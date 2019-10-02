«مختار مختار VS الأهلي».. انتصار يتيم في 21 لقاءً

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

مختار مختار

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الأهلي 31.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.3 عام، ويمتلك المارد الأحمر 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، و5 لاعبين بمنتخبات الشباب. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج الحربي 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الإنتاج لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا آخر بمنتخبات الشباب.

ويحتل الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، وفي المقابل، يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز الثالث، برصيد ثلاث نقاط. وتشير الأرقام إلى تفوق كاسح للنادي الأهلي أمام الإنتاج الحربي، حيث لم يتمكن الأخير من الفوز

ويحتل الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، وفي المقابل، يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز الثالث، برصيد ثلاث نقاط.



وتشير الأرقام إلى تفوق كاسح للنادي الأهلي أمام الإنتاج الحربي، حيث لم يتمكن الأخير من الفوز على المارد الأحمر مطلقا، إذ تواجها في 15 مباراة، فاز نادي القرن الإفريقي في 11 لقاءً، وتعادلا في 4 مواجهات، وسجل أصحاب الرداء الأحمر 23 هدفًا في شباك الإنتاج، بينما سجل العجلات الحربية في شباك الأحمر 8 أهداف.



وواجه المخضرم مختار مختار فريق الأهلي، من قبل في 21 مباراة، فاز مختار في لقاء وحيد، وخسر 13 لقاءً، وتعادل في 7 مواجهات، وسجل مختار في شباك المارد الأحمر 16 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 40 هدفًا.

