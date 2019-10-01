جريمة

ضبط مُنفذ «مذبحة أبو النمرس» بالجيزة: «طلعوني حرامي»

تحرير:محمد الشاملي ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م
حبس
حبس
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، وخاصة رجال مباحث أبو النمرس بالتعاون مع قوات الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، من القبض على "صابر.م.ج"، بعد قتله زوجة عمه وابنتها وإلقاء طفلها من أعلى المنزل وهي الواقعة المتداولة إعلاميا بـ"مذبحة أبو النمرس". وفي أقل من 24 ساعة كشفت التحريات عن أن المجني عليها "شيرين" 27 سنة، اتهمت الجاني "صابر.م.ج" 17 سنة، في وقت سابق بالسرقة، فاستشاط الأخير غضبا لاسيما انتشار الخبر بين أفراد العائلة.
وذكرت التحريات التي أشرف عليها العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن المتهم قرر الانتقام من زوجة عمه، فتوجه إلى منزلها بمنطقة "الريغة" بقرية زاوية أبو مسلم في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، وسدد لها 7 طعنات بالظهر ثم أجهز على ابنتها "دينا" محدثا إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، وألقى طفلها
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حبس-متهمه

رفض استئناف «فتاة العياط» وتأييد حبسها 45 يومًا

رفضت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من دفاع أميرة أحمد عبد الله، والمعروفة إعلاميا بـ«فتاة العياط» على قرار حبسها على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص، مؤيدة حبسها مدة 45 يومًا بتهمة القتل، إذ قالت دينا المقدم دفاع أميرة لـ«لتحرير»، إن النيابة لم ترسل تقرير الطب الشرعي ضمن ملف القضية للمحكمة لتتطلع عليه، مشيرة إلى أنه مع تجديد حبس أميرة المتكرر ستظل حتى ميعاد الجلسة في 5 نوفمبر القادم، ونثبت براءتها من خلال المرافعة أمام المحكمة إلا إذا وردت جميع التقارير الطبية خلال الفترة القادمة من المعمل الجنائي والطب الشرعي حينها سنتقدم بالتماس.
حرائق

بسبب حريق في نخيل.. تلاميذ يتركون مدارسهم بالمنيا

سيطرت حالة من الخوف والفزع الشديد على تلاميذ وأهالي قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، ظهر اليوم الثلاثاء، بسبب خروج أدخنة كثيفة ناتجة من اندلاع حريق في عدد من النخيل والأشجار الموجودة داخل الوحدة الاجتماعية التابعة للتضامن الاجتماعي الملاصقة للمدارس الثلاث من الناحية الشمالية، وتسبب الحريق في ترك التلاميذ مدارسهم، وهرول الأهالي إلى المدارس لإنقاذ أبنائهم من الحريق، وتمكن الأهالي وسيارات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده قبل وصوله إلى المدارس الثلاث.
جثث

مقتل أم وطفلتها.. وإلقاء نجلها من الشرفة بأبو النمرس

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، وخاصة رجال مباحث أبو النمرس بالتعاون مع قوات الأمن، بذل جهود البحث والتحري لكشف غموض مذبحة أسرية بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، إذ عثر الأهالي على ربة منزل وطفلتها مقتولتين، وتبين إلقاء نجل السيدة الثاني من شرفة المنزل، فيما أثارت الجريمة فزع الأهالي من بشاعتها، وعدم علمهم بهوية الفاعل ودوافعه، وبإخطار نيابة مركز الجيزة أمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مكان الحادث، مع تكليف خبراء الطب الشرعي بتشريح الجثمانين لتحديد توقيت الوفاة، ووضع تصور لكيفية ارتكاب الجريمة.
قوات-الشرطة (3)

إحباط تهريب 100 كيلو بانجو عبر قناة السويس (فيديو)

جهود مكثفة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها حيث نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 100 كيلو جرام لمخدر البانجو. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية "سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية" اعتزم تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق القناة إلى غربها، وأنه يتخذ من إحدى المناطق الجبلية بشرق القناة مكاناً لتخزين تلك المواد بها تمهيداً لتهريبهاعبر نفق الشهيد أحمد حمدي مستخدما سيارة نقل، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى.
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سرقة

اللص الصغير خلف القضبان| حل لغز سرقة المنازل بإمبابة

عاطل في العشرينات من عمره، ضاقت به الأرض بما رحبت، وسئم العمل الشاق والرزق الحلال، فبحث عن طريقة يجني من ورائها المال الوفير بطريقة سهلة دون تكبد عناء العمل، ليسقط في وحل وساوس الشيطان الرجيم، إذ اتخذ قرارا بطرق عالم الإجرام عبر بوابة السرقة، وتحديدا سرقة المساكن، ووقع اختياره على منطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، ذات الكثافة السكانية المرتفعة، لتنفيذ جرائمه ظنا أن فعلته ستمر دون أن ينكشف أمره، لا سيما أنه نفذ 6 وقائع بنفس الأسلوب دون القبض عليه، إلا أن أحلامه تبددت خلف القضبان.
طعن-بالسكين

تجديد حبس المتهمين في جريمة «الذبح والنقاب» بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس أربعة أشخاص، بينهم امرأة كانت ترتدي «نقاب» ونجلها وشقيقها، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توكتوك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولوا سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍ»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، فيما احتاج جرح رقبته إلى أربعة وأربعين غرزة طبية لتقطيبه.
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بتهمة زعزعة الثقة.. تجديد حبس 10 متهمين 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 10 متهمين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بث أخبار وشائعات من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، والترويج لأغراض جماعة إرهابية تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وقبلت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيلهم الصادر أمس الإثنين.
المستشار-حسن-فريد

الجنايات تُجدد حبس وزير العدل الأسبق 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تجديد حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بشأن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، والاستقراء بالخارج، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها المنوط بها.
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