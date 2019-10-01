رياضة

راموس يعادل رقم بيكيه في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م
راموس
راموس
سجل سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، هدفًا في شباك كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو (معقل ريال مدريد)، ضمن مواجهات المجموعة الأولى، من منافسات بطولة دورى أبطال أوروبا، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن راموس واصل التسجيل في دوري أبطال أوروبا للموسم العاشر على التوالي، ليعادل رقم مواطنه جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، الذي يعتبر أول مدافع في تاريخ المسابقة الأوروبية يصل إلى هذا الرقم.
وأشارت "أوبتا" أيضًا إلى أن راموس عادل كذلك رقم المدافع الإنجليزي السابق، جون تيري، لاعب فريق تشيلسي، كأكثر مدافع تسجيلا لأهداف من رأسيات، منذ موسم 2003- 2004. واقتنص فريق ريال مدريد، تعادلا صعبا أمام نظيره كلوب بروج البلجيكي، الذى نجح فى تسجيل أول أهدافه عن طريق إيمانويل بونافنتور فى مرمى كورتوا بعدما
اقرأ المزيد
منتخب- مصر-الاوليمبي

الكاف يختار معروف والبساطى لبطولة إفريقيا تحت 23 سنة

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اختيار محمد معروف ويوسف البساطي للمشاركة في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وتنطلق البطولة خلال شهر نوفمبر وتجرى القرعة الخاصة بالبطولة غدًا الأربعاء في الإسكندرية. وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تصنيف قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، حيث من المنتظر أن تجرى مراسم القرعة غدًا الأربعاء، في السابعة مساء في قصر الحرملك بالمنتزه فى مدينة الإسكندرية.
تركى-والخطيب (2)

رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لمحمود الخطيب

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، بعد الهجوم الذي شنه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الأول، حيث كتب آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق، أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. نتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام".
مباراة ريال مدريد وكلوب بروج

ريال مدريد يقنتص تعادلًا صعبًا من بروج بدورى الأبطال

نجح ريال مدريد فى اقتناص تعادل صعب أمام نظيره كلوب بروج البلجيكي، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سنتياجو برنابيو (معقل ريال مدريد)، فى إطار منافسات المجموعة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح الملكى كلًا من سيرجو راموس وكاسيميرو، وسجل لصال بروج إمانويل بونفانتور . كما شهدت المباراة أول حالة طرد فى البطولة الأوروبية بنسختها الحالية 2019-2020، حيث طرد حكم االمباراة رود فورمر لاعب كلوب بورج فى الدقيقة 84 من المباراة .
اقرأ المزيد من الأخبار
راموس

راموس: أتلتيكو مدريد لم يستحق التعادل معنا

أكد سيرجيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريدي الإسباني، أن مواجهة أتلتيكو مدريد في الديربي، كانت شاقة على المستوى البدني لكلا الفريقين، مشيرًا إلى أن فريقه خاض اللقاء بهدف الحصول على النقاط الثلاث، بعدما أغلق المساحات بشكل جيد على لاعبي الروخي بلانكوس، وتابع راموس في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة عبر قناة beIN SPORTS: «كانت لدينا فرصة تهديفية واضحة لكريم بنزيما، لكن التوفيق لم يحالفه، وأعتقد بشكل عام أننا كنا نستحق الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، خاصة أن أتلتيكو لم يكن لديه فرص خطيرة».
كارليس-بويول (2)

لأسباب شخصية.. بويول يرفض طلب برشلونة

رفض المدافع الإسباني السابق كارليس بويول، قبول عرض ناديه السابق، برشلونة، بتولي منصب المدير الرياضي للنادي الكتالوني، نظرًا لانشغاله بمشروعاته الخاصة والتي ستمنعه من تكريس نفسه بشكل حصري للمهمة الجديدة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خلال الأسابيع الأخيرة ذاعت بعض الأخبار التي تفيد بأنني سأتولى منصب المدير الرياضي لبرشلونة، ولهذا أشعر بأنه علي أن أخبر جميع عائلة برشلونة بأنني بعد تفكير كبير قررت رفض عرض النادي.. القرار لم يكن سهلاً، لأنني قلتها مرارًا إنني طالما أردت العودة لبيتي".
الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (1)

«ويفا» يعلن عن بطولة جديدة وملاعب دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن الملاعب التي ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الثلاثة المقبلة، ويقام نهائي النسخة الحالية، على ملعب أتاتورك الأوليمبي في إسطنبول بتركيا، وسيقام نهائي العام المقبل على ملعب مدينة سان بطرسبرج الروسية، ثم يستضيف ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونيخ نهائي نسخة (2022)، على أن يحتضن ملعب ويمبلي التاريخي في إنجلترا نهائي (2023)، كما حدد "ويفا" ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل فريق إشبيلية ليستضيف نهائي الدوري الأوروبي (2021)، بينما يُلعب السوبر الأوروبي على ملعب "ويندسور بارك" في أيرلندا الشمالية.
برشلونة-اتليتك بلباو

بلباو يحقق إنجازا تاريخيا غائبا منذ 26 عامًا

لم يتوقع أحد قبل بداية الموسم الجاري، أن يتألق أتلتيك بلباو بشدة ويصل إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فكل الأنظار كانت مسلطة وبشدة على حامل اللقب برشلونة، الذي لم يخسر لقب الليجا منذ موسم 2008- 2009 سوى 3 مرات فقط، لصالح ريال مدريد مرتين في موسمي 2011- 2012 و2016- 2017، إضافة إلى خسارة اللقب لأتلتيكو مدريد موسم 2013- 2014، كما كانت الأنظار مسلطة على ريال مدريد للخروج من كبوة الموسم الماضي، وسلطت الأضواء على أتلتيكو أيضًا بعد الصفقات المميزة التي أجراها في الميركاتو الصيفي الماضي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]