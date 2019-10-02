أحمد فهمي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهنا الزاهد

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

أحمد فهمي وهنا الزاهد

طمأن الفنان أحمد فهمي جمهوره على زوجته الفنانة هنا الزاهد، وكشف فى تصريحات لـ«التحرير» طبيعة ما حدث لهنا خلال قضائهما شهر العسل، وقال إنه فوجئ بهنا تعاني من ألم شديد جدا فى المعدة واعتقد فى البداية أنه تسمم، ولكن بعدما ذهبا إلى المستشفى وجدا أن هذا كان من آثار "الزائدة"، وأكد أنها الآن أصبحت بخير. وعبر فهمي عن سعادته بتكريمه في حفل توزيع جوائز الموسم الثالث لكأس إينرجي للدراما، عن دوره فى مسلسل "الواد سيد الشحات"، منوها بأنه حاليا يستعد لفيلم "العارف- عودة يونس" مع الفنان أحمد عز.

وتمنى "فهمي" أن ينال دوره إعجاب الجمهور، كما أوضح أن الفيلم فرصة جيدة له، ليبتعد قليلا عن الكوميديا، ولفت إلى أنه من المقرر أن يكون هناك عمل مع شيكو وهشام ماجد، ولكن حتى الآن التزامهم بعدد من الأعمال يمنعهم عن البدء في التحضير للعمل الجديد. كان الفنان أحمد فهمي أعلن أن زوجته الفنانة هنا الزاهد