كاسيميرو: قدمنا شوطا سيئا.. وتعادلنا بفضل جمهورنا

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

ريال مدريد وكلوب بروج

أعرب البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن أسفه بسبب تعادل فريقه أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي مساء اليوم الثلاثاء، معترفًا بأنهم قدموا أداءً سيئًا في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 2- 0 لصالح الضيوف في مفاجأة غير متوقعة. وقال كاسيميرو، في تصريحاته عقب المباراة لصحيفة ماركا الإسبانية: «لم تكن النتيجة التي أردناها خاصة أننا كنا نلعب في ملعبنا، لقد وصلوا مرتين إلى منطقة جزائنا وسجلوا هدفين، إنه أمر صعب بكل تأكيد، لكن هذا هو دوري أبطال أوروبا».

وتابع: «الشيء الجيد الوحيد هو رد فعلنا في الشوط الثاني، نحن ندرك أنها منافسة قوية ولا توجد مباراة سهلة في تلك البطولة، عندما تتأخر في الشوط الأول بنتيجة 0- 2، فأنت بالفعل في موقف حرج، لكننا تمكنا من العودة بدعم مشجعينا». ونجح ريال مدريد فى اقتناص تعادل صعب أمام نظيره كلوب بروج البلجيكي،