هل ينجح العراق في دور الوسيط بين السعودية وإيران؟

حملت الزيارة القصيرة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى السعودية أمس، الكثير من التلميحات والتكهنات التي تحدثت عن الأسباب والأهداف من وراء تلك الزيارة التي أثارت حالة من الجدل؛ نظرا لتوقيت تلك الزيارة التي جاءت عقب الهجمات التي شهدتها منشآت نفطية في المملكة وتم توجيه أصابع الاتهام إلى إيران. ووصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، إلى السعودية في زيارة استمرت ساعات قليلة، والتقى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان.
عبد- الفتاح- السيسي

القدس قضية العرب.. ماذا دار في قمة مصر والأردن والعراق؟

عقدت قمة ثلاثية جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد في نيويورك على هامش المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستعرض القادة، آخر تطورات مسار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، والذي دشنته القمة الثلاثية في مارس 2019، ونتائج الاجتماعات القطاعية التي عقدت على مدار الأشهر الستة الماضية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين الدول الثلاث، للبناء على ما يتوافر لديها من إمكانات للتعاون والتنسيق، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والإسكان والبنية التحتية، والعمل المشترك بين الدول الثلاث لتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات.
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