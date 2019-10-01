ضبط مُنفذ «مذبحة أبو النمرس» بالجيزة: «طلعوني حرامي»

تحرير:محمد الشاملي ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م

حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، وخاصة رجال مباحث أبو النمرس بالتعاون مع قوات الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، من القبض على "صابر.م.ج"، بعد قتله زوجة عمه وابنتها وإلقاء طفلها من أعلى المنزل وهي الواقعة المتداولة إعلاميا بـ"مذبحة أبو النمرس". وفي أقل من 24 ساعة كشفت التحريات عن أن المجني عليها "شيرين" 27 سنة، اتهمت الجاني "صابر.م.ج" 17 سنة، في وقت سابق بالسرقة، فاستشاط الأخير غضبا لاسيما انتشار الخبر بين أفراد العائلة.

وذكرت التحريات التي أشرف عليها العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن المتهم قرر الانتقام من زوجة عمه، فتوجه إلى منزلها بمنطقة "الريغة" بقرية زاوية أبو مسلم في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، وسدد لها 7 طعنات بالظهر ثم أجهز على ابنتها "دينا" محدثا إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، وألقى طفلها