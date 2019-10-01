رياضة

السيتي يخطف الصدارة بفوز مثير في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
خطف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزًا ثمينًا من نظيره دينامو زغرب الكرواتي، بهدفين نظيفين، سجلهما رحيم سترلينج، وفيل فودين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، ليرفع السيتي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، في المقابل تجمد رصيد دينامو عند 3 نقاط في المركز الثاني، وجاء شاختار ثالثًا بنفس عدد النقاط، وفي المركز الأخير حل فريق أتلانتا الإيطالي بدون نقاط.
في الدقيقة 66، سجل السيتي الهدف الأول، بعد مجموعة من التمريرات القصيرة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي على حدود منطقة جزاء زغرب، انتهت بكرة عرضية من رياض محرز، استقبلها رحيم ستيرلينج، بتسديدة من داخل المنطقة سكنت الشباك، وفي الدقيقة الأخيرة اختتم فيليب فودين ثنائية السيتي. وعلى ملعب "تورك تيليكوم آرينا
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كريستيانو رونالدو

رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالشامبيونزليج

لم يلعب كرة القدم سوى لتحطيم الأرقام القياسية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قاد فريق يوفنتوس الإيطالي للفوز على باير ليفركوزن الألماني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليتقاسم اليوفي صدارة المجموعة مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وسجل صاروخ ماديرا هدفًا في شباك الفريق الألماني بالدقيقة 89، بعدما استقبل تمريرة الأرجنتيني باولو ديبالا، داخل منطقة الجزاء بتسديد الكرة في شباك ليفركوزن من بين أقدام الحارس.
بايرن-ميونيخ

بايرن ميونيخ يسحق توتنهام بسباعية في دوري الأبطال

سحق بايرن ميونيخ الألماني مضيفه توتنهام الإنجليزي، بنتيجة 7- 2 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «توتنهام هوتسبير»، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019- 2020. بدأ الفريقان اللقاء بشكل سريع، واستطاع السبيرز أن يسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 12 عن طريق الكوري الجنوبي هيونج مين سون، وجاء الرد البافاري سريعا عن طريق جوشوا كيميتش في الدقيقة 15، قبل أن يضيف الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 45، الهدف الثاني للبايرن لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2- 1.
يوفنتوس

يوفنتوس يفوز وأتليتكو يقتنص ثلاث نقاط بدورى الأبطال

نجح فريق يوفنتوس الإيطالى في تحقيق فوز سهل على حساب بايرن ليفركوزن الألمانى بنتجية هدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب اليوفى، فى إطار منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح السيدة العجوز كل من جونزالو هيجواين وبيرنارديسكي ورونالدو. وتمكن البيانكونيرى من السيطرة على أجواء الملعب على مدار المباراة على رغم من ظهور ليفركوزن بمستوى جيد، ليخرج اليوفي بثلاث نقاط غالية بعد التعادل فى أولى مبارياته فى دورى الأبطال أمام أتليتكو مدريد بهدفين لكل منهما، ليحتل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.
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مانشستر سيتي‎

مانشستر سيتي يسقط إيفرتون بثلاثية على ملعبه

نجح فريق مانشستر سيتي في خطف فوز صعب من نظيره إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب جاديسون بارك معقل التوفيز، وتأتى المباراة فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح المان سيتي كل من جابريل جيسوس ورياض محرز ورحيم سترلينج، بينما سجل لصالح إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين. وفشل إيفرتون على مدار 13 مباراة في تحقيق أى فوز أمام الستيزنز على ملعبه خلال مواجهات البريمرليج.
دى-ماريا

دي ماريا بعد الفوز على ريال مدريد: مجرد بداية

علق الدولى الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، على فوز الفريق الباريسي وتغلب سان جيرمان، على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى مشيدًا بزملائه في الفريق. وصرح دي ماريا عبر شبكة «راديو مونت كارلو» قائلًا: «أنا سعيد للغاية، النتيجة رائعة، وقدمنا عملًا مثاليًا، لقد ركضنا كثيرًا وأدينا مباراة جيدة أمام فريق كبير».
داني-ألفيس (4)

ألفيس يكشف عن أسباب رفضه لبرشلونة ويوفنتوس

تحدث الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس، عن سبب رفضه الانتقال من صفوف باريس سان جيرمان لأي من برشلونة أو يوفنتوس هذا الصيف، بعدما فضل العودة إلى موطنه البرازيل عبر بوابة ساو باولو. وقال ألفيس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتيحت لي فرصة العودة إلى يوفنتوس وبرشلونة في الصيف الماضي، لكن ساو باولو هو الفريق الوحيد الذي آمن بي، ومنحني عقدًا حتى عام 2022، معظم الأندية الأخرى لم تقدم لي ذلك العرض، لأنهم لم يؤمنوا بي ويعتقدون أنني قاربت على الانتهاء".
مانشستر سيتي‎

تقنية الفيديو سقطت في 4 أخطاء بالبريميرليج

قال مايك رايلي رئيس رابطة الحكام المحترفين في إنجلترا، إن اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد لم يمنع من اتخاذ أربعة قرارات خاطئة في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وأضاف رايلي، الذي يرأس الرابطة التي تشرف على تطبيق تقنية حكم الفيديو في إنجلترا، أن التقنية مثلت "قيمة مضافة للرياضة"، لكنه استطرد قائلا إن هناك وقائع كان يجب فيها على الحكم التراجع عن قراره، وتابع: "إذا ما نظرت في مباريات الجولات الأربع التي أقيمت، تم فحص 227 واقعة، ومن بين تلك الوقائع تم تغيير ستة قرارات. نعتقد أنه كان يجب تغيير 10 قرارات في المجمل".
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