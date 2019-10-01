زيدان: كنا سيئين وتلقينا "هدفا مضحكا" لكنني غير قلق

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م

زيدان

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن فريقه حقق نتيجة سيئة في الشوط الأول أمام كلوب بروج البلجيكي، لكنه قدم رد فعل جيد في الشوط الثاني. وحقق فريق ريال مدريد، تعادلا صعبًا أمام نظيره كلوب بروج البلجيكي، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سنتياجو برنابيو فى إطار منافسات المجموعة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح الملكى كل من سيرجو راموس وكاسيميرو، وسجل لصالح بروج إمانويل بونفانتور.

وأضاف زيدان، في تصريحاته عقب المباراة، التي أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية: «لا يمكننا أن نكون سعداء بالنتيجة والأداء، لقد قدمنا 45 دقيقة ونحن تائهون، بالفعل كنا أفضل في الشوط الثاني وأظهرنا رد فعل جيدا، لكن رغم ذلك أنا لست سعيدًا بالحصول على نقطة واحدة». وتابع: «تلقينا الهدف الأول