راموس يعادل رقم بيكيه في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م

راموس

سجل سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، هدفًا في شباك كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو (معقل ريال مدريد)، ضمن مواجهات المجموعة الأولى، من منافسات بطولة دورى أبطال أوروبا، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن راموس واصل التسجيل في دوري أبطال أوروبا للموسم العاشر على التوالي، ليعادل رقم مواطنه جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، الذي يعتبر أول مدافع في تاريخ المسابقة الأوروبية يصل إلى هذا الرقم.

وأشارت "أوبتا" أيضًا إلى أن راموس عادل كذلك رقم المدافع الإنجليزي السابق، جون تيري، لاعب فريق تشيلسي، كأكثر مدافع تسجيلا لأهداف من رأسيات، منذ موسم 2003- 2004. واقتنص فريق ريال مدريد، تعادلا صعبا أمام نظيره كلوب بروج البلجيكي، الذى نجح فى تسجيل أول أهدافه عن طريق إيمانويل بونافنتور فى مرمى كورتوا بعدما