أمير عيد: خضت تجربة التمثيل في «لما بنتولد» تحديا

أنا مهووس بأم كلثوم.. اختلفنا فى كايروكى على تجربة الأغانى الشعبية.. ووجود كتاب عن حياتنا لم يكن فى الحسبان.. مشكلاتي مع الرقابة «سوء تفاهم»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

أمير عيد هو فوكال فرقة كايروكى التى تتكون من خمسة أفراد، هم "شريف هوارى (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفى (باص جيتار)، شريف مصطفى (أورغ)"، وحققت الفرقة نجاحات كبيرة على المستويين الغنائى ومزيكا الروك، وبدؤوا تطوير أنفسهم من خلال إدخال الموسيقى الشعبية في أعمالهم، والراب ميوزيك، وقدموا أكثر من أغنية مختلفة عن لونهم وحققت نجاحا كبيرا. وقرر أمير مؤخرا أن يبتعد قليلا عن الفرقة ويخوض تجربة مختلفة عليه تماما، خاصة بعد وجوده فى عمل سينمائى، يحمل اسم «لما بنتولد» تم عرضه فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى.

أمير عيد فى حواره لـ«التحرير» حكى لنا عن كواليس تجربته الأولى فى التمثيل، والصعوبات التى واجهته كما تطرق للحديث عن آخر ألبومات فريق كايروكى الذى يحمل اسم «أبناء البطة السوداء»، وأسباب مشكلاته مع الرقابة فى ألبوم «نقطة بيضا». - ماذا جذبك لخوض تجربة التمثيل من خلال

أمير عيد فى حواره لـ«التحرير» حكى لنا عن كواليس تجربته الأولى فى التمثيل، والصعوبات التى واجهته كما تطرق للحديث عن آخر ألبومات فريق كايروكى الذى يحمل اسم «أبناء البطة السوداء»، وأسباب مشكلاته مع الرقابة فى ألبوم «نقطة بيضا».

- ماذا جذبك لخوض تجربة التمثيل من خلال "لما بنتولد"؟

الجانب الموسيقى فى الفيلم جذبنى، فقد طلب منى أن أقدم موسيقى وأغانى العمل، وهذه التجربة كان بها تحدّ كبير جدا، وشعرت بأنها تفيدنى على المستوى الفنى، وبدأت أجلس مع المخرج ونتحدث عن قصص الأغانى، وكان الأمر جديدا عليّ، وبدأت أحكى قصصا بالكلمات والمزيكا، وكان لديّ فضول كبير فى أن أعرف إذا كنت سأقوم بعمل تلك التجربة أم لا، خاصة أنه لا يأتى لى فرص كبيرة مثل هذه، أنا عرفت أعمل الدور لكننى لا أعرف كيف سيكون رد فعل المشاهدين حينما يطرح جماهيريا.

- هل خضعت لأى ورش تمثيل قبل أن تبدأ فى الدور؟

لا، نهائيا، جلست فقط مع المخرج وقمنا بعمل مجموعة من البروفات، لنحلل شخصية أحمد التى أجسدها فى الفيلم، وهو شخص يحاول أن يحقق حلمه فى الغناء، ولكنه جبان، ودائما فى صراع مع والده الذى لا يريده أن يسير فى هذا الطريق، وهى شخصية لا تشبهنى فى الواقع، لأن أحمد من عائلة غنية وأنا لست كذلك، والاختلاف بينى وبين أحمد أيضا أن والدتى كانت تدعمنى دائما منذ صغرى وتقف أمام كل من يحبطنى في طريقى.

- قلت إن تجربة الأغانى مختلفة.. فهل كان الأمر صعبا عليك فى تحضيرها؟

كان من الصعب بالفعل أن أعمل على الأغانى، وطلبت قراءة السيناريو، وبدأت فى تحضير الأفكار، فالتعبير بالموسيقى عن القصص التى يتناولها الفيلم ليس سهلا، وكان من المفترض أن تخرج الموسيقى قريبة من إحساس الشخصيات، ولم أتصور كيف ستكون الأغانى إلا بعدما رأيت الفيلم فى النهاية.

