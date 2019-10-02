رياضة

اليوم.. ديربي القناة يشعل مواجهات الدوري

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص
الإسماعيلي - المصري
الإسماعيلي - المصري
يحتضن استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي هاني العراقي وسيد نافع، بينما سيكون صبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على الجونة بهدف نظيف في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بعد التعادل أمام حرس
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بيرناردو-سيلفا (2)

رسميا.. الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامًا لنجم السيتي

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما إلى بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، بسوء السلوك، اليوم الأربعاء، بسبب تغريدته الخاصة بصديقه وزميله في الفريق، بينجامين ميندي. وشبه سيلفا زميله صاحب البشرة السمراء في تغريدة بإحدى الشخصيات الكرتونية، التي تستخدم شعارا لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة، في إسبانيا والبرتغال. وعدّ الاتحاد الإنجليزي أن التغريدة تمثل خرقا للقوانين، حيث تحمل في طياتها إشارة إلى عرق أو لون، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، وذلك رغم كونها جاءت على سبيل المزاح بين الصديقين.
مرتضى-منصور-وتركي-آل-الشيخ‎ (1)

تعليق ناري من مرتضى بعد تغريدة تركي لدعم الخطيب

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وقال مرتضى عبر قناة «الحدث»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «لن يوقع أحد بيني وبين صديقي تركي آل الشيخ، أقدر هذا الرجل الذي دعم نادي الزمالك ولن تحدث فتنة بيننا»، موضحا: «التغريدة التي نشرها آل الشيخ ليست من أجل ما قلته، بل لأنه وجد جماهير عادية تسب محمود الخطيب وعائلته، وكان ذلك بمنزلة تعزية له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة. لا تنسوا أيضا، أنتم من أخذتم أمواله وقمتم بتطفيشه من مصر».
مشجعى-ريفر-بليت (1)

وفاة مشجع لريفر بليت بسبب «كلاسيكو الدم»

توفي مشجع لريفر بليت، بعدما تعرض لأزمة قلبية قبل مواجهة بوكا جونيورز، في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، وأشارت هيئة الرعاية الطبية للطوارئ، إلى أنها دفعت بسيارة إسعاف إلى جسر لابرونا، المؤدي لاستاد المونومينتال، عقب تلقي إشارة بوجود شخص تعرض لأزمة قلبية. ولدى وصول السيارة، تم التحقق من وفاة مشجع لفريق ريفر بليت، يدعى ألدو هوجو مارتين (51 عاما)، كان قد توجه للاستاد مع ابنه لمشاهدة المباراة، علمًا بأن شرطة بوينس آيرس اعتقلت شخصين تسببا في أعمال شغب في محيط الملعب الذي استضاف اللقاء.
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ايهاب-جلال

ماذا قدم إيهاب جلال أمام الإسماعيلي؟

يحتضن استاد برج العرب، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الممتاز. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق المصري البورسعيدي 5.93 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك المصري 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، ولاعبين بمنتخبات الشباب.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (2)

ديربي القناة.. الإسماعيلي يتفوق تاريخيا على المصري

يحتضن استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على الجونة بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بعد التعادل أمام حرس الحدود (1-1) في الجولة الأولى.
الإسماعيلي (2)

مدرب الإسماعيلي يفرض عقوبة قاسية على ثنائي الفريق

قرر المدرب الصربي ميودراج بيسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خصم 50 % من مكافأة محمد الشامي ووجيه عبدالحكيم، بعد تأهل الدراويش إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الملك محمد السادس "البطولة العربية"، بسبب عدم تعاونهما مع بعضهما البعض أمام مرمى فريق الخصم، وأبلغ المدرب الثنائي عن سبب الخصم، والذي يرجع لاعتماد كل منهما على الأداء الفردي والأنانية أمام المرمى، ما تسبب في خسارة الفريق أمام أهلي بنغازي الليبي، في لقاء الإياب بالبطولة العربية.
المصري

الجبلاية تكشف حقيقة إيقاف حكم لقاء المصري والحرس

أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة الحكام لن توقع عقوبة على الحكم طارق مجدي بعد إدارته لقاء المصري وحرس الحدود، أمس الأحد، بالدوري، وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن لجنة الحكام بالجبلاية برئاسة جمال الغندور، ترفض إيقاف طارق مجدي، خاصة أن أخطاءه في اللقاء لم تؤثر في النتيجة. وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري مساء الأحد أمام نظيره حرس الحدود، بنتيجة هدف لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020).
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