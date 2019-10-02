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المتر بـ9470 جنيها.. الإسكان تعلن موعد حجز مشروع «جنة»

تحرير:التحرير ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص
الإسكان
الإسكان
تنتهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدًا الخميس، من تسجيل وسداد جدية الحجز لـ3336 وحدة ضمن مشروع جنة للإسكان الفاخر. والطرح الجديد من شقق جنة، بـ5 مدن: (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، وتطرح الوزارة الوحدات كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح من 100م2 الى 150م2.
ويتم التقديم لتسجيل البيانات ثم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.وصل سعر المتر في أكتوبر بالتوسعات الشمالية لـ9470 جنيهًا، وفي مدينة الشيخ زايد سجل 11925 جنيهًا.أما مدينة القاهرة الجديدة سجل سعر المتر بها 10285 جنيهًا، بينما استقر السعر في مدينتي دمياط الجديدة عند 9080 جنيهًا للمتر، وفي
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بلايستيشن

بنظام عالمي.. إقامة أول دوري عام للبلايستيشن في مصر

أعلن الاتحاد المصري "للألعاب الإلكترونية" عن إخطار الأندية بمواعيد بطولة الدوري المصري الأول لكرة القدم "الإلكترونية" الذي سيقام يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أكتوبر الجاري فى لعبة" PES2020" والتى ستقام بنظام دوري المجموعات للفرق التى تمثل الأندية بواقع 3 لاعبين لكل ناد. كما ستقام مع تلك البطولة، أول بطولة للجامعات في الكرة الإلكترونية، ليتم التصفية النهائية بين لاعبي الفرق الذين يفوزون بالمراكز الثلاثة الأولى، مع أبطال البطولة المفتوحة فى لعبة "PES 2020 " التي قرر الاتحاد الدولي أن تكون اللعبة الرسمية هذا العام.
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رئيس البرلمان: الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف، قائلا: "مش هنبطل كلام ولن يخيفنا ذلك على الإطلاق نحن نسير في الطريق الصحيح. وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن تلك الهجمة هدفها تعطيل مسيرة البناء، قائلا: "لكن الأرقام الصادرة من كل بيوت المالي تؤكد غير ذلك، وهو ما أثار الغيرة والحسد لدى بعض الجهات الخارجية، مؤكدا أن الجيش المصري أحد أوقى جيوش العالم".
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عبد العال عن «هتلر»: مُجرم والإشادة به غير منطقية

رد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما زعمه البعض من إشادة عبد العال بهتلر قائد ألمانيا النازية، مؤكدًا على أنه شخصية ارتكبت العديد من الجرائم والخطايا بحق العالم ولا يمكن أن يشيد به إطلاقا، وإشادته بالبنية التحتية التي تمتاز بها ألمانيا وحققها الشعب الألماني، وتعد نموذج فريد في البنيات التحتية على مستوى العالم. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأربعاء، مؤكدًا على أنه بجلسة الثلاثاء، تحدث عن البنية التحتية ضرورة مهمة فى بناء الدول، ودولة ألمانيا تعد نموذج في ذلك، إلا أن بعض المغرضين خرجوا في تأويل حديثه بأنه يشيد بهذه الشخصية في إشارة لـ"هتلر".
علي-عبدالعال (3)

رئيس مجلس النواب: البنية الأساسية جسر التقدم في مصر

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن البنية الأساسية هي جسر التقدم في مصر، لما تمثله من أهمية في جذب الاستثمار وتسهيل انتقال الأموال والأفراد. وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن مصر لديها حاليا طرق عالية الجودة وفقا للمعايير العالمية، ومحطات طاقة حققت وفرا في الطاقة، إلى جانب تشييد أنفاق تحت قناة السويس ربطت سيناء بالوطن الأم، وموانئ مهمة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وأضاف "نبني حاليا بنية أساسية قوية لأنها جسر تقدم أى دولة".
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عاصفة-ترابية (7)

حرارة وشبورة وأتربة.. تعرف على طقس اليوم الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (5)

الأرصاد: طقس اليوم معتدل ومائل للحرارة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الخميس، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
طقس-حار (7)

حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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