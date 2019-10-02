دار الإفتاء: مصر تخوض 3 معارك فى مناطق عديدة

تحرير:باهر القاضى ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء، أن مصر تخوض اليوم معارك عديدة على جبهات متفرقة، فهناك معركة الإرهاب وهناك معركة التنمية التي تبني مصر فيها حضارتها ومستقبلها، حتى تكون دولة قوية حديثة، تأخذ مكانتها اللائقة بها بين كل الدول والشعوب، وهناك معركة الوعي والفكر وبناء الشخصية المصرية المدركة للتحديات الكبيرة التي تمر بها مصر. ووجهت الدار، في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة، اليوم الأربعاء-رسالة مهمة إلى الشعب المصري، قالت فيها: "علينا أن نلتف حول وطننا وجيشنا وأن نحمي دولتنا ونفديها بأرواحنا ودمائنا".

وأضافت الدار ، أن أهم هذه التحديات محاولة إيقاف مسيرة التنمية عن طريق التشكيك في مؤسسات الدولة ببث الشائعات والأكاذيب، والمصري الأصيل يعلم طبيعة هذه المعركة ويتحمل مسئوليته تجاه وطنه ولا يلتفت لما يروج له من أكاذيب من جهات وجماعات إرهابية لا تريد بنا وبوطننا إلا الشر.أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء