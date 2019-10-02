الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

تحرير:التحرير ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.

وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 22 32 شبين الكوم 22 31 طنطا 23 31 دمنهور 23 30 الإسكندرية 24 30 بلطيم 22 29 مطروح 20 30 السلوم 20 31 سيوة 19 33 بورسعيد 24 30 دمياط 24 29 الزقازيق