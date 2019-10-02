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إعصار «لورينزو» يضرب جزر برتغالية في المحيط الأطلسي

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
إعصار - أرشيفية
إعصار - أرشيفية
ضرب إعصار "لورينزو"، اليوم الأربعاء، جزر "الأزور" البرتغالية في المحيط الأطلسي مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عاتية. وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن "لورينزو" وهو إعصار من الدرجة الثانية ضرب الجزر مصحوبا برياح بلغت سرعتها 145 كيلومترا "90 ميلا" في الساعة. من جانبها، قال كارلوس نيفيس رئيس وكالة الحماية المدنية في جزر "الأزور" إن الإعصار تسبب في حدوث أضرار مادية بما في ذلك سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء، إلا أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء الإعصار.
وجزر "الأزور" هي واحدة من المناطق التي تتمتع بالحكم الذاتي من البرتغال، وتتكون من تسع جزر بركانية واقعة في شمال المحيط الأطلسي، تبعد نحو 1360 كم غرب البرتغال القارية، ونحو 880 كم شمال غرب ماديرا، بالإضافة إلى الجزر العديدة الواقعة في المناطق المجاورة لها.وجزر "الأزور" التسعة الرئيسيّة منتشرة في ثلاث
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اليوم الوطني للصين

بكين تحتفل ومظاهرات بهونج كونج في ذكرى تأسيس الصين

في الوقت الذي يحتفل فيه الحزب الشيوعي الصيني، اليوم الثلاثاء، بالذكرى السبعين لتأسيس الصين، تندلع مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، وسط مخاوف من أن تخيم أخبار المظاهرات على الأجواء الاحتفالية في بكين، حيث حضر الرئيس الصيني شي جين بينج، عرضا عسكريا كبيرا وموكبا ضخما شارك فيه 100 ألف من الجنود، مع احتفال الصين بالذكرى السبعين للحكم الشيوعي، وظهورها السريع كقوة عالمية، ويعد "اليوم الوطني" يومًا مهما في التقويم السياسي للصين، ولم تترك السلطات في بكين أي شيء للصدفة، فعلى مدار أسابيع، فرضت حملة أمنية مشددة في جميع أنحاء البلاد وعبر الإنترنت.
وزير الخارجية الهندي

من واشنطن.. الهند تدافع عن حقها في شراء أسلحة روسية

دافع وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار، خلال زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عن حق بلاده في شراء نظام دفاع جوي روسي، في خطوة تهدد واشنطن بالرد عليها بفرض عقوبات على نيودلهي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الوزير الهندي للصحفيين قبيل لقائه نظيره الأمريكي مايك بومبيو: "«قد قلنا دائما إن ما نشتريه، مصدر معداتنا العسكرية، هو قرار سيادي». وأضاف: «لا نريد أن تملي علينا دولة، أيا تكن، ما يجب أن نشتريه أو لا نشتريه من روسيا، بنفس الطريقة التي لا نريد فيها أن تملي علينا أي دولة، أيا تكن، ماذا نشتري أو لا نشتري من أمريكا».
هبوط اضطراري لطائرة

هبوط اضطراري لطائرة أسترالية بعد انفجار أحد إطاراتها

اضطرت طائرة ركاب أسترالية إلى العودة إلى مطار الإقلاع بعد حدوث انفجار لأحد إطاراتها في الجو وذلك أثناء رحلة داخلية. وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الليلة أن الطائرة التابعة لشركة "كانتاس" الأسترالية - كانت في طريقها من برسبن إلى شرق أستراليا عندما انفجر الإطار وأدى إلى حدوث تلفيات في أحد الأجنحة، مما دفع قائدها إلى الطيران في الجو لمدة ساعة ونصف للتخلص من الوقود، ثم الهبوط في مطار برسبن.
بريطانيا-والاتحاد-الأوروبي

بريطانيا: نحن في حرب إلكترونية دائمة مع روسيا والصين

اعتبر رئيس الأركان البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر، أن بلاده في حالة حرب دائمة بسبب الهجمات الإلكترونية من أراضي روسيا والصين ودول أخرى. ونقلت صحيفة "ديلي تليجراف" عن كارتر قوله إن "الطبيعة المتغيرة للأعمال العدائية تظهر أن الحدود بين السلام والحرب بين الدول أصبحت غير واضحة. كل ذلك لأن تنافس القوى الكبرى وصراع الأفكار مع الهياكل والمجموعات غير الحكومية يهددنا كل يوم". واعتبر أن التهديد الرئيسي حاليا يرتبط بحروب الفضاء المعلوماتي، خاصة تلك الآتية من أراضي روسيا والصين.
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أطفال نيجيريا

300 تلميذ تعرضوا للتعذيب في مدرسة دينية بنيجيريا

أعلنت الشرطة في نيجيريا، أمس الجمعة، أنها أنقذت أكثر من 300 تلميذ، بينهم قاصرون، تعرضوا للتعذيب والاستغلال الجنسي في مدرسة دينية في كادونا شمال البلاد، بحسب "فرانس برس". وخلال عملية دهم لمقر في حي ريغاسا، عثرت الشرطة على أكثر من 300 تلميذ وطالب «من جنسيات مختلفة» مسجونين ومقيدين في مدرسة دينية داخلية، أطلقت وسائل الإعلام عليها تسمية «منزل الرعب». وقال الناطق باسم شرطة ولاية كادونا ياكوكو سابو، إن المسؤولين عن المدرسة كانوا يرغمون الشبان على العيش في «ظروف إنسانية مهينة وغير إنسانية باسم تعليمهم القرآن وإصلاحهم».
إعصار ماثيو-5

إعصار عنيف يضرب جنوب اليابان.. ويقطع التيار الكهربائي

ضرب إعصار قوي، أمس السبت جزر أوكيناوا في جنوب اليابان مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 15 ألف منزل وإرجاء مئات الرحلات الجوية، "سكاي نيوز عربية". ويتّجه الإعصار تاباه مصحوبا برياح عاتية تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترا في الساعة، شمالا ويتوقّع أن يواصل تقدّمه عبر البحر الذي يفصل بين كوريا الجنوبية وغرب اليابان. وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في اليابان تحذيرات من هطول أمطار غزيرة وحصول فيضانات ومد بحري كبير، فيما أصدرت سلطات أوكيناوا أوامر إخلاء شملت نحو 334 ألف شخص.
اعصار-تسونامي (4)

فيضانات وانهيارات أرضية.. إعصار عنيف يضرب اليابان

ضرب إعصار عنيف في الساعات الأولى من صباح الإثنين، منطقة طوكيو ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكمّيات غير مسبوقة ما دفع السلطات إلى إصدار نصائح إرشادات لإخلاء بعض المناطق وتسبّب بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل، بحسب "سكاي نيوز عربية". والإعصار فاكساي الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة دخل البرّ الياباني من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبَرَ خليج طوكيو. وأصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية.
قصف-غزة (3)

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عددا من المواقع في غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، سلسلة غارات على قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وذكرت مصادر فلسطينية اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال استهدفت أرضا زراعية شرق بلدة بيت حانون، ومرصدا تابع للمقاومة شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق مدينة غزة، ومرصد للمقاومة شرق بلدة جحر الديك وسط القطاع. وأشار الناطق باسم جيش الاحتلال إلى أن القصف جاء ردا على إطلاق قذائف محلية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.
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