اتهامات لبومبيو بـ«عرقلة» التحقيقات في عزل ترامب
تحرير:أ.ش.أ
٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
بومبيو
اتهم ثلاثة من زعماء مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية مايك بومبيو بـ"عرقلة" التحقيقات الجارية حول المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.
وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن ذلك جاء ردا على خطاب أرسله بومبيو إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس متهما فيه الديمقراطيين بـ"محاولة ترهيب ومضايقة وإساءة معاملة" المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية الذين طُلب منهم التعاون في التحقيق في علاقات ترامب بأوكرانيا الذي يتزامن مع إجراءات عزل محتملة لترامب.
وقال رؤساء لجنة الشؤون الخارجية والاستخبارات والرقابة، في بيان، إن بومبيو الذي يحاول "عرقلة" التحقيقات قد يكون "شاهد عيان" في التحقيق في عزل ترامب من منصبه، بعد أن كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الاثنين، عن مشاركة بومبيو في المكالمة الهاتفية بين ترامب وزيلنسكي التي جرت في يوليو الماضي
وقال رؤساء لجنة الشؤون الخارجية والاستخبارات والرقابة، في بيان، إن بومبيو الذي يحاول "عرقلة" التحقيقات قد يكون "شاهد عيان" في التحقيق في عزل ترامب من منصبه، بعد أن كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الاثنين، عن مشاركة بومبيو في المكالمة الهاتفية بين ترامب وزيلنسكي التي جرت في يوليو الماضي كونه كان ضمن المسؤولين الحضور أثناء إجرائها.
وأشار الموقع إلى أن لجان البرلمانية كانت قد استدعت خمسة مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الخارجية الأمريكية للشهادة في تحقيق عزل ترامب المتعلق بجهود ترامب المزعومة لدفع أوكرانيا لإجراء تحقيقات في علاقات المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ونجله هانتر، الذي تربع على رأس شركة غاز أوكرانية في وقت سابق.
وأضاف أن بومبيو كذلك تلقى استدعاء للشهادة من اللجان الثلاث لتقديم وثائق رسمية من وزارته متعلقة بالتحقيقات الجارية في موعد أقصاه الرابع من أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يواجه بومبيو تدقيقا مضاعفا بعد التقارير الصحفية التي كشفت تواجده أثناء المكالمة الهاتفية.
ولفت الموقع إلى أن أول استدعاء للسفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش من المزمع أن يجري، غدا الأربعاء، على أن يجري استدعاء للمبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى أوكرانيا كيرت فولكر (الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي) يوم الخميس المقبل.