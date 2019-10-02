صحف عربية: ترامب يصف دعوات عزله بـ«الانقلاب»

الصحف كشفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يسعى للبقاء في منصبه، يواجه يوما حاسما، اليوم الأربعاء، مع جلسة منتظرة منذ فترة طويلة حول «فساد»

تحرير:وفاء بسيوني ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض تداعيات محاولة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأوضاع في اليمن، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الدعوات المطالبة بعزله بأنها "انقلاب"، وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنه "خلص إلى نتيجة مفادها أن ما يحدث ليس عزلا وإنما انقلاب يهدف إلى سلب قوة الشعب وتصويته وحريته والتعديل الثاني والدين والجيش والجدار الحدودي وحقوقه". وكان الديمقراطيون في مجلس النواب أعلنوا عن التحضير لإجراءات عزل ترامب.

وتتمحور تلك الإجراءات حول اتهامات بشأن مكالمة مثيرة للجدل بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نهاية يوليو الماضي، يتردد أنه حث فيها الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني على إجراء تحقيقات يمكن أن تلحق ضررا بمنافسه السياسي جو بايدن. وأوضحت صحيفة "البيان" أن ترامب يشن هجوما واسع النطاق وفي كل الاتجاهات

وتتمحور تلك الإجراءات حول اتهامات بشأن مكالمة مثيرة للجدل بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نهاية يوليو الماضي، يتردد أنه حث فيها الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني على إجراء تحقيقات يمكن أن تلحق ضررا بمنافسه السياسي جو بايدن.



وأوضحت صحيفة "البيان" أن ترامب يشن هجوما واسع النطاق وفي كل الاتجاهات بعد مضي الديمقراطيين في مجلس النواب قدما في التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس البالغ 73 عاما، بتهمة استغلال السلطة.

ودفعت هذه الشكوى بالديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في سبتمبر، بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته، وسيتقرر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، ومن ثم ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته، ومن ثم استمراره في منصبه.



وتحت عنوان "روحاني يتهم واشنطن باتخاذ الدولار سلاحا"، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الإيراني حسن روحاني اتهم الإدارة الأمريكية باتخاذ الدولار سلاحا، وهاجم مرة أخرى سياسات نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مطالبا المجتمع الدولي بمواجهة "النهج الأحادي" للولايات المتحدة.

ويشارك روحاني في "قمة أوراسيا" بحثا عن إبرام عقود شراكة اقتصادية في وقت تعاني فيه الحكومة الإيرانية من العقوبات الأمريكية، خصوصا منذ تشديد سياسة "الضغط الأقصى" بمنع صادرات النفط الإيرانية، قبل أن تضيف الولايات المتحدة البنك المركزي الإيراني إلى قائمة العقوبات الاقتصادية عقب الهجوم على منشآت "أرامكو" النفطية، منتصف الشهر الماضي.

وبالانتقال إلى شأن آخر، وتحت عنوان "يوم حاسم لمستقبل نتنياهو السياسي في إسرائيل" كشفت صحيفة "الرأي العام" عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يسعى للبقاء في منصبه، يواجه يوما حاسما، اليوم الأربعاء، مع جلسة منتظرة منذ فترة طويلة حول "فساد" ومحادثات تراوح مكانها مع خصمه بيني جانتس لتشكيل حكومة وحدة.

وسيلتقي محامو نتنياهو، الأربعاء، النائب العام أفيخاي ماندلبليت الذي يفترض أن يقرر، ربما في الأسابيع المقبلة، ما إذا كان سيتهم نتنياهو بـ"الفساد" و"الاحتيال" و"استغلال الثقة" في ثلاث قضايا.

وطلب نتنياهو الذي يؤكد براءته ويدين ما يعدّه "حملة شعواء" ضده، أن تبث الجلسة مباشرة "ليتمكن الجمهور من سماع كل شيء"، مؤكدا أنه "ليس لديه ما يخفيه".



