ديربي القناة.. الإسماعيلي يتفوق تاريخيا على المصري

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

الإسماعيلي

يحتضن استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على الجونة بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بعد التعادل أمام حرس الحدود (1-1) في الجولة الأولى.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق المصري 5.93 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك المصري 3 لاعبين دوليين بالمنتخب

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق المصري 5.93 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك المصري 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، ولاعبين بمنتخبات الشباب.



ويحظى الإسماعيلي بتفوق تاريخي على المصري في ديربي القناة الذي أقيم للمرة الأولى عام 1948، إذ التقى الطرفان من قبل في 124 مباراة، فاز الدراويش في 57 مقابل 24 للمصري، وحل التعادل في 43 مباراة.



ونجح الإسماعيلي في تسجيل 164 هدفا في شباك المصري، بينما سجل أبناء بورسعيد 107 أهداف، في المقابل حافظ الإسماعيلي على نظافة شباكه في 55 لقاءً، بينما نجح المصري في الخروج بشباك نظيفة في 35 مباراة.

