رياضة

يوفنتوس يفوز وأتليتكو يقتنص ثلاث نقاط بدورى الأبطال

تحرير:محمد جمال ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م
يوفنتوس
يوفنتوس
نجح فريق يوفنتوس الإيطالى في تحقيق فوز سهل على حساب بايرن ليفركوزن الألمانى بنتجية هدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب اليوفى، فى إطار منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح السيدة العجوز كل من جونزالو هيجواين وبيرنارديسكي ورونالدو. وتمكن البيانكونيرى من السيطرة على أجواء الملعب على مدار المباراة على رغم من ظهور ليفركوزن بمستوى جيد، ليخرج اليوفي بثلاث نقاط غالية بعد التعادل فى أولى مبارياته فى دورى الأبطال أمام أتليتكو مدريد بهدفين لكل منهما، ليحتل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.
والتقى من نفس المجموعة لوكوموتيف موسكو الروسي وأتليتكو مدريد ليحصد الروخى بلانكوس هو الآخر فوزًا غاليًا بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت على ملعب لوكومتيف، ليحصد هو الآخر ثلاث نقاط غالية فى مشواره فى البطولة الأوروبية، وسجل لصالح الأتلتي كل من جواو فيلكس وتوماس بارتى. وأحرز جواو فيلكس -القادم
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كريستيانو رونالدو

رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالشامبيونزليج

لم يلعب كرة القدم سوى لتحطيم الأرقام القياسية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قاد فريق يوفنتوس الإيطالي للفوز على باير ليفركوزن الألماني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليتقاسم اليوفي صدارة المجموعة مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وسجل صاروخ ماديرا هدفًا في شباك الفريق الألماني بالدقيقة 89، بعدما استقبل تمريرة الأرجنتيني باولو ديبالا، داخل منطقة الجزاء بتسديد الكرة في شباك ليفركوزن من بين أقدام الحارس.
بايرن-ميونيخ

بايرن ميونيخ يسحق توتنهام بسباعية في دوري الأبطال

سحق بايرن ميونيخ الألماني مضيفه توتنهام الإنجليزي، بنتيجة 7- 2 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «توتنهام هوتسبير»، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019- 2020. بدأ الفريقان اللقاء بشكل سريع، واستطاع السبيرز أن يسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 12 عن طريق الكوري الجنوبي هيونج مين سون، وجاء الرد البافاري سريعا عن طريق جوشوا كيميتش في الدقيقة 15، قبل أن يضيف الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 45، الهدف الثاني للبايرن لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2- 1.
مانشستر سيتي

السيتي يخطف الصدارة بفوز مثير في دوري الأبطال

خطف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزًا ثمينًا من نظيره دينامو زغرب الكرواتي، بهدفين نظيفين، سجلهما رحيم سترلينج، وفيل فودين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، ليرفع السيتي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، في المقابل تجمد رصيد دينامو عند 3 نقاط في المركز الثاني، وجاء شاختار ثالثًا بنفس عدد النقاط، وفي المركز الأخير حل فريق أتلانتا الإيطالي بدون نقاط.
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رونالدو

بعد التعادل مع أتلتيكو.. رونالدو يوجه رسالة للجماهير

بعث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، برسالة طمأنة لجماهير البيانكونيري عقب التعادل الأخير مع أتلتيكو مدريد الإسبانى فى المباراة التى جمعتهم أمس الأربعاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو فى إطار منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتى انتهت بنتيجة 2-2 . وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "سنواصل العمل بقوة من أجل تحقيق أهدافنا". وعاد يوفنتوس من العاصمة المدريدية، بنقطة وحيدة وذلك بعد خطف أتلتيكو مدريد تعادلا قاتلا في الثواني الأخيرة، بالجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.
دييجو-سيميوني (3)

سيميوني سعيد بالروح القتالية للروخيبلانكوس

قال دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عقب التعادل أمام يوفنتوس (2-2) في مستهل مشوار الفريقين بمجموعات دوري الأبطال، إن فريقه يحتاج إلى وقت للوصول لأفضل مستوى له، مبديا أسفه لغياب الشراسة الهجومية. وأضاف سيميوني: "سعيد بالروح القتالية للاعبين وعدم استسلامهم رغم التأخر بهدفين أمام فريق ينافس بالطبع للفوز بدوري الأبطال. بعيدًا عن النقطة، هناك أشياء إيجابية كثيرة للمستقبل، ومن الواضح أننا نحتاج للوقت للتحسن بالنظر للأداء في الليجا وفي دوري الأبطال، وأتمنى أن نرتكب أقل أخطاء ممكنة خلال هذه الفترة".
ماوريسيو-ساري-

ساري يكشف أسباب التعادل أمام أتلتيكو مدريد

كشف ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، أنه كان يشعر بأن مباراة فريقه أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني كانت «تحت السيطرة» ولكن فريقه عانى في نهاية المباراة بعدما تراخى اللاعبون لينتهي اللقاء بالتعادل، إذ كان يوفنتوس متقدمًا بهدفين نظيفين تقدم بهما في الشوط الثاني، ولكن أتلتيكو انتزع التعادل، علمًا بأن الهدف الثاني لأتلتيكو جاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
دوري- ابطال -اوروبا (7)

اتليتكو يخطف تعادل قاتل من يوفنتوس في دورى الأبطال

تعادل فريق يوفنتوس الإيطالى إيجابيًا مع أتليتكو مدريد الإسبانى بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب واندا ميترو بوليتانو (معقل الاتلتي) فى إطار الجولة الأولى من مواجهات دورى المجموعات بدورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح السيدة العجوز كلًا من كوادردو وماتويدي، بينما سجل لصالح اتليتكو كلا من سافيتش وهريرا . ويعد هذا خامس لقاء بين اتليتكو مدريد ويوفنتوس فى دورى الأبطال فاز اتليتكو مرتين مقابل فوز وحيد لليوفي وتعادلان .
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