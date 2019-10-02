رياضة

«أربعاء الأبطال».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
ليفربول
ليفربول
يشهد اليوم، الأربعاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها عندما يعود الأهلي للعب في الدوري المصري بمواجهة الإنتاج الحربي الساعة الثامنة مساءً، بعد التأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا، كما يواجه الإسماعيلي نظيره المصري، في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وفي دوري أبطال أوروبا، يواجه بروسيا دورتموند فريق سلافيا براج، ويلعب نابولي ضد جينك، وفي التاسعة مساءً تنطلق قمة برشلونة وإنتر ميلان على ملعب كامب نو، وفي نفس التوقيت يلعب ليفربول على ملعبه ضد سالزبورج.
وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:   - دوري أبطال أوروبا كي آر سي جينك (بلجيكا) × نابولي (إيطاليا) - الساعة 6:55 مساءً سلافيا براج (التشيك) × بروسيا دورتموند (ألمانيا) - الساعة 6:55 مساءً لايبزيج (ألمانيا) × ليون (فرنسا) - الساعة 9:00 مساء ليل (فرنسا) × تشيلسي
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رسميا.. الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامًا لنجم السيتي

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما إلى بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، بسوء السلوك، اليوم الأربعاء، بسبب تغريدته الخاصة بصديقه وزميله في الفريق، بينجامين ميندي. وشبه سيلفا زميله صاحب البشرة السمراء في تغريدة بإحدى الشخصيات الكرتونية، التي تستخدم شعارا لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة، في إسبانيا والبرتغال. وعدّ الاتحاد الإنجليزي أن التغريدة تمثل خرقا للقوانين، حيث تحمل في طياتها إشارة إلى عرق أو لون، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، وذلك رغم كونها جاءت على سبيل المزاح بين الصديقين.
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تعليق ناري من مرتضى بعد تغريدة تركي لدعم الخطيب

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وقال مرتضى عبر قناة «الحدث»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «لن يوقع أحد بيني وبين صديقي تركي آل الشيخ، أقدر هذا الرجل الذي دعم نادي الزمالك ولن تحدث فتنة بيننا»، موضحا: «التغريدة التي نشرها آل الشيخ ليست من أجل ما قلته، بل لأنه وجد جماهير عادية تسب محمود الخطيب وعائلته، وكان ذلك بمنزلة تعزية له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة. لا تنسوا أيضا، أنتم من أخذتم أمواله وقمتم بتطفيشه من مصر».
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وفاة مشجع لريفر بليت بسبب «كلاسيكو الدم»

توفي مشجع لريفر بليت، بعدما تعرض لأزمة قلبية قبل مواجهة بوكا جونيورز، في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، وأشارت هيئة الرعاية الطبية للطوارئ، إلى أنها دفعت بسيارة إسعاف إلى جسر لابرونا، المؤدي لاستاد المونومينتال، عقب تلقي إشارة بوجود شخص تعرض لأزمة قلبية. ولدى وصول السيارة، تم التحقق من وفاة مشجع لفريق ريفر بليت، يدعى ألدو هوجو مارتين (51 عاما)، كان قد توجه للاستاد مع ابنه لمشاهدة المباراة، علمًا بأن شرطة بوينس آيرس اعتقلت شخصين تسببا في أعمال شغب في محيط الملعب الذي استضاف اللقاء.
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جماهير الأهلي في التتش-3

بعد تغيبه عن التدريبات.. صالح جمعة يعود للأهلى

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام، واشتمل المران على جانب بدني، تحت إشراف توماس بينكيل، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة بمشاركة حارسين، لتنفيذ بعض الجمل الفنية. وخصص رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر فقرة في نهاية المران للتصويب على المرمى، بمشاركة جميع اللاعبين الذين شاركوا في المران.
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سبت كروي مثير.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها عندما يواجه الأهلي نظيره كانو سبورت، في الثامنة مساءً، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، كما سنكون على موعد مع 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها ليفربول وشيفيلد يونايتد في الواحدة والنصف ظهرًا، وفي السادسة مساءً يحل مانشستر سيتي ضيفًا على إيفرتون، أما في إسبانيا فنكون مع موعد ناري، إذ يواجه أتلتيكو مدريد نظيره الريال في التاسعة مساءً.
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بداية متوازنة.. مشوار بيراميدز بالدوري للموسم الجديد

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الذي حل في المركز الثالث في النسخة الماضية، عدة مواجهات نتوازنة في البداية وصعبة في منتصف الدور الأول، حيث سيبدأ الفريق الأزرق، مشواره في الموسم الجديد من خلال مواجهة إنبي، في الأسبوع الأول ثم مواجهة طنطا، في الجولة الثانية، بعدها يلعب بيراميدز أمام طلائع الجيش، على أن ينطلق الموسم الجديد في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020.
الاهلى-والزمالك تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

المباريات الكاملة للدور الأول في الدوري الممتاز

نظم الاتحاد المصري لكرة القدم بمشاركة شركة بريزنتيشن سبورتس راعية الجبلاية والكرة المصرية قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020)، اليوم الخميس، وبدأت فعاليات المؤتمر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بأحد فنادق الزمالك، وحضره منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن وجمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة وأعضاء الجبلاية، وقدم مراسم القرعة نجوم الكرة المصرية أحمد حسن وعبد الستار صبري ومحمد زيدان، في حضور مندوبي اندية الدوري الممتاز ووسائل الإعلام المختلفة.
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