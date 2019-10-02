«أربعاء الأبطال».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

ليفربول

يشهد اليوم، الأربعاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها عندما يعود الأهلي للعب في الدوري المصري بمواجهة الإنتاج الحربي الساعة الثامنة مساءً، بعد التأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا، كما يواجه الإسماعيلي نظيره المصري، في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وفي دوري أبطال أوروبا، يواجه بروسيا دورتموند فريق سلافيا براج، ويلعب نابولي ضد جينك، وفي التاسعة مساءً تنطلق قمة برشلونة وإنتر ميلان على ملعب كامب نو، وفي نفس التوقيت يلعب ليفربول على ملعبه ضد سالزبورج.

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - دوري أبطال أوروبا كي آر سي جينك (بلجيكا) × نابولي (إيطاليا) - الساعة 6:55 مساءً سلافيا براج (التشيك) × بروسيا دورتموند (ألمانيا) - الساعة 6:55 مساءً لايبزيج (ألمانيا) × ليون (فرنسا) - الساعة 9:00 مساء ليل (فرنسا) × تشيلسي