- هل تنوى الاستمرار فى مجال التمثيل؟

أحب التجارب، وأحب عمرو دياب، لأنه كان بطلا فى التمثيل وبعد ذلك قرر أن يعيش فى منطقة بعيدة وهى المزيكا، وأنا أحب التركيز على الموسيقى، ولكن ليس شرطا أن أفكر فى تكرار التجربة، فأنا أحب التنوع وأتمنى تقديم مسرح غنائى، وألبوم يناقش قصة فرد واحد، وتكون الكليبات الموجودة فيه معبرة عن إحساسه، وأتمنى إضافة شيء جديد للموسيقى، وأحب أن أنوه بأننى لم أتمنَّ يوما أن أمثل ولكن مشروع فيلم "لما بنتولد" أعجبنى.

- ننتقل قليلا للحديث عن المزيكا.. آخر ألبومات كايروكى كان يحمل اسم «أبناء البطة السودا».. فلماذا؟

أنا و"كايروكى" كنا معا فى المدرسة، ودائما كنا منبوذين، وكنا نتعرض للرفد كثيرا، وحينما قررنا أن نعمل بعد التخرج لم نجد عملا، فكانوا دائما يشبهوننا بأبناء البطة السوداء، لذلك قررنا أن يكون هذا اسم الألبوم، لأنه يتحدث عن المنبوذين الذين لا يستطيعون أن يأخذوا أدوارا فى حياتهم، ونحن دائما نصنع الموسيقى التى تعبر عن أنفسنا وأفكارنا.

- فى أغنية "كان لك معايا" كان هناك ريميكس لأم كلثوم فما السبب؟

أنا أحب أم كلثوم كثيرا، وهى تمثل فى الأغنية صوت بلدنا وتاريخنا، ومشكلة اتهامنا بسرقة مقطع أغنية أم كلثوم غير حقيقية ولم تكن مقصودة، فنحن ذهبنا إلى شركة صوت الفن وأخذنا منها الحقوق، وكان هناك صراع مع شركة أخرى، ولكن تم فض النزاع، ولمن يعلقون على استخدامنا اللغة اليابانية فى الترجمة على الأغانى، أقول إن كل ما فى الأمر أننا وجدنا أن شكلها حلو فقط.

- انتقالكم فى أغانيكم من الروك للمود الشعبى.. هل هذا لتتوافقوا مع المزاج العام؟

أنا أحب الشعبى كثيرا وكانت لديَّ مشكلة مع فريق "كايروكى" لأننا منقسمون بين من يريد الشعبى ومن لا يريد، ولكن فى النهاية أحببنا أن نجرب، ووجدنا أن الموسيقى الشعبية تتماشى عليها كلمات لا يمكن أن نقدمها مع مزيكا الروك، لذلك وجدنا لدينا مساحة كبيرة نلعب فيها ونكتب كلمات جديدة، ونحب كل فترة أن نخوض تجارب مختلفة؛ مثل أغنية "كان لك معايا".

- ما سبب مشكلاتكم مع الرقابة فى ألبوم "نقطة بيضا"؟

كل ما فى الأمر أن هناك سوء تفاهم حدث بيننا، فهم كان لديهم تعليق على مجموعة من الأغانى، ونحن اعتقدنا أنه تم رفض الألبوم، وليس إجراء بعض التعديلات على عدد من الأغانى؛ لذا لجأنا لطرحه على يوتيوب، ولكن بعد ذلك اكتشفنا سوء التفاهم، وهذا ما عالجناه فى ألبوم "أبناء البطة السودا".

- سمعنا عن تحضيركم لفيلم جديد يحمل اسم «كايروكى» فما تفاصيله؟

هو عمل غنائى استعراضى، من المقرر أن يطرح فى شهر أغسطس من عام 2020، ونقدم من خلاله مجموعة كبيرة من الأغانى.

- هل أنتم متحمسون لفكرة وجود كتاب عن مسيرتكم؟

الأمر لم يكن فى حساباتنا، وكل ما فى الموضوع أن الكاتب ولاء كمال طلب أن يعايشنا لمدة عام ونصف العام وكتب كتاب "أيام مع كايروكى" الذى يسرد فيه تفاصيل حياتنا داخل الفرقة، وحقق مبيعات كبيرة.