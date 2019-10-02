ماذا قدم إيهاب جلال أمام الإسماعيلي؟

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

إيهاب جلال

يحتضن استاد برج العرب، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الممتاز. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق المصري البورسعيدي 5.93 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك المصري 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، ولاعبين بمنتخبات الشباب.

ويحظى الإسماعيلي بتفوق تاريخي على النادي البورسعيدي في ديربي القناة الذي أقيم للمرة الأولى عام 1948، إذ التقى الطرفان من قبل في 124 مباراة، فاز الدراويش في 57، مقابل 24 للمصري، وحل التعادل في 43 مباراة. ونجح الإسماعيلي في تسجيل 164 هدفا في شباك المصري، بينما سجل أبناء بورسعيد 107 أهداف، وفي المقابل

ويحظى الإسماعيلي بتفوق تاريخي على النادي البورسعيدي في ديربي القناة الذي أقيم للمرة الأولى عام 1948، إذ التقى الطرفان من قبل في 124 مباراة، فاز الدراويش في 57، مقابل 24 للمصري، وحل التعادل في 43 مباراة.



ونجح الإسماعيلي في تسجيل 164 هدفا في شباك المصري، بينما سجل أبناء بورسعيد 107 أهداف، وفي المقابل حافظ الإسماعيلي على نظافة شباكه في 55 لقاءً، بينما نجح المصري في الخروج بشباك نظيفة في 35 مباراة.



وتشير الأرقام إلى أن إيهاب جلال واجه فريق الإسماعيلي من قبل في 10 مباريات، فاز جلال في 4 مواجهات، وتعادل في 4، وخسر 2، وسجل جلال في شباك الدراويش 18 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 16 هدفًا.