وحول الأوضاع في اليمن، وتحت عنوان "الحوثيون يطردون مسؤولا أمميا فضح انتهاكاتهم"، ذكرت "البيان" أنه وسط تطورات لافتة في الوضع اليمني وصل المبعوث الدولي مارتن غريفيث إلى صنعاء، أمس، في مسعى لإقناع ميليشيا الحوثي باستحقاقات السلام ومتطلبات الذهاب إلى جولة شاملة من المحادثات يتوقع أن تستضيفها السويد أو دولة الكويت، في وقت منعت فيه ميليشيا الحوثي، أمس، دخول مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى صنعاء.

وأجبرت طائرته على الإقلاع بعد وقت قصير من هبوطها في مطار صنعاء الدولي.

وجاءت الخطوة بعد تقرير لاذع قدمه خبراء بتكليف من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يورد تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا خلال الحرب، بما في ذلك عنف جنسي ضد نساء في سجون يديرها الحوثيون.

وأشارت "الشرق الأوسط" إلى أن رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، أقر أمس، بأن "الحرس الثوري" يقدم الدعم للميليشيات الحوثية في اليمن.

وحسب وكالة "تسنيم" التابعة لـ"الحرس الثوري" فإن باقري قال في حوار مع قناة "فونيكس" الصينية خلال زيارته الأخيرة لبكين، إن بلاده تقدم الدعم "الاستشاري والفكري" للحوثيين، وأضاف أن المسؤول عن ذلك هو الحرس الثوري.



وتحت عنوان "عادل الجبير يفند ادعاء متحدث النظام الإيراني"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، أكد أن "ما ذكره متحدث النظام الإيراني من أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيراني هو أمر غير دقيق".

وأوضح أن "ما حدث هو أن دولا شقيقة سعت للتهدئة، وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة. كما أبلغناهم بأن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة. ونقلنا لهم موقفنا تجاه النظام الإيراني الذي نعلنه دائما، وبشكل واضح في كل المحافل، وآخرها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة".



"الرأي العام" كشفت عن ترشح مستشار سابق لصدام حسين للرئاسة بالجزائر، حيث أعلن أحمد شوتري، أكاديمي جزائري ومستشار سابق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وسحب شوتري، أحد مؤسسي خلايا حزب "البعث" في الجزائر منذ سبعينيات القرن الماضي، استمارات جمع التوكيلات للترشح لانتخابات الرئاسة.

وقال شوتري إن "دوافع ترشحه للرئاسات المقبلة تقوم على نشر فكر ومبادئ حزب البعث الاشتراكي، في ظل وجود تيار عروبي قومي كبير في الجزائر".



وتحت عنوان "جونسون يعد بعرض خطة جديدة لبريكست"، أفادت صحيفة "الخليج" أنه بينما يلوح شبح خروج بريطانيا "الفوضوي" من الاتحاد الأوروبي، وعد رئيس وزرائها بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، بعرض مقترحات جديدة بشأن اتفاق بريكست "قريبا"، نافيا صحة تقارير أشارت إلى أنها ستنص على إقامة نقاط جمركية على الحدود بين شطري إيرلندا، ما رأته دبلن قد يشكل خطرا على عملية السلام في المنطقة، ورأته برلين "غير جدي".

وقال جونسون: "أعددنا عرضا جيدا جدا، وسنقدم عرضا جيدا جدا، سنطرحه رسميا قريبا جدا"، مضيفا: "نعتقد أن هناك سبيلا جيدا للتقدم، نعتقد أن هناك حلا جيدا، أرجو بشدة أن يبدي أصدقاؤنا الأوروبيون في الاتحاد الأوروبي في بروكسل وفي دبلن وفي ألمانيا، رغبة كذلك في المضي قدما".



وتابع جونسون أنه يريد التخلص من العنصر المثير للجدل في اتفاق الخروج، وهو الترتيب الخاص بإيرلندا، وأنه ليس هناك معنى لمغادرة الاتحاد الأوروبي إذا ظلت البلاد مرتبطة باتحاد جمركي.