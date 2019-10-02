رياضة

رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالشامبيونزليج

تحرير:علي الزيني ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
لم يلعب كرة القدم سوى لتحطيم الأرقام القياسية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قاد فريق يوفنتوس الإيطالي للفوز على باير ليفركوزن الألماني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليتقاسم اليوفي صدارة المجموعة مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وسجل صاروخ ماديرا هدفًا في شباك الفريق الألماني بالدقيقة 89، بعدما استقبل تمريرة الأرجنتيني باولو ديبالا، داخل منطقة الجزاء بتسديد الكرة في شباك ليفركوزن من بين أقدام الحارس.
كريستيانو رونالدو، أضاف فريق ليفركوزن إلى قائمة ضحاياه في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح النادي رقم 33 الذي يسجل ضده النجم البرتغالي، في البطولة القارية، معادلًا الرقم القياسي لراؤول جونزاليس، نجم ريال مدريد الإسباني السابق. وأصبح كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للشامبيونزليج برصيد 127 هدفًا، أكثر
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بايرن-ميونيخ

بايرن ميونيخ يسحق توتنهام بسباعية في دوري الأبطال

سحق بايرن ميونيخ الألماني مضيفه توتنهام الإنجليزي، بنتيجة 7- 2 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «توتنهام هوتسبير»، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019- 2020. بدأ الفريقان اللقاء بشكل سريع، واستطاع السبيرز أن يسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 12 عن طريق الكوري الجنوبي هيونج مين سون، وجاء الرد البافاري سريعا عن طريق جوشوا كيميتش في الدقيقة 15، قبل أن يضيف الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 45، الهدف الثاني للبايرن لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2- 1.
يوفنتوس

يوفنتوس يفوز وأتليتكو يقتنص ثلاث نقاط بدورى الأبطال

نجح فريق يوفنتوس الإيطالى في تحقيق فوز سهل على حساب بايرن ليفركوزن الألمانى بنتجية هدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب اليوفى، فى إطار منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح السيدة العجوز كل من جونزالو هيجواين وبيرنارديسكي ورونالدو. وتمكن البيانكونيرى من السيطرة على أجواء الملعب على مدار المباراة على رغم من ظهور ليفركوزن بمستوى جيد، ليخرج اليوفي بثلاث نقاط غالية بعد التعادل فى أولى مبارياته فى دورى الأبطال أمام أتليتكو مدريد بهدفين لكل منهما، ليحتل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.
مانشستر سيتي

السيتي يخطف الصدارة بفوز مثير في دوري الأبطال

خطف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزًا ثمينًا من نظيره دينامو زغرب الكرواتي، بهدفين نظيفين، سجلهما رحيم سترلينج، وفيل فودين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، ليرفع السيتي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، في المقابل تجمد رصيد دينامو عند 3 نقاط في المركز الثاني، وجاء شاختار ثالثًا بنفس عدد النقاط، وفي المركز الأخير حل فريق أتلانتا الإيطالي بدون نقاط.
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كريستيانو-رونالدو (8)

أرقام اللاعبين القياسية في مجموعات دوري الأبطال

تنطلق اليوم مباريات الموسم الجديد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، عبر بوابة دور المجموعات، وبالنظر إلى أرقامه القياسية نجد أن إيكر كاسياس هو أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات بـ94 لقاء، أما هداف تلك المرحلة هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 66 هدفًا، وأكثر من سجل أهدافًا في مباراة واحدة هو لويز أدريانو بواقع 5 أهداف في فوز شاختار على باتي بوريسوف 7-0 في أكتوبر من عام 2014، أما أكثر من سجل أهدافًا في تلك المرحلة بموسم واحد هو كريستيانو رونالدو برصيد 11 هدفًا في موسم 2015- 2016.
لأنسو فاتو

فاتي مهدد بالغياب عن برشلونة 7 مباريات

بات برشلونة مهددًا بفقدان خدمات موهبته الشابة أنسو فاتي لسبع مباريات خلال الآونة المقبلة، وذلك بسبب اقترابه من تمثيل منتخب إسبانيا في الفترة المقبلة على حساب بلده الأصلي غينيا بيساو، وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن تمثيل اللاعب المنتخب الإسباني، يعني أنه على الأرجح سيتم استدعاؤه لارتداء ألوان اللاروخا في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والتي ستقام في البرازيل في الفترة من 26 أكتوبر إلى 17 نوفمبر، وبالتالي في حال حصل على الجنسية الإسبانية فسيغيب عن العديد من المباريات، وأبرزها الكلاسيو أمام ريال مدريد.
كريستيانو رونالدو

دموع رونالدو تنهمر بسبب فيديو لوالده

لم يتمالك كريستيانو رونالدو دموعه في مقابلة صحفية مع الصحفي بيرس مورجان، مجبرًا على الاعتماد على منديل ورقي من أجل تجفيف دموعه، وذلك بعدما عرض أمامه مقطع فيديو لوالده، خوسيه دينيس أفيرو، وهو يتحدث عن إنجازات الدون على باب منزله، وتفاجأ رونالدو بشدة عند عرض الفيديو، قائلا حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "لم أشاهد هذا الفيديو من قبل، لم أره، هذا لا يصدق، اعتقدت أن المقابلة ستكون مضحكة لكنني لم أتوقع قط أن أبكي. لم أر هذه الصور من قبل، لا أعرف من أين أتيت بها، يجب أن يكون لديّ هذه الصور كي أعرضها على عائلتي".
بوجبا‎

نجم ريال مدريد هدف اليونايتد لتعويض رحيل بوجبا

بدأ مانشستر يونايتد التحرك لتعويض الرحيل المنتظر للنجم الفرنسي بول بوجبا، وذلك بعدما أعرب الفرنسي في وقت سابق هذا الصيف، عن رغبته في خوض تحدّ جديد بعد وجوده في صفوف مانشستر يونايتد لمدة 3 سنوات، وأثيرت الكثير من التكهنات حول مستقبله مع ربط اسمه بالانتقال إلى أي من ريال مدريد أو يوفنتوس، إلا أنه استمر في نهاية المطاف مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وعانى من جديد من بداية ضعيفة للموسم من خلال تحقيق انتصارين فقط على حساب كل من تشيلسي وليستر سيتي والتعادل في مباراتين مع وولفر هامبتون وساوثهامبتون والخسارة على أرضه أمام كريستال بالاس.
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