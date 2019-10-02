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أمير عيد: خضت تجربة التمثيل في «لما بنتولد» تحديا

أنا مهووس بأم كلثوم.. اختلفنا فى كايروكى على تجربة الأغانى الشعبية.. ووجود كتاب عن حياتنا لم يكن فى الحسبان.. مشكلاتي مع الرقابة «سوء تفاهم»
تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
أمير عيد
أمير عيد
أمير عيد هو فوكال فرقة كايروكى التى تتكون من خمسة أفراد، هم "شريف هوارى (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفى (باص جيتار)، شريف مصطفى (أورغ)"، وحققت الفرقة نجاحات كبيرة على المستويين الغنائى ومزيكا الروك، وبدؤوا تطوير أنفسهم من خلال إدخال الموسيقى الشعبية في أعمالهم، والراب ميوزيك، وقدموا أكثر من أغنية مختلفة عن لونهم وحققت نجاحا كبيرا. وقرر أمير مؤخرا أن يبتعد قليلا عن الفرقة ويخوض تجربة مختلفة عليه تماما، خاصة بعد وجوده فى عمل سينمائى، يحمل اسم «لما بنتولد» تم عرضه فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى.
أمير عيد فى حواره لـ«التحرير» حكى لنا عن كواليس تجربته الأولى فى التمثيل، والصعوبات التى واجهته كما تطرق للحديث عن آخر ألبومات فريق كايروكى الذى يحمل اسم «أبناء البطة السوداء»، وأسباب مشكلاته مع الرقابة فى ألبوم «نقطة بيضا». - ماذا جذبك لخوض تجربة التمثيل من خلال
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الأمير-أباظة

إسبانيا ضيف شرف الدورة الـ35 بالإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمقرر انطلاق دورته الـ35 خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجارى، عن اختيار دولة إسبانيا لتكون ضيف شرف المهرجان، حيث من المقرر عرض فيلمي الافتتاح والختام منها، وتكريم اثنين من صناع السينما الإسبانية في حفل الافتتاح وهما الفنان هوجوسيلفا، الذي درس الفنون المسرحية والغناء وبدأ مشواره الفني بالمشاركة في فيلم "حياة تريكا" ثم توالت أدواره في العديد من الأفلام، منها "الملكات" عام 2005، و"ساندمان" عام 2007، و"يجب أن نتحدث" عام 2013، و"الأصم" عام 2019، وغيرها.
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أحمد فهمي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهنا الزاهد

طمأن الفنان أحمد فهمي جمهوره على زوجته الفنانة هنا الزاهد، وكشف فى تصريحات لـ«التحرير» طبيعة ما حدث لهنا خلال قضائهما شهر العسل، وقال إنه فوجئ بهنا تعاني من ألم شديد جدا فى المعدة واعتقد فى البداية أنه تسمم، ولكن بعدما ذهبا إلى المستشفى وجدا أن هذا كان من آثار "الزائدة"، وأكد أنها الآن أصبحت بخير. وعبر فهمي عن سعادته بتكريمه في حفل توزيع جوائز الموسم الثالث لكأس إينرجي للدراما، عن دوره فى مسلسل "الواد سيد الشحات"، منوها بأنه حاليا يستعد لفيلم "العارف- عودة يونس" مع الفنان أحمد عز.
كريم-عفيفى

هل ستنتهي عروض مسرح مصر؟ كريم عفيفي يجيب

كشف الفنان كريم عفيفي عن ميعاد انتهائهم من تحضير الموسم الأخير من «مسرح مصر» وقال فى تصريحات لـ«التحرير» إنه من المقرر أن ينتهوا منه فى نهاية نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنهم لن يقوموا بتقديم عروض أخرى فى مصر، موضحا أنهم سيتجهون إلى السعودية لعرض العمل فى الرياض قريبا، معبّرا عن سعادته بحصد جائزة لجنة التحكيم كـ«أفضل ممثل شاب» ضمن حفل توزيع جوائز الموسم الثالث لكأس إينرجي للدراما، وذلك عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة"، الذي شارك فى السباق الرمضاني الماضي.
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فيلم لم بنتولد

صناع «لما بنتولد»: الرقابة لم تحذف أى مشهد من الفيلم

من خلال ثلاث قصص يقدم المخرج تامر عزت فى فيلم "لما بنتولد" تجربة رومانسية غنائية جديدة على السينما بالسنوات الأخيرة، عُرضت لأول مرة للجمهور من خلال مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة في قسم خارج المسابقة، وحرص "تامر" على أن يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التى تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التى تواجههم، رابطا كل هذه القصص بـ9 أغان يقدمها المطرب أمير عيد فى تجربته السينمائية الأولى، وحرص على أن تكون الأغاني معبرة عن الشخصيات التى تجسدها ويشعر بها الجمهور.
المخرج أمجد أبو العلا

مخرج «ستموت فى العشرين»: الفيلم ثورة على المعتقدات

"ستموت في العشرين"، هذا هو اسم الفيلم السوداني الذي حصل على جائزة "أسد المستقبل" في مهرجان فينيسيا السينمائي، وفاز في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بجائزة نجمة الجونة الذهبية. الفيلم فيه تمرد مخرجه أمجد أبو العلاء علي حالة السينما في السودان وعلى العادات والتقاليد، فهو اقتحم عالم السينما بعد غيابها عن السودان لنحو أكثر من 20 عاما، فوجد فرصته لأن يثور على كل الأوضاع ويخرج تجربة سينمائية تنقل أحوال السودان من خلال طفل يخبره أحد المتصوفين بأنه سيموت في العشرين، ليحوّل حياته كلها إلى انتظارٍ للموت واستسلام تام لكل أحداث الحياة.
محمد- كريم

محمد كريم: A Score to Settle أفضل رد على من سألوني: ماذا تفعل في هوليوود؟

نجح الفنان محمد كريم فى أن يشق طريقه مؤخرا إلى حيث العالم الآخر هناك فى هوليوود، بعد أن شارك للمرة الأولى فى عمل عالمى من بوابة فيلم "A Score to Settle" للنجم نيكولاس كيدج، وأثارت العديد من المشاهد التى تجمعهما الكثير من ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر تحديدا. ويحرص محمد كريم على الوجود حاليا فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، وهناك التقينا معه وحاورناه حول مشواره العالمى الجديد الذى بدأ هذا العام، وتطلعاته للمستقبل، وجديده فى الفترة المقبلة، وغيرها من الموضوعات.
عمرو- عابد

عمرو عابد: الجمهور لن يتوقف عند «قُبلة» دانا حمدان في «لما بنتولد»

عبّر الفنان عمرو عابد عن سعادته بعرض فيلم "لما بنتولد" فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة خارج المسابقة، ولكنه أشار إلى أنه يهتم فى الأساس بعرض الفيلم تجاريا، متمنيًا أن تجذب الحكايات التى يقدمها خلال الفيلم انتباه الجمهور، منوهًا بأن العمل خفيف وسيعجب فئة كبيرة من الجمهور لأنه "ميوزيكال رومانسى"، وأوضح أن الفيلم عرض عليه فى عام 2017، وبدأ على الفور فى تحضير الشخصية التى يلعبها، حيث يقوم بدور شاب تدفعه ظروفه المادية للعمل بأشياء غير مشروعة ليكفى احتياجاته، لافتا إلى أنهم انتهوا من تصوير العمل عام 2018.
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