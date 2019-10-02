قبل إقراره.. ملامح قانون ضريبة الدخل الجديد

تستعد الحكومة لإقرار مجموعة من القوانين المهمة خلال الفترة المقبلة، ومنها مشروع القانون الجديد لضريبة الدخل، وأكد وزير المالية عدم المساس بسعر الضريبة في القانون

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

وزارة المالية

انتهت وزارة المالية من إعداد المسودة المبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، وذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال، ومن المقرر أن يتم طرح هذه المسودة للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية للقانون قبل إحالته إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا نية لدى الحكومة لفرض أي ضرائب جديدة، بل تعمل على استقرار المنظومة الضريبية على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن ما تنفذه الدولة حاليا من إصلاحات إدارية لزيادة الإيرادات الضريبية يأتي في إطار معالجة بعض الضرائب.

لا مساس بسعر الضريبة الحالي أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية عدم المساس بسعر الضريبة الحالي أو الإعفاءات المقررة أو السياسة الضريبية فى مشروع قانون الضريبة على الدخل. وأضاف المصدر أن القانون الجديد قد خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشيرا إلى وجود مقترحات