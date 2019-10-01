ريال مدريد يقنتص تعادلًا صعبًا من بروج بدورى الأبطال

تحرير:محمد جمال ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

ريال مدريد وكلوب بروج

نجح ريال مدريد فى اقتناص تعادل صعب أمام نظيره كلوب بروج البلجيكي، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سنتياجو برنابيو (معقل ريال مدريد)، فى إطار منافسات المجموعة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح الملكى كلًا من سيرجو راموس وكاسيميرو، وسجل لصال بروج إمانويل بونفانتور . كما شهدت المباراة أول حالة طرد فى البطولة الأوروبية بنسختها الحالية 2019-2020، حيث طرد حكم االمباراة رود فورمر لاعب كلوب بورج فى الدقيقة 84 من المباراة .

وجاءت بداية المباراة بسيطرة تامة لبروج الذى نجح فى تسجيل أول أهدافه من خطأ قاتل من دفاعات وحارس مرمى الملكى فى الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، حيث أسكنها إمانويل بونافنتور فى مرمى كورتوا بعدما سقط الأخير على الأرض محاولًا لحاق الكرة . وعلى الرغم من محاولات المرينجى إلا أن عاصفة الفريق البلجيكي لم

وجاءت بداية المباراة بسيطرة تامة لبروج الذى نجح فى تسجيل أول أهدافه من خطأ قاتل من دفاعات وحارس مرمى الملكى فى الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، حيث أسكنها إمانويل بونافنتور فى مرمى كورتوا بعدما سقط الأخير على الأرض محاولًا لحاق الكرة .



وعلى الرغم من محاولات المرينجى إلا أن عاصفة الفريق البلجيكي لم تهدأ، حيث عزز تقدمه فى الدقيقة 39 بأقدام بونافنتور الذى استغل خطأ سيرجو راموس، وانفرد بالمرمى ليسكنها فى الشباك معلنًا الهدف الثانى للفريق البلجيكي.

ومع انطلاق صافرة الشوط الثانى اشرك زيدان أريولا بديلًا لكورتوا، كما أشرك مارسيلو بديلًا لناتشو لتعديل النتيجة، وهو ما نجح فيه بهدف برأسية سيرجو راموس فى الدقيقة 55 ليعود الملكى، ثم جاء هدف التعادل القاتل عن طريق كاسميرو فى الدقيقة 85 ليمنح المرينجي التعادل وتنتهى المباراة بنتيجة 2-2.