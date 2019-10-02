مصر تؤكد دعمها للصومال في إعادة بناء مؤسسات الدولة

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

قمة السيسي مع رئيسي الصومال وكينيا - أرشيفية

أكد السفير أبو بكر حفني محمود، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية دعم مصر الكامل للصومال الشقيق في إعادة بناء مؤسسات الدولة. وأشاد مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أمام منتدى الشراكة الدولية مع الصومال الذي انطلقت أعماله أمس الثلاثاء وتستمر لمدة يومين بمقديشو- بالتقدم المُحرز في المجال الاقتصادي ومجال السياسات المالية، داعيا إلى تقديم كافة أوجه الدعم للجهود الصومالية الساعية إلى شطب ديون الصومال لدى شركاء التنمية.

وأثنى السفير محمود على الدور الهام الذي تقوم به كل من بعثة الأمم المتحدة لدعم الصومال وبعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم).وأكد استمرار مصر في دعم الصومال سواء في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، أو من خلال التعاون الثنائي بين البلدين، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين