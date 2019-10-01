بايرن ميونيخ يسحق توتنهام بسباعية في دوري الأبطال

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

بارين ميونيخ

سحق بايرن ميونيخ الألماني مضيفه توتنهام الإنجليزي، بنتيجة 7- 2 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «توتنهام هوتسبير»، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019- 2020. بدأ الفريقان اللقاء بشكل سريع، واستطاع السبيرز أن يسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 12 عن طريق الكوري الجنوبي هيونج مين سون، وجاء الرد البافاري سريعا عن طريق جوشوا كيميتش في الدقيقة 15، قبل أن يضيف الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 45، الهدف الثاني للبايرن لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2- 1.

وفي الشوط الثاني أضاف سيرجي جنابري الهدف الثالث للبايرن في الدقيقة 53، ثم تبعه بالهدف الرابع في الدقيقة 55 وسط صدمة من جمهور الفريق اللندني. وحاول أصحاب الأرض العودة للقاء، وتمكن النجم هاري كين من تقليص النتيجة في الدقيقة 61 من ركلة جزاء سددها على يسار العملاق الألماني نوير. وقابل بايرن ميونيخ بقيادة