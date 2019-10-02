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الحكومة تنفي فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص
سيارات
سيارات
نفت مصلحة الضرائب المصرية اليوم، الأربعاء، فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة ومحلية الصنع، مشددة على التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها منعًا لنشر الشائعات واللغط، وحفاظا على الصالح العام. وكانت قد تداولت وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي قيام الحكومة بفرض ضرائب جديدة على السيارات، بينما نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اعتزام الحكومة تنفيذ هذا الشأن. وقال معيط إنه لا نية لفرض أية ضرائب جديدة، ولا زيادة أي رسوم جمركية على السيارات.
وأعلنت مصلحة الجمارك الإفراج عن 8078 سيارة «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة، خلال أغسطس الماضي، بقيمة بلغت 2 مليار و305 ملايين و144 ألف جنيه. وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 120 مليونا و996 ألف جنيه، بينما ضريبة القيمة المضافة 411 مليونا و332 ألف جنيه، ورسم التنمية
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دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.22 جنيه، ونحو 16.32 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك التعمير والإسكان ليسجل نحو 16.34 جنيه للبيع، و16.24 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك المشرق، وبنك التنمية الصناعية، والمصرف العربي الدولي نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1463 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البنك-المركزى-المصرى

المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 45.117 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 148 مليون دولار، ليبلغ بنهاية سبتمبر الماضي نحو 45.117 مليار دولار مقابل 44.969 مليار دولار في أغسطس السابق له. وفي تصريحات سابقة، قال رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، إن مصر لا تواجه أية مشكلة في سداد ديونها والتزاماتها الخارجية، وأنه يتم سداد كافة الالتزامات في مواعيدها المحددة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد بات قادرًا على توليد موارد بالنقد الأجنبي لتوفير كافة احتياجاته.
شحن السيارات الكهربائية

5 تحديات.. هل تغزو مصر صناعة السيارات الكهربائية؟

وتراهن الشركات على السيارات الكهربائية كونها مستقبل تلك الصناعة الضخمة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، وأخطار التغيرات المناخية. وفطنت الحكومة المصرية لهذا المستقبل الكبير الذي ينتظر هذه التقنيات الحديثة وبدأت تخطو خطوات كبيرة نحو هذا المستقبل عبر نشر محطات شحن السيارات الكهربائية في ربوع المحروسة، وعقد شراكات مع شركات عالمية لتوطين الصناعة هنا، مع إصدار الرئيس السيسي قرارا جمهوريا رقم 419 لسنة 2018 بإعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدامها.. فهل تتحول مصر لمركز إقليمي لصناعة هذه السيارات؟ أم يظل الحلم حبرًا على ورق؟
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وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: تراجع مسار الديون يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مسار الديون يتراجع، لافتا إلى انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 90,2% يونيو الماضي، كما أن العجز الكلى يتراجع أيضًا، والنمو يتزايد بما يؤكد نجاح تجربتنا فى الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات العشر سنوات والثلاثين عامًا يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى. وأضاف معيط أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص بحيث يكون له دور أكبر فى تحقيق التنمية.
جمارك-السيارت

566 مليون جنيه قيمة السيارات المفرج عنها في بورسعيد

أعلنت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارت بجمارك بورسعيد، اليوم الإثنين، أن القيمة الإجمالية للسيارات الملاكي ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من قبل الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر أغسطس، وصلت حوالي 566 مليون و17 ألف و375 جنيه، وأضافت في بيان، أنها أفرجت خلال الفترة الماضية عن 234 سيارة ركوب ملاكي، و715 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 102 مليون و89 ألف و409 جنيه.
وزير-الماليه

المالية تنفي فرض ضرائب جديدة على الرواتب والكهرباء

نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الرواتب وفواتير الكهرباء سواء للمنازل أو المصانع فى تعديلات قانون ضريبة الدمغة. وأكد معيط خلال تصريحات له اليوم، الإثنين، على هامش مؤتمر يورومني المنعقد في مصر، أن "كل ما يثار عن فرض ضرائب جديدة على تعديلات قانون ضريبة الدمغة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة". وكانت قد صدرت تقارير صحفية تفيد اعتزام وزارة المالية رفع رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية في تعديلات قانون ضريبة الدمغة.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: 7.8 مليار جنيه لتطوير منظومة التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تخصيص نحو 7.8 مليار جنيه بموازنة العام الجاري 2019- 2020، لمشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، ونحو 155 مليون جنيه لمشروع قواعد البيانات المتكاملة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، وتطوير القدرات الرقابية. وأوضح الوزير أن المشروع القومي للتحول الرقمي بدأ يؤتى ثماره فى مرحلته الأولى بمحافظة بورسعيد عبر إطلاق منصة للخدمات الإلكترونية، بما يسهم فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، وتحفيز الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل، ووصول الدعم إلى مستحقيه.
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