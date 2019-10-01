رياضة

ميسي يُزين قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م
برشلونة
برشلونة
أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، المقرر لها غدا الأربعاء، على ملعب «كامب نو» في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019- 2020. وشهدت القائمة خبرًا سارًا لجماهير الفريق الكتالوني، بعودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تعرض للإصابة في عضلة الفخذ أمام فياريال يوم 24 سبتمبر الماضي بالدوري الإسباني، وهي الإصابة التي تسببت في غيابه عن مواجهة خيتافي في الجولة الماضية.
وعاد أيضا النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لقائمة برشلونة، بينما استقر الجهاز الفني على استبعاد كل من: جوردي البا، وصامويل أومتيتي، وأنسو فاتي بسبب الإصابة. وجاءت قائمة البلوجرانا لمواجهة إنتر ميلان على النحو التالي: حراسة المرمى: تير شتيجن- مورارا نيتو نيتو. خط الدفاع: جيرارد بيكيه- كليمو لينجليه- جونيور
اقرأ المزيد
منتخب- مصر-الاوليمبي

الكاف يختار معروف والبساطى لبطولة إفريقيا تحت 23 سنة

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اختيار محمد معروف ويوسف البساطي للمشاركة في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وتنطلق البطولة خلال شهر نوفمبر وتجرى القرعة الخاصة بالبطولة غدًا الأربعاء في الإسكندرية. وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تصنيف قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، حيث من المنتظر أن تجرى مراسم القرعة غدًا الأربعاء، في السابعة مساء في قصر الحرملك بالمنتزه فى مدينة الإسكندرية.
تركى-والخطيب (2)

رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لمحمود الخطيب

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، بعد الهجوم الذي شنه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الأول، حيث كتب آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق، أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. نتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام".
راموس

راموس يعادل رقم بيكيه في دوري الأبطال

سجل سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، هدفًا في شباك كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو (معقل ريال مدريد)، ضمن مواجهات المجموعة الأولى، من منافسات بطولة دورى أبطال أوروبا، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن راموس واصل التسجيل في دوري أبطال أوروبا للموسم العاشر على التوالي، ليعادل رقم مواطنه جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، الذي يعتبر أول مدافع في تاريخ المسابقة الأوروبية يصل إلى هذا الرقم.
اقرأ المزيد من الأخبار
جريزمان‎ (1)

جريزمان : لم أقدم كل ما لدى ومواجهة الإنتر صعبة

تحدث أنطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة الإسبانى عن مواجهة فريقه أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء على ملعب الكامب نو فى إطار دور المجموعات من البطولة الأوروبية، وأشار الدولى الفرنسي خلال تصريحاته إلى أن المواجهة لن تكون سهلة بالرغم من كونها على ملعب الفريق الكتالونى. وقال الفرنسي جريزمان عن بطولة دوري أبطال أوروبا: "البطولة دائمًا ما تكون مهمة، لكن الأهم الآن هو تحقيق الفوز على الإنتر والحصول على نقاط المباراة وتقديم أفضل أداء".
ميسى

ميسي يقترب من المشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن موعد ظهور الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني أمام إنتر ميلان الإيطالي، حيث يستضيف ملعب "الكامب نو" يوم الأربعاء المقبل، مباراة برشلونة وإنتر ميلان، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020. وتعرض ليونيل ميسي لإصابة جديدة بعدما شارك أساسيًّا أمام فريق فياريال خلال منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليخرج بين شوطي اللقاء، ويغيب عن المباراة الأخيرة أمام خيتافي، بينما تعرض ديمبلي للإصابة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة خيتافي.
انتر ميلان‎

إنتر يسقط فى فخ التعادل أمام سيلفيا براجا

تعادل سيلفيا براجا التشيكي فى مباراة صعبة بهدف مقابل هدف، أمام نظيره فريق إنتر ميلان فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء فى إطار الجولة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا فى منافسات المجموعة الخامسة، على ملعب سان سيرو معقل النيراتزوري، ليحصد كلا الفريقين أول نقطة فى مشوار البطولة الأوروبية، أحرز هدفي اللقاء نيكولا باريلا للإنتر، بينما سجل هدف سيلفيا براج بيتر أولاينكا. وتعد هذه المواجهة الأولى للفريق الإيطالى أمام سيلفيا براج فى تاريخ الفريقين على المستطيل الأخضر.
124058

سواريز يكشف عن حلمه الأغلى مع برشلونة هذا الموسم

أكد الأورجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، أن أكثر ما يفتقده مع النادي الكتالوني هو التتويج مرة أخرى بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، موضحًا في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، الإثنين، أن أهم هدف يتمنى تحقيقه مع برشلونة هذا الموسم هو التأهل لنهائي دوري الأبطال والتتويج باللقب مثلما حدث في نسخة 2015. وسجل سواريز 179 هدفا مع البلوجرانا في أقل من خمسة مواسم رسمية، حيث ظهر مع الفريق الأول مرة في نهاية شهر أكتوبر لعام 2014 في «سانتياجو بيرنابيو»، بسبب إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حينها.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]