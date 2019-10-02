رياضة

طائرة مصر تهزم إيران في مونديال اليابان

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة
نجح المنتخب المصري لكرة الطائرة في تحقيق الفوز على نظيره منتخب إيران، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في الجولة الثانية بكأس العالم للطائرة، المقامة حاليا في اليابان خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: الشوط الأول لصالح إيران (22-25)، ثم عادلت مصر النتيجة بالفوز بالشوط الثاني (26-24)، قبل أن يفوز الفراعنة بالشوطين الثالث والرابع (25-18)، و(26-24)، ويستعد المنتخب المصري للمباراة المقبلة أمام منتخب البرازيل، الجمعة المقبلة، في إطار الجولة الثالثة.
واستطاع أبناء الفراعنة تحقيق أول فوز لهم في مستهل مشوار المونديال على أستراليا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في مباراة قوية جاءت نتائج أشواطها كالتالي: (25-22)، (25-21)، (25-23)، (25-18). ويعد أفضل مركز حققه منتخب مصر في كأس العالم للطائرة هو احتلاله المركز الثامن خلال مشاركاته في بطولة 1985 التي أقيمت
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أحمد حسن: القانون هو الحل في أزمة الأهلي والزمالك

علق أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، على أزمة مجلس إدارة النادي الأهلي مع رئيس الزمالك، قائلا: «ما يحدث غير مقبول ولا يمت للرياضة بصلة»، مضيفًا: «من الصعب أن تحدث هذه الأزمات في البطولات العالمية الكبرى». وتابع حسن، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، عبر قناة «صدى البلد»، أن حل الأزمة سهل وبسيط ما دامت هناك قوانين ولوائح، ومن يخطئ يجب أن تتم معاقبته، مضيفًا: «تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع دون تمييز، حتى لا نجد أنفسنا في وسط أزمات أكبر».
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رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالشامبيونزليج

لم يلعب كرة القدم سوى لتحطيم الأرقام القياسية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قاد فريق يوفنتوس الإيطالي للفوز على باير ليفركوزن الألماني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليتقاسم اليوفي صدارة المجموعة مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وسجل صاروخ ماديرا هدفًا في شباك الفريق الألماني بالدقيقة 89، بعدما استقبل تمريرة الأرجنتيني باولو ديبالا، داخل منطقة الجزاء بتسديد الكرة في شباك ليفركوزن من بين أقدام الحارس.
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بايرن ميونيخ يسحق توتنهام بسباعية في دوري الأبطال

سحق بايرن ميونيخ الألماني مضيفه توتنهام الإنجليزي، بنتيجة 7- 2 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «توتنهام هوتسبير»، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019- 2020. بدأ الفريقان اللقاء بشكل سريع، واستطاع السبيرز أن يسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 12 عن طريق الكوري الجنوبي هيونج مين سون، وجاء الرد البافاري سريعا عن طريق جوشوا كيميتش في الدقيقة 15، قبل أن يضيف الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 45، الهدف الثاني للبايرن لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2- 1.
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منتخب- مص- لكرة- الطائرة‎

مصر تفوز على أستراليا في كأس العالم للطائرة

نجح المنتخب المصري للكرة الطائرة، في تحقيق الفوز على نظيره منتخب أستراليا، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في مستهل مشوار الفراعنة بكأس العالم للطائرة، المقامة حاليا في اليابان خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: الشوط الأول لصالح مصر (25-22)، ثم عادلت أستراليا النتيجة بالفوز بالشوط الثاني (25-21)، قبل أن يفوز الفراعنة بالشوطين الثالث والرابع (25-23)، و(25-18)، ويستعد المنتخب المصري للمباراة المقبلة أمام إيران غدا الأربعاء الساعة 4 صباحًا.
مصر-وجنوب-أفريقيا تصوير-سامح-أبو حسن‎ (7)

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف إقامة بتسوانا قبل ودية مصر

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم، مع بتسوانا، على تحمل تكاليف إقامة وانتقالات منتخبه قبل مواجهته مع المنتخب المصري وديا، يوم 14 أكتوبر المقبل. جاء ذلك بعدما أعلن اتحاد بتسوانا لكرة القدم الوجود في مصر يوم 7 أكتوبر لمواجهة مصر وديا يوم 14 من نفس الشهر، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل بالقاهرة، وتجرى محاولات لإقامة اللقاء على استاد القاهرة الدولي.
الجهاز الفني للفراعنة - جهاز منتخب مصر (2)

بركات: «أنا بهرج كتير بس في الشغل ببقى جد جدا»

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أنه لن يسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون، لوسائل الإعلام. وقال بركات: "لن يُسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق بقدر الإمكان، وأوعدكم بأن المشكلات اللي كنا بنشوفها قبل كده مش هتتكرر، وإحنا داخلين على فترة جديدة ولازم يبقى فيه التزام ومسؤولية من اللاعبين، ولاعب منتخب مصر لازم يكون عارف المسؤولية اللي عليه، ولو مش عارفها يقعد في النادي بتاعه وميجيش".
محمد صلاح

التعليق الأول من حسام البدري على أزمة محمد صلاح

أكد حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، أنه لم يتواصل مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون لوسائل الإعلام. وقال مدرب الفراعنة: "هناك أزمات حدثت لصلاح من قبل، كنت أتابعها كواحد من الجمهور بدقة وبتركيز. سأسترجع كل المعلومات، لو كان هناك أخطاء يجب ألا تتكرر. لم أتواصل معه بعد وسيحدث ذلك قريبا جدا، وتابعت أزمة التصويت، هو قيمة كبيرة جدا ونفخر به كثيرا. كل الدعم والتقدير له".
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