اتهامات لبومبيو بـ«عرقلة» التحقيقات في عزل ترامب

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

بومبيو

اتهم ثلاثة من زعماء مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية مايك بومبيو بـ"عرقلة" التحقيقات الجارية حول المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن ذلك جاء ردا على خطاب أرسله بومبيو إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس متهما فيه الديمقراطيين بـ"محاولة ترهيب ومضايقة وإساءة معاملة" المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية الذين طُلب منهم التعاون في التحقيق في علاقات ترامب بأوكرانيا الذي يتزامن مع إجراءات عزل محتملة لترامب.

وقال رؤساء لجنة الشؤون الخارجية والاستخبارات والرقابة، في بيان، إن بومبيو الذي يحاول "عرقلة" التحقيقات قد يكون "شاهد عيان" في التحقيق في عزل ترامب من منصبه، بعد أن كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الاثنين، عن مشاركة بومبيو في المكالمة الهاتفية بين ترامب وزيلنسكي التي جرت في يوليو الماضي