طائرة مصر تهزم إيران في مونديال اليابان

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

منتخب مصر للكرة الطائرة

نجح المنتخب المصري لكرة الطائرة في تحقيق الفوز على نظيره منتخب إيران، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في الجولة الثانية بكأس العالم للطائرة، المقامة حاليا في اليابان خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: الشوط الأول لصالح إيران (22-25)، ثم عادلت مصر النتيجة بالفوز بالشوط الثاني (26-24)، قبل أن يفوز الفراعنة بالشوطين الثالث والرابع (25-18)، و(26-24)، ويستعد المنتخب المصري للمباراة المقبلة أمام منتخب البرازيل، الجمعة المقبلة، في إطار الجولة الثالثة.

واستطاع أبناء الفراعنة تحقيق أول فوز لهم في مستهل مشوار المونديال على أستراليا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في مباراة قوية جاءت نتائج أشواطها كالتالي: (25-22)، (25-21)، (25-23)، (25-18). ويعد أفضل مركز حققه منتخب مصر في كأس العالم للطائرة هو احتلاله المركز الثامن خلال مشاركاته في بطولة 1985 التي أقيمت

واستطاع أبناء الفراعنة تحقيق أول فوز لهم في مستهل مشوار المونديال على أستراليا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في مباراة قوية جاءت نتائج أشواطها كالتالي: (25-22)، (25-21)، (25-23)، (25-18).



ويعد أفضل مركز حققه منتخب مصر في كأس العالم للطائرة هو احتلاله المركز الثامن خلال مشاركاته في بطولة 1985 التي أقيمت باليابان.



وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبًا هم أحمد صلاح وهشام يسري وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال.



ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي 6 أفراد هم الهولندي جيدو مديرًا فنيا، وأحمد عاشور مدربا، والدكتور أحمد سعودى طبيبا، وسامح ظلام للعلاج الطبيعى، ورجب قطب محللا، وشريف الشمرلى مديرا للمنتخبات الوطنية.

