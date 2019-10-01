جريمة

بسبب الفسيخ.. وفاة أول حالة بالتسمم في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م
فسيخ
فسيخ
توفيت أول حالة مصابة بالتسمم نتيجة تناول الفسيخ الفاسد عقب وصولها إلى مركز السموم التابع إلى كلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حيث أعلن المركز وفاة أول حالة لسيدة تدعى "سماسم.ع" 50 عاما من محافظة كفر الشيخ وأرجع المركز سبب الوفاة لتناولها فسيخ فاسد وإصابتها بشلل رئوي وضيق فى التنفس رغم دخولها غرفة العناية المركزة، فيما ارتفعت أعداد الحالات المصابة بسبب التسمم لنحو 32 حالة خلال 4 أيام فقط، جميعهم مصابين بالتسمم الغذائي نتيجة تناول فسيخ فاسد.
قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم، بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن أول حالة وفاة نتيجة تناول الفسيخ الفاسد وقعت اليوم الثلاثاء، لسيدة فى الخمسين من عمرها، مضيفة خلال تصريحات صحفية، أن المركز استقبل خلال الأيام الأربعة الماضية نحو 32 حالة تسمم لتناول فسيخ فاسد، مشيرة إلى أن 20 مصابا من بين الحالات
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ضبط مُنفذ «مذبحة أبو النمرس» بالجيزة: «طلعوني حرامي»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، وخاصة رجال مباحث أبو النمرس بالتعاون مع قوات الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، من القبض على "صابر.م.ج"، بعد قتله زوجة عمه وابنتها وإلقاء طفلها من أعلى المنزل وهي الواقعة المتداولة إعلاميا بـ"مذبحة أبو النمرس". وفي أقل من 24 ساعة كشفت التحريات عن أن المجني عليها "شيرين" 27 سنة، اتهمت الجاني "صابر.م.ج" 17 سنة، في وقت سابق بالسرقة، فاستشاط الأخير غضبا لاسيما انتشار الخبر بين أفراد العائلة.
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رفض استئناف «فتاة العياط» وتأييد حبسها 45 يومًا

رفضت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من دفاع أميرة أحمد عبد الله، والمعروفة إعلاميا بـ«فتاة العياط» على قرار حبسها على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص، مؤيدة حبسها مدة 45 يومًا بتهمة القتل، إذ قالت دينا المقدم دفاع أميرة لـ«لتحرير»، إن النيابة لم ترسل تقرير الطب الشرعي ضمن ملف القضية للمحكمة لتتطلع عليه، مشيرة إلى أنه مع تجديد حبس أميرة المتكرر ستظل حتى ميعاد الجلسة في 5 نوفمبر القادم، ونثبت براءتها من خلال المرافعة أمام المحكمة إلا إذا وردت جميع التقارير الطبية خلال الفترة القادمة من المعمل الجنائي والطب الشرعي حينها سنتقدم بالتماس.
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بسبب حريق في نخيل.. تلاميذ يتركون مدارسهم بالمنيا

سيطرت حالة من الخوف والفزع الشديد على تلاميذ وأهالي قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، ظهر اليوم الثلاثاء، بسبب خروج أدخنة كثيفة ناتجة من اندلاع حريق في عدد من النخيل والأشجار الموجودة داخل الوحدة الاجتماعية التابعة للتضامن الاجتماعي الملاصقة للمدارس الثلاث من الناحية الشمالية، وتسبب الحريق في ترك التلاميذ مدارسهم، وهرول الأهالي إلى المدارس لإنقاذ أبنائهم من الحريق، وتمكن الأهالي وسيارات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده قبل وصوله إلى المدارس الثلاث.
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مقتل أم وطفلتها.. وإلقاء نجلها من الشرفة بأبو النمرس

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، وخاصة رجال مباحث أبو النمرس بالتعاون مع قوات الأمن، بذل جهود البحث والتحري لكشف غموض مذبحة أسرية بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، إذ عثر الأهالي على ربة منزل وطفلتها مقتولتين، وتبين إلقاء نجل السيدة الثاني من شرفة المنزل، فيما أثارت الجريمة فزع الأهالي من بشاعتها، وعدم علمهم بهوية الفاعل ودوافعه، وبإخطار نيابة مركز الجيزة أمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مكان الحادث، مع تكليف خبراء الطب الشرعي بتشريح الجثمانين لتحديد توقيت الوفاة، ووضع تصور لكيفية ارتكاب الجريمة.
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فسيخ (1)

تسمم ربة منزل بسبب وجبة فسيخ في البحيرة

أصيبت ربة منزل، اليوم الإثنين، بحالة تسمم إثر تناولها وجبة فسيخ بالمنزل بمدينة رشيد في محافظة البحيرة، وتم نقلها إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم، وسط حالة من القلق بين الأهالي بعد انتشار الفسيخ المسمم في عدد من المحافظات المجاورة، بعد نفوق أكثر من 40 طن أسماك في نهر النيل فرع رشيد، واستغل الصيادين هذه الظاهرة وجمعوا الأسماك النافقة وخزنوها لتصبح فسيخ، ما أدى إلى وقوع حالات التسمم بسبب عدم صلاحية الأسماك، وتم شن حملات مكثفة من قبل مديريات الطب البيطري والتموين والصحة بالبحيرة على الأسواق قبل تداوله بين المواطنين.
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ربة منزل وعشيقها يتخلصان من زوجها بمساعدة آخرين في البحيرة

شهد مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حادثًا مأساويًا عندما تخلصت ربة منزل وعشيقها بمساعدة ثلاثة آخرين من زوجها ليخلوا لهما الجو بعد أن استدرجاه لمكان مهجور وتخلصوا منه وألقوا السيارة في مصرف لإخفاء الجريمة. بدأت الواقعة عندما تلقى مأمور مركز كفر الدوار إخطارًا بسقوط سيارة ملاكى بمصرف بالطريق الزراعى دائرة المركز والعثور بداخلها على جثة مالكها "شريف.ا.ج" سائق، ومقيم بقرية النشو البحرى دائرة المركز ووجود آثار "حز" دائرى حول رقبته وبحوزته جميع متعلقاته ويوجد شبهه جنائية.
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4 أطفال يرشقون قطار «مطروح - القاهرة» بالحجارة.. والأمن يضبطهم

شهد قطار رقم 1209 "مطروح - القاهرة "، حالة من الفزع بين الركاب، أثناء مروره بمحطة سكة حديد محرم بك بوسط الإسكندرية، حيث تعرض القطار للرشق بالحجارة من بعض الأطفال دون حدوث خسائر مادية أو إصابات بين الركاب. تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من أحد المواطنين المستقلين لقطار مطروح بقيام بعض الصبية بإلقاء الحجارة على القطار.
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انقلاب سيارة مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية

أصيب مستشار بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية، على أثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى، الكيلو 58 اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى، الكيلو 58 اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
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