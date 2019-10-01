بسبب الفسيخ.. وفاة أول حالة بالتسمم في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م

فسيخ

توفيت أول حالة مصابة بالتسمم نتيجة تناول الفسيخ الفاسد عقب وصولها إلى مركز السموم التابع إلى كلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حيث أعلن المركز وفاة أول حالة لسيدة تدعى "سماسم.ع" 50 عاما من محافظة كفر الشيخ وأرجع المركز سبب الوفاة لتناولها فسيخ فاسد وإصابتها بشلل رئوي وضيق فى التنفس رغم دخولها غرفة العناية المركزة، فيما ارتفعت أعداد الحالات المصابة بسبب التسمم لنحو 32 حالة خلال 4 أيام فقط، جميعهم مصابين بالتسمم الغذائي نتيجة تناول فسيخ فاسد.

قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم، بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن أول حالة وفاة نتيجة تناول الفسيخ الفاسد وقعت اليوم الثلاثاء، لسيدة فى الخمسين من عمرها، مضيفة خلال تصريحات صحفية، أن المركز استقبل خلال الأيام الأربعة الماضية نحو 32 حالة تسمم لتناول فسيخ فاسد، مشيرة إلى أن 20 مصابا من بين الحالات