المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 45.117 مليار دولار

تحرير:أ.ش.أ ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 148 مليون دولار، ليبلغ بنهاية سبتمبر الماضي نحو 45.117 مليار دولار مقابل 44.969 مليار دولار في أغسطس السابق له. وفي تصريحات سابقة، قال رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، إن مصر لا تواجه أية مشكلة في سداد ديونها والتزاماتها الخارجية، وأنه يتم سداد كافة الالتزامات في مواعيدها المحددة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد بات قادرًا على توليد موارد بالنقد الأجنبي لتوفير كافة احتياجاته.

وأضاف، أن الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على توليد موارد لتغطية سداد الالتزامات والاحتياجات من خلال موارد الاقتصاد الطبيعية مثل قناة السويس والسياحة والتصدير والاستثمار وغيرها بعد الإجراءات الإصلاحية الناجحة التي تم تنفيذها على مدار السنوات القليلة الماضية.وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر ليصل إلى مستوى 106.2