بسبب الفسيخ.. وفاة أول حالة بالتسمم في الإسكندرية
تحرير:محمد مجلي
٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م
فسيخ
توفيت أول حالة مصابة بالتسمم نتيجة تناول الفسيخ الفاسد عقب وصولها إلى مركز السموم التابع إلى كلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حيث أعلن المركز وفاة أول حالة لسيدة تدعى "سماسم.ع" 50 عاما من محافظة كفر الشيخ وأرجع المركز سبب الوفاة لتناولها فسيخ فاسد وإصابتها بشلل رئوي وضيق فى التنفس رغم دخولها غرفة العناية المركزة، فيما ارتفعت أعداد الحالات المصابة بسبب التسمم لنحو 32 حالة خلال 4 أيام فقط، جميعهم مصابين بالتسمم الغذائي نتيجة تناول فسيخ فاسد.
قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم، بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن أول حالة وفاة نتيجة تناول الفسيخ الفاسد وقعت اليوم الثلاثاء، لسيدة فى الخمسين من عمرها، مضيفة خلال تصريحات صحفية، أن المركز استقبل خلال الأيام الأربعة الماضية نحو 32 حالة تسمم لتناول فسيخ فاسد، مشيرة إلى أن 20 مصابا من بين الحالات
قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم، بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن أول حالة وفاة نتيجة تناول الفسيخ الفاسد وقعت اليوم الثلاثاء، لسيدة فى الخمسين من عمرها، مضيفة خلال تصريحات صحفية، أن المركز استقبل خلال الأيام الأربعة الماضية نحو 32 حالة تسمم لتناول فسيخ فاسد، مشيرة إلى أن 20 مصابا من بين الحالات حصلوا على المصل المضاد للسموم بتكلفة 2 مليون جنيه بواقع 100 ألف جنيه للجرعة الواحدة.
وأشارت غانم إلى أن المركز استقبل، اليوم 7 حالات جديدة مصابين بتسمم غذائي وتبين أنهم من منطقة المعمورة شرقي الإسكندرية، بينهم حالة واحدة من محافظة البحيرة.
وأضافت مدير مركز السموم، ان هناك 9 حالات حرجة وتم ايداعهم غرفة العناية المركزة، فيما تم السماح بخروج 8 حالات بعد تلقيهم العلاج اللازم واستقرار حالاتهم الصحية فيما يتلقى باقي المحتجزين العلاج.