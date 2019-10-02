الحكومة تنفي فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص

سيارات

نفت مصلحة الضرائب المصرية اليوم، الأربعاء، فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة ومحلية الصنع، مشددة على التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها منعًا لنشر الشائعات واللغط، وحفاظا على الصالح العام. وكانت قد تداولت وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي قيام الحكومة بفرض ضرائب جديدة على السيارات، بينما نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اعتزام الحكومة تنفيذ هذا الشأن. وقال معيط إنه لا نية لفرض أية ضرائب جديدة، ولا زيادة أي رسوم جمركية على السيارات.

وأعلنت مصلحة الجمارك الإفراج عن 8078 سيارة «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة، خلال أغسطس الماضي، بقيمة بلغت 2 مليار و305 ملايين و144 ألف جنيه. وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 120 مليونا و996 ألف جنيه، بينما ضريبة القيمة المضافة 411 مليونا و332 ألف جنيه، ورسم التنمية