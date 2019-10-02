أحمد حسن: القانون هو الحل في أزمة الأهلي والزمالك
تحرير:سعد الدين محمود
٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ ص
أحمد حسن
علق أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، على أزمة مجلس إدارة النادي الأهلي مع رئيس الزمالك، قائلا: «ما يحدث غير مقبول ولا يمت للرياضة بصلة»، مضيفًا: «من الصعب أن تحدث هذه الأزمات في البطولات العالمية الكبرى». وتابع حسن، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، عبر قناة «صدى البلد»، أن حل الأزمة سهل وبسيط ما دامت هناك قوانين ولوائح، ومن يخطئ يجب أن تتم معاقبته، مضيفًا: «تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع دون تمييز، حتى لا نجد أنفسنا في وسط أزمات أكبر».
وأوضح الصقر أن عدم تطبيق القانون يجعل حدوث أي أزمات متاحا في أي وقت، مشيرًا إلى أن المسؤولين يجب عليهم أن يكونوا أكثر التزامًا وانضباطًا "كيف نطالب بعودة الجماهير وانضباطهم، والمسؤولون أنفسهم لا يقومون بذلك؟!".
وكان الأهلي قد أرسل 10 مخاطبات رسمية إلى "رئاسة الجمهورية، النائب العام، مجلس
وأوضح الصقر أن عدم تطبيق القانون يجعل حدوث أي أزمات متاحا في أي وقت، مشيرًا إلى أن المسؤولين يجب عليهم أن يكونوا أكثر التزامًا وانضباطًا "كيف نطالب بعودة الجماهير وانضباطهم، والمسؤولون أنفسهم لا يقومون بذلك؟!".
وكان الأهلي قد أرسل 10 مخاطبات رسمية إلى "رئاسة الجمهورية، النائب العام، مجلس الوزراء، مجلس النواب، وزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية المصرية، اتحاد الكرة المصري، الهيئة الوطنية للإعلام، لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي"، وطلب النادي الأحمر في مخاطباته من جهات الدولة "حسم موقفهم من التجاوزات" وتساءل عن الطرق البديلة للحفاظ على الحقوق أمام هذه التجاوزات.
وأشار الأهلي في بيانه إلى رفضه القاطع للتجاوزات التي وصفها بغير الأخلاقية من مرتضى منصور، رئيس الزمالك، خلال مداخلاته التليفزيونية في الفترة الأخيرة.