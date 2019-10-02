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أحمد فهمي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهنا الزاهد

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
أحمد فهمي وهنا الزاهد
أحمد فهمي وهنا الزاهد
طمأن الفنان أحمد فهمي جمهوره على زوجته الفنانة هنا الزاهد، وكشف فى تصريحات لـ«التحرير» طبيعة ما حدث لهنا خلال قضائهما شهر العسل، وقال إنه فوجئ بهنا تعاني من ألم شديد جدا فى المعدة واعتقد فى البداية أنه تسمم، ولكن بعدما ذهبا إلى المستشفى وجدا أن هذا كان من آثار "الزائدة"، وأكد أنها الآن أصبحت بخير. وعبر فهمي عن سعادته بتكريمه في حفل توزيع جوائز الموسم الثالث لكأس إينرجي للدراما، عن دوره فى مسلسل "الواد سيد الشحات"، منوها بأنه حاليا يستعد لفيلم "العارف- عودة يونس" مع الفنان أحمد عز.
وتمنى "فهمي" أن ينال دوره إعجاب الجمهور، كما أوضح أن الفيلم فرصة جيدة له، ليبتعد قليلا عن الكوميديا، ولفت إلى أنه من المقرر أن يكون هناك عمل مع شيكو وهشام ماجد، ولكن حتى الآن التزامهم بعدد من الأعمال يمنعهم عن البدء في التحضير للعمل الجديد.  كان الفنان أحمد فهمي أعلن أن زوجته الفنانة هنا الزاهد
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الأمير-أباظة

إسبانيا ضيف شرف الدورة الـ35 بالإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمقرر انطلاق دورته الـ35 خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجارى، عن اختيار دولة إسبانيا لتكون ضيف شرف المهرجان، حيث من المقرر عرض فيلمي الافتتاح والختام منها، وتكريم اثنين من صناع السينما الإسبانية في حفل الافتتاح وهما الفنان هوجوسيلفا، الذي درس الفنون المسرحية والغناء وبدأ مشواره الفني بالمشاركة في فيلم "حياة تريكا" ثم توالت أدواره في العديد من الأفلام، منها "الملكات" عام 2005، و"ساندمان" عام 2007، و"يجب أن نتحدث" عام 2013، و"الأصم" عام 2019، وغيرها.
كريم-عفيفى

هل ستنتهي عروض مسرح مصر؟ كريم عفيفي يجيب

كشف الفنان كريم عفيفي عن ميعاد انتهائهم من تحضير الموسم الأخير من «مسرح مصر» وقال فى تصريحات لـ«التحرير» إنه من المقرر أن ينتهوا منه فى نهاية نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنهم لن يقوموا بتقديم عروض أخرى فى مصر، موضحا أنهم سيتجهون إلى السعودية لعرض العمل فى الرياض قريبا، معبّرا عن سعادته بحصد جائزة لجنة التحكيم كـ«أفضل ممثل شاب» ضمن حفل توزيع جوائز الموسم الثالث لكأس إينرجي للدراما، وذلك عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة"، الذي شارك فى السباق الرمضاني الماضي.
امير-عيد

أمير عيد: خضت تجربة التمثيل في «لما بنتولد» تحديا

أمير عيد هو فوكال فرقة كايروكى التى تتكون من خمسة أفراد، هم "شريف هوارى (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفى (باص جيتار)، شريف مصطفى (أورغ)"، وحققت الفرقة نجاحات كبيرة على المستويين الغنائى ومزيكا الروك، وبدؤوا تطوير أنفسهم من خلال إدخال الموسيقى الشعبية في أعمالهم، والراب ميوزيك، وقدموا أكثر من أغنية مختلفة عن لونهم وحققت نجاحا كبيرا. وقرر أمير مؤخرا أن يبتعد قليلا عن الفرقة ويخوض تجربة مختلفة عليه تماما، خاصة بعد وجوده فى عمل سينمائى، يحمل اسم «لما بنتولد» تم عرضه فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى.
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هنا-الزاهد (1)

أول ظهور لهنا الزاهد بعد أزمة مرضها: أنا بخير

وعكة صحية تعرضت لها أحدث عروس الوسط الفني، الفنانة هنا الزاهد، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بسنغافورة، حيث تقضي هناك فترة شهر العسل مع زوجها النجم أحمد فهمي.‏ ولأول مرة، حرصت هنا الزاهد صباح اليوم الجمعة، على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، حيث نشرت صورة جديدة لها هي الأولى بعد أزمة مرضها، وذلك عبر خاصية القصص المصورة على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلّقت هنا على الصورة: "شكرا لكل واحد.. بجد أن شوفت كمية حب ودعاء منكم مشوفتهاش في حياتي.. أنا بخير الحمد لله".
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هنا الزاهد بعد نقلها المستشفى بشهر العسل:يارب اشفيني

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة على حسابها بموقع «إنستجرام» صباح اليوم السبت، تحمل دعاء، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها المستشفى خلال قضائها شهر العسل برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، الذى خرج بالأمس يؤكد أن زوجته تعرضت للحسد وطالب من الجميع عدم التركيز فى حياتهم إلى هذا الحد، وتضمن الدعاء الذي نشرته "هنا" : "اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي، ربي اشفيني شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي"، وتفاعل جمهورها ومتابعيها معه كلماتها، وأخذ الكثيرين يدعو الله أن يشفيها.
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سهر الصايغ تنشر صورة هنا الزاهد بالمستشفى..وتدعو لها

نشرت الفنانة سهر الصايغ، صورة للفنانة هنا الزاهد من داخل المستشفى ويظهر عليها الإعياء الشديد، وكتبت عليها: «اللهم الشفاء العاجل لاختى وحبيبتي هنا»، وكان الفنان أحمد فهمي، قد نشر نفس الصورة على حسابه بموقع «إنستجرام»، وتم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يقوم بحذفها، وعلق عليها: «عامة أنا ماليش فى الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زي دي، وبقالي شوية بهزر مع صحابي الزملكاوية على الماتش، بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان تعبانة ودلوقتى روحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا».
احمد فهمى

أحمد فهمي وأكرم حسني يتعاونان مجددا في رمضان 2020

بعد تعاونهما في مسلسل "ريح المدام" والذي حقق نجاحا كبيرا خلال الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2017، قرر الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني تكرار التعاون مرة أخرى من خلال مسلسل كوميدي جديد سيتم عرضه خلال موسم رمضان المقبل، من إنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة استعداداً لانطلاق التصوير شهر ديسمبر المقبل. واحتفل الفنان أحمد فهمي قبل يومين، بزفافه على الفنانة الشابة هنا الزاهد، وسط حضور كبير من أهل الفن.
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