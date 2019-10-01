مقتل شخص وإصابة 200 آخرين خلال تظاهرات بالعراق

تحرير:أ.ش.أ ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ م

العراق

أصدرت خلية الإعلام الحكومي العراقية، بيانًا بشأن تظاهرات اليوم في بغداد والمحافظات، حيث أعلنت وزارة الصحة وفاة شخص وإصابة 200 آخرين بينهم 40 من القوات الأمنية خلال التظاهرات. وأوضحت الخلية في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء، أن العاصمة بغداد وعددًا من المحافظات شهدت انطلاق تظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل.

وأعربت عن أسفها لما رافقت هذه الاحتجاجات من أعمال عنف صدرت من مجموعة من مثيري الشغب؛ لإسقاط المحتوى الحقيقي لتلك المطالب وتجريدها من السلمية التي خرجت لأجلها.وأضافت الخلية: "أننا في الوقت الذي نتضامن مع حرية التعبير التي كفلها الدستور، وانطلاقًا من مبدأ المسؤولية الوطنية، ندعو المواطنين كافة إلى التهدئة