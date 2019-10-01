الكاف يختار معروف والبساطى لبطولة إفريقيا تحت 23 سنة

تحرير:أحمد بركات ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م

المنتخب الأوليمبي

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اختيار محمد معروف ويوسف البساطي للمشاركة في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وتنطلق البطولة خلال شهر نوفمبر وتجرى القرعة الخاصة بالبطولة غدًا الأربعاء في الإسكندرية. وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تصنيف قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، حيث من المنتظر أن تجرى مراسم القرعة غدًا الأربعاء، في السابعة مساء في قصر الحرملك بالمنتزه فى مدينة الإسكندرية.

وقرر كاف وضع المنتخب المصرى على رأس المجموعة الأولى، فيما يأتي على رأس المجموعة الثانية منتخب نيجيريا، بينما يضم التصنيف الثاني منتخبي جنوب إفريقيا ومالي، وجاءت منتخبات الكاميرون وزامبيا وكوت ديفوار وغانا في التصنيف الثالث ليتم توزيعها على المجموعتين. وبإعلان التصنيف أيقن المنتخب المصري الابتعاد عن