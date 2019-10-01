رياضة

زيدان: كنا سيئين وتلقينا "هدفا مضحكا" لكنني غير قلق

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م
زيدان
زيدان
أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن فريقه حقق نتيجة سيئة في الشوط الأول أمام كلوب بروج البلجيكي، لكنه قدم رد فعل جيد في الشوط الثاني. وحقق فريق ريال مدريد، تعادلا صعبًا أمام نظيره كلوب بروج البلجيكي، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سنتياجو برنابيو فى إطار منافسات المجموعة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح الملكى كل من سيرجو راموس وكاسيميرو، وسجل لصالح بروج إمانويل بونفانتور.
وأضاف زيدان، في تصريحاته عقب المباراة، التي أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية: «لا يمكننا أن نكون سعداء بالنتيجة والأداء، لقد قدمنا 45 دقيقة ونحن تائهون، بالفعل كنا أفضل في الشوط الثاني وأظهرنا رد فعل جيدا، لكن رغم ذلك أنا لست سعيدًا بالحصول على نقطة واحدة». وتابع: «تلقينا الهدف الأول
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رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالشامبيونزليج

لم يلعب كرة القدم سوى لتحطيم الأرقام القياسية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قاد فريق يوفنتوس الإيطالي للفوز على باير ليفركوزن الألماني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليتقاسم اليوفي صدارة المجموعة مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وسجل صاروخ ماديرا هدفًا في شباك الفريق الألماني بالدقيقة 89، بعدما استقبل تمريرة الأرجنتيني باولو ديبالا، داخل منطقة الجزاء بتسديد الكرة في شباك ليفركوزن من بين أقدام الحارس.
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بايرن ميونيخ يسحق توتنهام بسباعية في دوري الأبطال

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يوفنتوس يفوز وأتليتكو يقتنص ثلاث نقاط بدورى الأبطال

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كاسيميرو: قدمنا شوطا سيئا.. وتعادلنا بفضل جمهورنا

أعرب البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن أسفه بسبب تعادل فريقه أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي مساء اليوم الثلاثاء، معترفًا بأنهم قدموا أداءً سيئًا في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 2- 0 لصالح الضيوف في مفاجأة غير متوقعة. وقال كاسيميرو، في تصريحاته عقب المباراة لصحيفة ماركا الإسبانية: «لم تكن النتيجة التي أردناها خاصة أننا كنا نلعب في ملعبنا، لقد وصلوا مرتين إلى منطقة جزائنا وسجلوا هدفين، إنه أمر صعب بكل تأكيد، لكن هذا هو دوري أبطال أوروبا».
مباراة ريال مدريد وكلوب بروج

ريال مدريد يقنتص تعادلًا صعبًا من بروج بدورى الأبطال

نجح ريال مدريد فى اقتناص تعادل صعب أمام نظيره كلوب بروج البلجيكي، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سنتياجو برنابيو (معقل ريال مدريد)، فى إطار منافسات المجموعة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح الملكى كلًا من سيرجو راموس وكاسيميرو، وسجل لصال بروج إمانويل بونفانتور . كما شهدت المباراة أول حالة طرد فى البطولة الأوروبية بنسختها الحالية 2019-2020، حيث طرد حكم االمباراة رود فورمر لاعب كلوب بورج فى الدقيقة 84 من المباراة .
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مفاجأة فى تشكيلة ريال مدريد أمام كلوب بورج

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الثلاثاء، والتى يواجه فيها فريق كلوب بورج البلجيكي، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب سنتياجو برنابيو (معقل المرينجي)، وتأتى المباراة فى إطار دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا. ويقع ريال مدريد فى المجموعة الأولى، محتلا المركز الأخير بعد الخسارة أمام باريس سان جيرامان بثلاثة أهداف نظيفة فى أول مشوار الملكى على ملعب حديقة الأمراء.
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ليلة الأبطال.. قمة ملتهبة بين توتنهام وبايرن ميونخ

تتصدر مواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما يتطلع ريال مدريد الإسباني الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة لتجنب التعثر مجددًا أمام كلوب بروج بعدما استهل المسابقة بالخسارة. وسيتنافس توتنهام وبايرن ميونخ على صدارة المجموعة الثانية التي يحتلها الأخير حاليا بعد فوزه على النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، بينما يتقاسم توتنهام المركز لثاني مع أولمبياكوس اليوناني بنقطة بعد تعادلهما 2-2 في أثينا.
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