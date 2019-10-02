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هل ستنتهي عروض مسرح مصر؟ كريم عفيفي يجيب

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
كريم عفيفي
كريم عفيفي
كشف الفنان كريم عفيفي عن ميعاد انتهائهم من تحضير الموسم الأخير من «مسرح مصر» وقال فى تصريحات لـ«التحرير» إنه من المقرر أن ينتهوا منه فى نهاية نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنهم لن يقوموا بتقديم عروض أخرى فى مصر، موضحا أنهم سيتجهون إلى السعودية لعرض العمل فى الرياض قريبا، معبّرا عن سعادته بحصد جائزة لجنة التحكيم كـ«أفضل ممثل شاب» ضمن حفل توزيع جوائز الموسم الثالث لكأس إينرجي للدراما، وذلك عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة"، الذي شارك فى السباق الرمضاني الماضي.
ونوه كريم بأن النجاح الكبير الذي حققه فى العمل والإشادات الواسعة من النقاد والجمهور تحمّله مسؤولية أعماله المقبلة، كما أوضح أن هذا الدور جعل المخرجين يرونه بشكل جديد بعيدا عن الكوميديا. يذكر أن مسرح مصر تم تأسيسه من قبل الفنان أشرف عبد الباقي، بمشاركة مجموعة من الشباب، قدموا على مدى السنوات الماضية
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إسبانيا ضيف شرف الدورة الـ35 بالإسكندرية السينمائي

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بعد مشاركته فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، يشرع المخرج محمد سامي فى كتابة سيناريو مسلسل النجم محمد رمضان، الجديد، والذى سيخوض به سباق رمضان 2020، ويحمل المسلسل اسم «البرنس» وتتكتم شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي على تفاصيل المشروع الدرامي الجديد، الذي سينافس من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل، فى تعاونه الثاني مع نفس شركة الإنتاج، بعد مسلسل «زلزال» الذى عرض خلال موسم رمضان المنقضى لعام 2019، والذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة وشاركت فى بطولته الفنانة حلا شيحة، فى أول عمل فني لها بعد عودتها من الاعتزال الذى استمر نحو 13 عاما.
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قدمت الفنانة بشرى مدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي، الفنان أحمد السقا، الذي حاولوا إخفائه عن الحاضرين ليكون مفاجأة حفل ختام المهرجان، ورحب نجم الأكشن في البداية بالحاضرين، وشكر القائمين على المهرجان لمجهودهم الكبير، وأكد أن وجوده بالجونة السينمائي شرف كبير، ودعا رجل الأعمال نجيب ساويرس، للصعود على المسرح، لتكريم نجم الكوميديا محمد هنيدي، وأوضح ساويرس، في كلمته، أن فنانين الكوميديا لا ياخذوا حقهم، ولكن هنيدي "عافر وأسعد الجماهير"، وقبل التكريم طلب السقا عرض فيلم قصير به مقاطع من أفلام هنيدي، وآراء من صناع السينما تحدثوا عن بصمته في السينما.
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