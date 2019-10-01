رياضة

الكاف يختار معروف والبساطى لبطولة إفريقيا تحت 23 سنة

تحرير:أحمد بركات ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م
المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي
قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اختيار محمد معروف ويوسف البساطي للمشاركة في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وتنطلق البطولة خلال شهر نوفمبر وتجرى القرعة الخاصة بالبطولة غدًا الأربعاء في الإسكندرية. وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تصنيف قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، حيث من المنتظر أن تجرى مراسم القرعة غدًا الأربعاء، في السابعة مساء في قصر الحرملك بالمنتزه فى مدينة الإسكندرية.
وقرر كاف وضع المنتخب المصرى على رأس المجموعة الأولى، فيما يأتي على رأس المجموعة الثانية منتخب نيجيريا، بينما يضم التصنيف الثاني منتخبي جنوب إفريقيا ومالي، وجاءت منتخبات الكاميرون وزامبيا وكوت ديفوار وغانا في التصنيف الثالث ليتم توزيعها على المجموعتين. وبإعلان التصنيف أيقن المنتخب المصري الابتعاد عن
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تركى-والخطيب (2)

رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لمحمود الخطيب

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، بعد الهجوم الذي شنه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الأول، حيث كتب آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق، أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. نتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام".
راموس

راموس يعادل رقم بيكيه في دوري الأبطال

سجل سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، هدفًا في شباك كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو (معقل ريال مدريد)، ضمن مواجهات المجموعة الأولى، من منافسات بطولة دورى أبطال أوروبا، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن راموس واصل التسجيل في دوري أبطال أوروبا للموسم العاشر على التوالي، ليعادل رقم مواطنه جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، الذي يعتبر أول مدافع في تاريخ المسابقة الأوروبية يصل إلى هذا الرقم.
مباراة ريال مدريد وكلوب بروج

ريال مدريد يقنتص تعادلًا صعبًا من بروج بدورى الأبطال

نجح ريال مدريد فى اقتناص تعادل صعب أمام نظيره كلوب بروج البلجيكي، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سنتياجو برنابيو (معقل ريال مدريد)، فى إطار منافسات المجموعة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح الملكى كلًا من سيرجو راموس وكاسيميرو، وسجل لصال بروج إمانويل بونفانتور . كما شهدت المباراة أول حالة طرد فى البطولة الأوروبية بنسختها الحالية 2019-2020، حيث طرد حكم االمباراة رود فورمر لاعب كلوب بورج فى الدقيقة 84 من المباراة .
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الزمالك...

خبير لوائح: الجهل والمجاملات سبب أزمة مباراة الزمالك

قرر المالى محمدو كيتا، حكم مباراة الزمالك وجينراسيون فوت احتساب نتيجة مباراة الفريقين فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا لصالح الزمالك بنتيجة (3-0)، وجاء القرار بعدما رفض فريق جينراسيون فوت السفر إلى برج العرب، وتمسكهم بخوض المواجهة فى «بتروسبورت» السبت رغم قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بتأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة.وحضر الزمالك إلى ملعب برج العرب وفقًا لخطاب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، وذلك برفقة طاقم التحكيم المالى المكلف بإدارة المباراة، وبعد انتهاء المدة القانونية ، أنهى محمدو كيتا اللقاء رسميا بانسحاب جينراسيون.
عمرو الجنايني - جمال الغندور (2)

أزمة كبيرة في لجنة الحكام بسبب القائمة الدولية

?انتهت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، من إعداد القائمة الدولية للحكام عن الموسم الجديد (2019 - 2020)، وعلمت «التحرير»، أن القائمة الدولية تضم كلًا من: «جهاد جريشة، إبراهيم نور الدين، محمود البنا، أمين عمر، محمد معروف، أحمد الغندور، محمد عادل»، كما علمت «التحرير» من مصادر داخل الجبلاية أن القائمة الدولية فجرت أزمة كبيرة داخل لجنة الحكام، وتتمثل فيما يلي: الأزمة الأولى: اشتعلت مع الحكام الذين كانوا مرشحين للانضمام للقائمة الدولية وهم: محمد الصباحي، طارق مجدي، محمد الحنفي، ومن المساعدين سامي هلهل وهاني خيري».
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

الجبلاية ترد على «كاف» في أزمة الزمالك وجينيراسيون

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن رد الجبلاية على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في أزمة مباراة نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وقال مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجبلاية ذكرت في ردها على كاف، أن سبب إقامة مباريات في الدوري المصري بالقاهرة، أول من أمس السبت ورفض إقامة لقاء الزمالك وبطل السنغال هو أن مواجهات الدوري المصري التي أقيمت كانت لأندية غير جماهيرية، عكس لقاءات الزمالك والأهلي في إفريقيا، التي يشترط فيها "كاف" حضور الجماهير.
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور: ما يفعله الكاف فوق الخيال

أبدى خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، تعجبه من قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباراة فريقه مع جينيراسيون فوت السنغال، قائلا: «اللي بيحصل من الاتحاد الافريقي شئ فوق الخيال، يوافقوا ينقلوا الماتش وبعدين خطاب مفاجئ بعدما الماتش خلص». وأضاف، خلال حلقة الأحد من برنامج "الزمالك اليوم"أن فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، هي التي تقوم بإدارة الاتحاد الإفريقي حاليا، وهي في الأصل سنغالية، وعندما تواصل نادي جينيراسيون فوت مع اتحاد الكرة في بلاده أخبره بأنه سيرد عليه بعد ربع ساعة، وهو ما يثير الشكوك، هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟».
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