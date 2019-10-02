هل ستنتهي عروض مسرح مصر؟ كريم عفيفي يجيب

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

كريم عفيفي

كشف الفنان كريم عفيفي عن ميعاد انتهائهم من تحضير الموسم الأخير من «مسرح مصر» وقال فى تصريحات لـ«التحرير» إنه من المقرر أن ينتهوا منه فى نهاية نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنهم لن يقوموا بتقديم عروض أخرى فى مصر، موضحا أنهم سيتجهون إلى السعودية لعرض العمل فى الرياض قريبا، معبّرا عن سعادته بحصد جائزة لجنة التحكيم كـ«أفضل ممثل شاب» ضمن حفل توزيع جوائز الموسم الثالث لكأس إينرجي للدراما، وذلك عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة"، الذي شارك فى السباق الرمضاني الماضي.

ونوه كريم بأن النجاح الكبير الذي حققه فى العمل والإشادات الواسعة من النقاد والجمهور تحمّله مسؤولية أعماله المقبلة، كما أوضح أن هذا الدور جعل المخرجين يرونه بشكل جديد بعيدا عن الكوميديا. يذكر أن مسرح مصر تم تأسيسه من قبل الفنان أشرف عبد الباقي، بمشاركة مجموعة من الشباب، قدموا على مدى السنوات الماضية