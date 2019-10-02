أحمد حسن: القانون هو الحل في أزمة الأهلي والزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ ص

أحمد حسن

علق أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، على أزمة مجلس إدارة النادي الأهلي مع رئيس الزمالك، قائلا: «ما يحدث غير مقبول ولا يمت للرياضة بصلة»، مضيفًا: «من الصعب أن تحدث هذه الأزمات في البطولات العالمية الكبرى». وتابع حسن، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، عبر قناة «صدى البلد»، أن حل الأزمة سهل وبسيط ما دامت هناك قوانين ولوائح، ومن يخطئ يجب أن تتم معاقبته، مضيفًا: «تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع دون تمييز، حتى لا نجد أنفسنا في وسط أزمات أكبر».

وأوضح الصقر أن عدم تطبيق القانون يجعل حدوث أي أزمات متاحا في أي وقت، مشيرًا إلى أن المسؤولين يجب عليهم أن يكونوا أكثر التزامًا وانضباطًا "كيف نطالب بعودة الجماهير وانضباطهم، والمسؤولون أنفسهم لا يقومون بذلك؟!". وكان الأهلي قد أرسل 10 مخاطبات رسمية إلى "رئاسة الجمهورية، النائب العام، مجلس