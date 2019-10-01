السيتي يخطف الصدارة بفوز مثير في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م

مانشستر سيتي

خطف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزًا ثمينًا من نظيره دينامو زغرب الكرواتي، بهدفين نظيفين، سجلهما رحيم سترلينج، وفيل فودين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، ليرفع السيتي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، في المقابل تجمد رصيد دينامو عند 3 نقاط في المركز الثاني، وجاء شاختار ثالثًا بنفس عدد النقاط، وفي المركز الأخير حل فريق أتلانتا الإيطالي بدون نقاط.

في الدقيقة 66، سجل السيتي الهدف الأول، بعد مجموعة من التمريرات القصيرة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي على حدود منطقة جزاء زغرب، انتهت بكرة عرضية من رياض محرز، استقبلها رحيم ستيرلينج، بتسديدة من داخل المنطقة سكنت الشباك، وفي الدقيقة الأخيرة اختتم فيليب فودين ثنائية السيتي. وعلى ملعب "تورك تيليكوم آرينا