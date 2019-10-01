يوفنتوس يفوز وأتليتكو يقتنص ثلاث نقاط بدورى الأبطال

تحرير:محمد جمال ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

يوفنتوس

نجح فريق يوفنتوس الإيطالى في تحقيق فوز سهل على حساب بايرن ليفركوزن الألمانى بنتجية هدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب اليوفى، فى إطار منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح السيدة العجوز كل من جونزالو هيجواين وبيرنارديسكي ورونالدو. وتمكن البيانكونيرى من السيطرة على أجواء الملعب على مدار المباراة على رغم من ظهور ليفركوزن بمستوى جيد، ليخرج اليوفي بثلاث نقاط غالية بعد التعادل فى أولى مبارياته فى دورى الأبطال أمام أتليتكو مدريد بهدفين لكل منهما، ليحتل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.

والتقى من نفس المجموعة لوكوموتيف موسكو الروسي وأتليتكو مدريد ليحصد الروخى بلانكوس هو الآخر فوزًا غاليًا بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت على ملعب لوكومتيف، ليحصد هو الآخر ثلاث نقاط غالية فى مشواره فى البطولة الأوروبية، وسجل لصالح الأتلتي كل من جواو فيلكس وتوماس بارتى. وأحرز جواو فيلكس -القادم



والتقى من نفس المجموعة لوكوموتيف موسكو الروسي وأتليتكو مدريد ليحصد الروخى بلانكوس هو الآخر فوزًا غاليًا بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت على ملعب لوكومتيف، ليحصد هو الآخر ثلاث نقاط غالية فى مشواره فى البطولة الأوروبية، وسجل لصالح الأتلتي كل من جواو فيلكس وتوماس بارتى.



وأحرز جواو فيلكس -القادم من صفوف بنفيكا البرتغالى- أول هدف له مع الروخى بلانكوس فى دورى الأبطال، وسيطر الفريق الروسي على أجواء المباراة على مدار الشوط الأول ونحجوا فى إيقاف هجمات أبناء سيميونى ليخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي.



ومع انطلاق الشوط الثانى استطاع الروخى بلانكوس اختراق دفاعات الفريق الروسي وتسجيل أول هدف بأقدام جواو فيلكس، ثم جاء توماس يارتى فى الدقيقة 58 بهدف عزز تقدم الفريق الإسبانى ومنحه ثلاث نقاط، ليصل لنقطته الرابعة متساويًا مع يوفنتوس فى النقاط.