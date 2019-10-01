ميسي يُزين قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م

برشلونة

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، المقرر لها غدا الأربعاء، على ملعب «كامب نو» في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019- 2020. وشهدت القائمة خبرًا سارًا لجماهير الفريق الكتالوني، بعودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تعرض للإصابة في عضلة الفخذ أمام فياريال يوم 24 سبتمبر الماضي بالدوري الإسباني، وهي الإصابة التي تسببت في غيابه عن مواجهة خيتافي في الجولة الماضية.

وعاد أيضا النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لقائمة برشلونة، بينما استقر الجهاز الفني على استبعاد كل من: جوردي البا، وصامويل أومتيتي، وأنسو فاتي بسبب الإصابة. وجاءت قائمة البلوجرانا لمواجهة إنتر ميلان على النحو التالي: حراسة المرمى: تير شتيجن- مورارا نيتو نيتو. خط الدفاع: جيرارد بيكيه- كليمو لينجليه- جونيور