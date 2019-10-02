قبل إقراره.. ملامح قانون ضريبة الدخل الجديد

تستعد الحكومة لإقرار مجموعة من القوانين المهمة خلال الفترة المقبلة، ومنها مشروع القانون الجديد لضريبة الدخل، وأكد وزير المالية عدم المساس بسعر الضريبة في القانون
انتهت وزارة المالية من إعداد المسودة المبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، وذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال، ومن المقرر أن يتم طرح هذه المسودة للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية للقانون قبل إحالته إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا نية لدى الحكومة لفرض أي ضرائب جديدة، بل تعمل على استقرار المنظومة الضريبية على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن ما تنفذه الدولة حاليا من إصلاحات إدارية لزيادة الإيرادات الضريبية يأتي في إطار معالجة بعض الضرائب.
لا مساس بسعر الضريبة الحالي
أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية عدم المساس بسعر الضريبة الحالي أو الإعفاءات المقررة أو السياسة الضريبية فى مشروع قانون الضريبة على الدخل.
وأضاف المصدر أن القانون الجديد قد خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشيرا إلى وجود مقترحات
لا مساس بسعر الضريبة الحالي
أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية عدم المساس بسعر الضريبة الحالي أو الإعفاءات المقررة أو السياسة الضريبية فى مشروع قانون الضريبة على الدخل.
وأضاف المصدر أن القانون الجديد قد خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشيرا إلى وجود مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال بإعداد قانون جديد بدلا من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالي.
من جانبه قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن تعديلات قانون ضريبة الدخل لن تطول الهيكل الحالي لمعدلات الضريبة الحالية، وذلك من أجل الحفاظ على جاذبية السوق المصرية بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وأضاف أنه تم إشراك كل جمعيات رجال الأعمال واتحادات الصناعات والغرف التجارية ومكاتب المحاسبة الكبرى في إعداد القانون الجديد لتلقي مقترحاتهم والمشكلات التي تواجههم في القانون الحالي الذي جرت عليه تعديلات كبيرة خلال السنوات الماضية.
شرائح الدخول المعفاة والمقرر عليها ضرائب في القانون الحالي
حسب القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 24 فبراير 2019 بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فإن شرائح المرتبات المعفاة والمقرر عليها الضرائب كالتالى:
-الشريحة الأولى وتشمل أصحاب الدخل السنوي 8 آلاف جنيه، وهي معفاة من الضريبة.
-الشريحة الثانية وتشمل أصحاب الدخل السنوي الذى يتراوح من 8 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه، وتكون الضريبة بواقع 10%، مع إعفائها خصما من 85% من الضريبة المستحقة عليها.
-الشريحة الثالثة وتشمل أصحاب الدخل السنوي الذى يتراوح من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه، وتكون الضريبة بواقع 15%، مع إعفائها خصما من الضريبة بنسبة 45%.
-الشريحة الرابعة وتشمل أصحاب الدخل السنوي الذي يتراوح من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه، وتكون الضريبة بواقع 20%، مع إعفائها خصما بنسبة 7.5%.
-الشريحة الخامسة وتشمل أصحاب الدخل السنوي الذي يبلغ أكثر من 200 ألف جنيه، وتكون الضريبة بواقع 22.5%.
ملامح القانون الجديد
أكد الدكتور ياسر محارم، أمين عام الجمعية المصرية للضرائب، أن أول متطلبات تعديل القانون هو الرجوع للمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 91، والتي تتمثل في توسيع قاعدة بيانات المجتمع الضريبي، وتعزيز أواصر الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب من خلال العمل بنظام العينة، وعدم استخدام مأمور الضرائب سلطته في التقديرات الجزافية، بالإضافة إلى تقليل مراحل النزاع الضريبي بقدر الإمكان.
وأضاف محارم أن هناك متطلبات أخرى يطالب بها المجتمع الضريبي في التعديلات الجديدة لقانون ضريبة الدخل، ومنها تعديل المعادلة الضريبية بين الأسهم المقيدة وغير المقيدة، فالأسهم المقيدة معفاة وغير المقيدة غير معفاة من الضرائب، وبالتالي هناك عدالة غير ضريبية على الرغم من تساوي المراكز الاقتصادية للأرباح بالنسبة لشركات الأشخاص.
وأشار محارم أيضا إلى أن إجراءات الفحص بالعينة لا تتم حاليا، لافتا إلى أنه تتم فقط إجراءات الفحص بكامل الملفات، وأيضا التقديرات المغالاة والتقديرات الجزافية لا تتم، بالإضافة إلى عدم وجود أى وسيلة لإنهاء المنازعة الضريبية في حالة إنهاء إجراءات التقاضي غير المحكمة، موضحا أنه في حالة رجوع الممول عن قرار المنازعات وعرضه التصالح مع مصلحة الضرائب، لا تتم في نفس الوقت، ولكن من الممكن أن تظل المنازعات الضريبية قائمة لمدة تصل إلى 15 عاما.
وأكد أمين عام جمعية الضرائب أن سعر الضريبة في القانون الجديد سيكون ثابتا ولن يتم المساس به، لافتا إلى أن تعديلات قانون الضرائب بهدف التيسير والتبسيط فقط وإلغاء التضارب بين المواد، مع الاحتفاظ بسعر الضريبة.
وأوضح محارم أنه عقب انتهاء وزارة المالية من القانون الجديد سيتم طرحه للحوار المجتمعي، من خلال عقد اجتماعات مع ممثلي الجمعيات المهنية، ثم يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه، ثم يتم عرضه على مجلس النواب لإقراره نهائيا، لافتا إلى أن القانون سيتم ظهوره إلى النور خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأقل.
ويرى الدكتور هاني الحسيني، خبير الضرائب، أن إصدار قانون جديد لضريبة الدخل يساهم في توسيع قاعدة المتعاملين مع الضرائب، خاصة أنه يعمل على تبسيط الإجراءات لدى الممولين، وزيادة حصيلة الخزانة العامة من الضرائب.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر بوزارة المالية عن أن اللجنة المشكّلة من قبل مصلحة الضرائب لإعداد قانون جديد لضريبة الدخل اقترحت رفع حد الإعفاء الضريبي لما فوق 8 آلاف جنيه بالنسبة لحد الإعفاء الشخصي ضمن النسخة الأولية التي تم إرسالها إلى وزارة المالية لمراجعتها.
كما تم اقتراح تطبيق خصم ضريبي كامل على الشريحة الأولى بنسبة 100% بدلا من الحالي البالغ 85% بحيث يتم إعفاؤها بالكامل من سداد الضريبة، مؤكدة أنه لا زيادة في أسعار الضريبة على الحالية البالغة 22.5% ضمن تعديلات القانون الجديد للضريبة العامة على الدخل.