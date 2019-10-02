إعصار «لورينزو» يضرب جزر برتغالية في المحيط الأطلسي

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

إعصار - أرشيفية

ضرب إعصار "لورينزو"، اليوم الأربعاء، جزر "الأزور" البرتغالية في المحيط الأطلسي مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عاتية. وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن "لورينزو" وهو إعصار من الدرجة الثانية ضرب الجزر مصحوبا برياح بلغت سرعتها 145 كيلومترا "90 ميلا" في الساعة. من جانبها، قال كارلوس نيفيس رئيس وكالة الحماية المدنية في جزر "الأزور" إن الإعصار تسبب في حدوث أضرار مادية بما في ذلك سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء، إلا أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء الإعصار.

وجزر "الأزور" هي واحدة من المناطق التي تتمتع بالحكم الذاتي من البرتغال، وتتكون من تسع جزر بركانية واقعة في شمال المحيط الأطلسي، تبعد نحو 1360 كم غرب البرتغال القارية، ونحو 880 كم شمال غرب ماديرا، بالإضافة إلى الجزر العديدة الواقعة في المناطق المجاورة لها.وجزر "الأزور" التسعة الرئيسيّة منتشرة في ثلاث