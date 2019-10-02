الإنتاج الحربي يبحث عن فوز تاريخي أمام الأهلي

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

الإنتاج الحربي - الأهلي

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على سموحة بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على إف سي مصر (3-0) في الجولة الأولى.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الأهلي 31.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.3 عام، ويمتلك المارد الأحمر 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، و5 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج الحربي 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الأهلي 31.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.3 عام، ويمتلك المارد الأحمر 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، و5 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج الحربي 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الإنتاج لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا آخر بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



وتشير الأرقام إلى تفوق كاسح للنادي الأهلي أمام الإنتاج الحربي، حيث لم يتمكن الأخير من الفوز على المارد الأحمر مطلقا، إذ تواجها في 15 مباراة، فاز نادي القرن الإفريقي في 11 لقاءً، وتعادلا في 4 مواجهات، وسجل أصحاب الرداء الأحمر 23 هدفًا في شباك الإنتاج، بينما سجل العجلات الحربية في شباك الأحمر 8 أهداف.

