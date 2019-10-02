رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالشامبيونزليج

تحرير:علي الزيني ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص

كريستيانو رونالدو

لم يلعب كرة القدم سوى لتحطيم الأرقام القياسية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قاد فريق يوفنتوس الإيطالي للفوز على باير ليفركوزن الألماني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليتقاسم اليوفي صدارة المجموعة مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وسجل صاروخ ماديرا هدفًا في شباك الفريق الألماني بالدقيقة 89، بعدما استقبل تمريرة الأرجنتيني باولو ديبالا، داخل منطقة الجزاء بتسديد الكرة في شباك ليفركوزن من بين أقدام الحارس.

كريستيانو رونالدو، أضاف فريق ليفركوزن إلى قائمة ضحاياه في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح النادي رقم 33 الذي يسجل ضده النجم البرتغالي، في البطولة القارية، معادلًا الرقم القياسي لراؤول جونزاليس، نجم ريال مدريد الإسباني السابق. وأصبح كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للشامبيونزليج برصيد 127 هدفًا، أكثر

كريستيانو رونالدو، أضاف فريق ليفركوزن إلى قائمة ضحاياه في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح النادي رقم 33 الذي يسجل ضده النجم البرتغالي، في البطولة القارية، معادلًا الرقم القياسي لراؤول جونزاليس، نجم ريال مدريد الإسباني السابق.



وأصبح كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للشامبيونزليج برصيد 127 هدفًا، أكثر لاعب تحقيقًا للانتصارات بعد فوزه في 102 مباراة، متجاوزًا إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق، الذي انتصر في 101 لقاء.



وأصبح هذا الموسم، هو الرابع عشر على التوالي، التي يسجل فيها رونالدو بدوري أبطال أوروبا، مع العلم أن النجم البرتغالي هو أكثر لاعب تتويجًا بلقب البطولة بعد تحقيقها في خمس مناسبات.