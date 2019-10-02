الصحة: إغلاق 69 مركزًا طبيًا ومستشفى بـ12 محافظة

تحرير:التحرير ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص

وزيرة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 69 مركزًا طبيًا ومستشفى خاصًا خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الحالي، خلال عدة حملات مفاجئة شنتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على 161 مركزاً طبياً خاصاً، بـ12 محافظة من محافظات الجمهورية. وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الأربعاء، إن الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المؤسسات الطبية والعلاجية غير الحكومية، حفاظا على صحة المرضى، ممن يترددون على هذه المراكز والمستشفيات.

وأشار مجاهد إلى أن المنشآت الطبية التي تم إغلاقها عبارة عن 5 مستشفيات و12 مركزا طبيا و20 مركز ليزر و3 مراكز كلى و16 عيادة و6 معامل و7 بنوك دم، إضافةً إلى إغلاق 5 مستشفيات ومركز طبي إغلاقاً جزئيا.وقالت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنه تم المرور