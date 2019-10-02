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دار الإفتاء: مصر تخوض 3 معارك فى مناطق عديدة

تحرير:باهر القاضى ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
أكدت دار الإفتاء، أن مصر تخوض اليوم معارك عديدة على جبهات متفرقة، فهناك معركة الإرهاب وهناك معركة التنمية التي تبني مصر فيها حضارتها ومستقبلها، حتى تكون دولة قوية حديثة، تأخذ مكانتها اللائقة بها بين كل الدول والشعوب، وهناك معركة الوعي والفكر وبناء الشخصية المصرية المدركة للتحديات الكبيرة التي تمر بها مصر. ووجهت الدار، في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة، اليوم الأربعاء-رسالة مهمة إلى الشعب المصري، قالت فيها: "علينا أن نلتف حول وطننا وجيشنا وأن نحمي دولتنا ونفديها بأرواحنا ودمائنا".
وأضافت الدار ، أن أهم هذه التحديات محاولة إيقاف مسيرة التنمية عن طريق التشكيك في مؤسسات الدولة ببث الشائعات والأكاذيب، والمصري الأصيل يعلم طبيعة هذه المعركة ويتحمل مسئوليته تجاه وطنه ولا يلتفت لما يروج له من أكاذيب من جهات وجماعات إرهابية لا تريد بنا وبوطننا إلا الشر.أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء
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بنظام عالمي.. إقامة أول دوري عام للبلايستيشن في مصر

أعلن الاتحاد المصري "للألعاب الإلكترونية" عن إخطار الأندية بمواعيد بطولة الدوري المصري الأول لكرة القدم "الإلكترونية" الذي سيقام يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أكتوبر الجاري فى لعبة" PES2020" والتى ستقام بنظام دوري المجموعات للفرق التى تمثل الأندية بواقع 3 لاعبين لكل ناد. كما ستقام مع تلك البطولة، أول بطولة للجامعات في الكرة الإلكترونية، ليتم التصفية النهائية بين لاعبي الفرق الذين يفوزون بالمراكز الثلاثة الأولى، مع أبطال البطولة المفتوحة فى لعبة "PES 2020 " التي قرر الاتحاد الدولي أن تكون اللعبة الرسمية هذا العام.
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رئيس البرلمان: الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف، قائلا: "مش هنبطل كلام ولن يخيفنا ذلك على الإطلاق نحن نسير في الطريق الصحيح. وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن تلك الهجمة هدفها تعطيل مسيرة البناء، قائلا: "لكن الأرقام الصادرة من كل بيوت المالي تؤكد غير ذلك، وهو ما أثار الغيرة والحسد لدى بعض الجهات الخارجية، مؤكدا أن الجيش المصري أحد أوقى جيوش العالم".
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عبد العال عن «هتلر»: مُجرم والإشادة به غير منطقية

رد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما زعمه البعض من إشادة عبد العال بهتلر قائد ألمانيا النازية، مؤكدًا على أنه شخصية ارتكبت العديد من الجرائم والخطايا بحق العالم ولا يمكن أن يشيد به إطلاقا، وإشادته بالبنية التحتية التي تمتاز بها ألمانيا وحققها الشعب الألماني، وتعد نموذج فريد في البنيات التحتية على مستوى العالم. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأربعاء، مؤكدًا على أنه بجلسة الثلاثاء، تحدث عن البنية التحتية ضرورة مهمة فى بناء الدول، ودولة ألمانيا تعد نموذج في ذلك، إلا أن بعض المغرضين خرجوا في تأويل حديثه بأنه يشيد بهذه الشخصية في إشارة لـ"هتلر".
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رئيس مجلس النواب: البنية الأساسية جسر التقدم في مصر

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن البنية الأساسية هي جسر التقدم في مصر، لما تمثله من أهمية في جذب الاستثمار وتسهيل انتقال الأموال والأفراد. وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن مصر لديها حاليا طرق عالية الجودة وفقا للمعايير العالمية، ومحطات طاقة حققت وفرا في الطاقة، إلى جانب تشييد أنفاق تحت قناة السويس ربطت سيناء بالوطن الأم، وموانئ مهمة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وأضاف "نبني حاليا بنية أساسية قوية لأنها جسر تقدم أى دولة".
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وزير الدفاع

وزير الدفاع مع مقاتلي البحرية والمنطقة الشمالية: نطور قدراتنا لحماية الأمن القومي

دقيقة حداد لأرواح الشهداء وتحية منقولة للأبطال المقاتلين من قائدهم الأعلى رئيس الدولة، حملها القائد العام الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى مقاتلي القوات البحرية ومقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية ثم كانت العبارات الواضحة لرجال أبطال يحترمون قادتهم ويجلونهم.
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كاتب سعودي: لن تجد رئيس دولة يتحدث بصدق مثل السيسي

أكد الكاتب الصحفي السعودي مشعل أبا الودع الحربي، أن وقوف الشعب المصري خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، أحبط وما زال يحبط الحملات الممنهجة التي تعرضت لها مصر منذ عام 2011 وحتى الآن، والتي استهدفت نشر الفوضى والإرهاب بها. وقال الحربي في مقال نشر له اليوم الثلاثاء بجريدة "السياسة" الكويتية، تحت عنوان "مصر بخير" إن الرئيس السيسي أكد خلال مشاركته في جلسة "تجربة تقييم مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، وجود دول تتبنى وتدعم الإرهاب، وتستخدمه في تدمير دولي أخرى، مثلما حدث في سوريا، وليبيا، وبلدان وسط أفريقيا، مشددا على أن الإرهاب اليوم يهدف الإضرار بالدولة المصرية، وهو ما يتطلب ضرورة وقوف الشعب في وجه الإرهاب، لأنه إذا لم يتصدى، فسوف يحكم الإرهابيون مصر.
هجوم في كابول - أرشيفية

القوات الأفغانية تحبط هجوما صاروخيا على كابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، أنها تمكنت من إحباط هجوم بالقذائف على العاصمة كابول، بعد أن ألقت القبض على أحد العناصر الإرهابية وصادرت عدة قذائف صاروخية من طراز "بي-ام-1". وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء "خامه برس"، إن قوات الأمن اعتقلت الإرهابي في كابول، حيث كان يسعى لنقل عدة قذائف صاروخية من أجل إطلاقها على العاصمة، لكن القوات تمكنت من توقيفه أثناء مروره بنقطة التفتيش وضبطت بحوزته عدة قذائف من طراز "بي-ام-1"، وقذيفة "آر بي جي" ومسدس وتحفظت على السيارة.
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