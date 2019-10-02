اليوم.. ديربي القناة يشعل مواجهات الدوري

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

الإسماعيلي - المصري

يحتضن استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي هاني العراقي وسيد نافع، بينما سيكون صبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على الجونة بهدف نظيف في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بعد التعادل أمام حرس

ويحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على الجونة بهدف نظيف في الجولة الأولى.



وفي المقابل، يحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بعد التعادل أمام حرس الحدود (1-1) في الجولة الأولى.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق المصري البورسعيدي 5.93 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك المصري 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، ولاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 7 لاعبين أجانب.

