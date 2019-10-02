الأهلي والإنتاج يستهدفان قمة الدوري في السلام

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

الأهلي - الإنتاج

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الصباحي، ويعاونه الثنائي سمير جمال وأحمد نوفال، بينما سيكون محمد سلامة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على سموحة بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز

ويحتل النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على سموحة بهدف نظيف في الجولة الأولى.



في المقابل، يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على إف سي مصر (3-0) في الجولة الأولى.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الأهلي 31.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.3 عام، ويمتلك المارد الأحمر 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، و5 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج الحربي 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الإنتاج لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا آخر بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.

